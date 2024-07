Botika er et firma, der beskæftiger sig med udvikling af sofistikerede samtale-AI-teknologier. Det er overvejende kendt for sin GPT (Generative Pre-trained Transformer) chatbot. Teknologien er en bemærkelsesværdig blanding af Botika chatbot-systemet, som bruger regelbaseret teknologi og NLP-hensigtsklassificering og GPT. Denne kombination resulterer i en super chatbot, der har potentialet til at bringe væsentlige ændringer til kundeservice. Systemet kan forstå og reagere på kundekrav 24/7, hvilket giver forbedret personlig og mere menneskelignende interaktion. Botikas applikation tilbyder en AI-assistent, der kan interagere via tekst og stemme ved hjælp af moderne kommunikationskanaler, og bringer avanceret samtale-AI til forskellige industrier, herunder sundhedspleje, shipping og forsikring. Derudover præsenterer den også en grænseflade til tilpassede chatbot-løsninger for at imødekomme virksomhedens behov. Den proprietære teknologi er baseret på GPT fra OpenAI, et system dedikeret til at generere intelligent og menneskelignende tekst, og dermed transformere interaktionen med teknologi.

Websted: botika.online

