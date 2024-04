AnyTrack er et kraftfuldt værktøj, der øjeblikkeligt sporer og synkroniserer enhver konverteringsdatakilde med dine foretrukne analyseplatforme (Google Analytics, Facebook Conversion API, Google Ads API og mere). Ved at kombinere konverteringsdata på tværs af dit marketingøkosystem forsyner AnyTrack dine annoncepixel og API'er med vigtige data for at udnytte den mest kraftfulde AI/ML, der er tilgængelig for reklamebureauer.

Kategorier :

Websted: anytrack.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med AnyTrack. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.