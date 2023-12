Services Australia, tidligere Department of Human Services og før det Department of Social Security, er et udøvende organ for den australske regering, ansvarlig for at levere en række velfærds-, sundheds-, børnebidragsbetalinger og andre tjenester til berettigede australske statsborgere og fastboende .

