CCTV.com (www.cctv.com) er sponsoreret af China Central Radio and Television. Det er et centralt centralt nyhedswebsted med videoer, en integreret kommunikationsplatform til CCTV og en storstilet internetkulturel virksomhed med fuld licens forretningskvalifikationer. I overensstemmelse med konceptet "integreret innovation og integreret udvikling", med nyheder som leder, video som fokus og brugere som centrum, har vi bygget et "et netværk, en terminal, flere platforme og flere kanaler" integreret mediekommunikation system.

Websted: cctv.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med 央视网. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.