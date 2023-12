Boba: AI co-pilot til generative idéer Forskningssignaler og -tendenser - Boba kan søge på nettet efter artikler og nyheder for at hjælpe dig med at besvare dine kvalitative forskningsspørgsmål. Idé: Forestil dig fremtidige scenarier - Scenarieopbygning er en proces til at generere fremtidsorienterede historier ved at undersøge signaler om forandring i forretning, kultur og teknologi. Scenarier bruges til at socialisere læring i en kontekstualiseret fortælling, inspirere til divergerende produkttænkning, udføre modstandsdygtigheds-/ønskelighedstest og/eller informere om strategisk planlægning. Idé: Brainstorm-strategier - Ved at bruge Playing to Win-strategirammen kan jeg hjælpe dig med at brainstorme "hvor skal man spille" og "hvordan man vinder" valg baseret på en strategisk prompt og mulige fremtidige scenarier. Storyboarding - Boba kan hjælpe dig med at bygge storyboards til nuværende eller fremtidige tilstandsscenarier.

Websted: boba-ai.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Boba. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.