Beehively bringer innovation. Vores fokus er på at udvikle og levere teknologi og avancerede værktøjer til skolerne. Hold din skole forbundet. Online. I klassen. Overalt. Det skal være enkelt at drive en skole. Det er udfordrende at administrere et websted, kommunikere med forældre og holde styr på de data, du har brug for hver dag. Beehively er her for at hjælpe dig med at styre alle disse ting og mere til, så du kan fokusere på det, der betyder mest: at lære den næste generation.

Websted: beehively.com

