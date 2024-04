Brolly er Australiens første arkiveringsværktøj til sociale medier, bygget med regeringsoverholdelse i tankerne. Brolly er blevet skabt i Melbourne for at levere en enkel, innovativ arkivløsning, der opfylder overholdelsesstandarder, herunder datalagring i Australien, så dine optegnelser er dækket af australske databeskyttelseslove. Stort engagement på de sociale medier betyder at have mange samtaler. Hvis din organisation giver vigtige oplysninger gennem sine sociale kanaler, bør du optage dem. Så snart du opretter forbindelse, går Brolly i gang med at indsamle historisk indhold og indhold i realtid, så du ikke behøver det. Se alt på ét sted med 24/7 administration af sociale journaler. Brolly gør det nemt at eksportere, er lokalt understøttet og en fornøjelse at bruge.

