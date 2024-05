[Indhold, meget omfattende] * 1,5 millioner+ originale eksempler, lær ord fra britiske og amerikanske dramaer og dokumentarfilm * 50.000+ ordkombinationer, massiv ordbrug, let at lære og bruge * 2000+ rod-affikser, der dækker næsten 20.000 poster, brug engelske radikaler til at sammensætte ord * 5000+ afledningstræer, der dækker 20.000+ poster, stenografiske ordfamilieartefakt * Ægte Collins engelsk-kinesisk ordbog, forstå engelsk på engelsk * Ordforrådsbibliotek i fuld trin, der dækker alle trin i grundskolen, ungdomsskolen, gymnasiet, universitetet, studier i udlandet osv. * 200+ almindelige ordforrådsbøger og engelske lærebøgers ordforrådslister kombineret med papirbøger til samtidig læring * Synonymer, antonymer, orddeformationer og mere effektiv tilhørende hukommelse [Fokus for eksamen er meget fremtrædende] * Betydningen af ​​testen er fremhævet og fed for at vise betydningen af ​​det ord, der er blevet testet. Lær ofte nøglepunkterne i ordets betydning. * Karakterer af testpunkter, fremhævede sætninger, der er blevet testet, nøglepunkter for centrale testpunkter * Mere end 170.000 eksempler fra tidligere eksamener, der dækker optagelsesprøver til gymnasier, optagelsesprøver til universiteter, CET-4 og CET-6, postgraduate optagelsesprøver og universiteter til bacheloruddannelser [Hukommelse, meget effektiv] * Ebbinghaus hukommelseskurve, intelligent planlægningsgennemgang, effektiv anti-glemning * Originale eksempler hjælper dig med at forstå, hvordan ord bruges i virkelige sammenhænge. Kun når du forstår dem, vil de være nemmere at huske (≧ω≦). * Root affikser hjælper dig med at forstå ordets interne struktur. Det vil være lettere at huske, hvis du forstår det o(^▽^)o * Autentiske kollokationer hjælper dig med at forstå flere betydninger af ord. Kun når du forstår dem, kan du huske dem bedre \\(*^▽^*)//. * Stavetest, efter at have lært en gruppe stavemåder, giver du ikke op, før du kan skrive. [Vedholdenhed, meget let] * Log ind for at få fede mønter, og tjek ind som et team for at få flere belønninger

