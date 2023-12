wecantrack er en omfattende affiliate marketing-løsning designet til at strømline driften af ​​affilierede udgivere. Med wecantrack kan tilknyttede udgivere ubesværet konsolidere salgs- og konverteringsdata fra over 350 tilknyttede netværk til en enestående, brugervenlig platform. Denne centraliserede platform forenkler processen med at overvåge og analysere affilierede netværks ydeevne. Desuden tilbyder wecantrack problemfri integration med forskellige marketingværktøjer, herunder Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain og mere. Denne integration giver brugerne mulighed for at forbinde deres affilierede marketingdata med disse populære marketingplatforme, hvilket muliggør et holistisk syn på deres onlinekampagner. wecantracks funktionssæt er robust og inkluderer væsentlige funktioner såsom dataindsamling og rapportering, brugerdefinerede og e-mail-rapporter, avancerede API-rapporter og webhooks-understøttelse. Derudover tilbyder platformen integration med dataanalyseværktøjer som Looker (Data) Studio og BigQuery, hvilket giver brugerne mulighed for at dykke dybere ned i deres data for at få handlebar indsigt. Sammenfattende giver wecantrack tilknyttede udgivere en kraftfuld løsning til at administrere deres tilknyttede netværksdata effektivt. Ved at konsolidere data fra forskellige affiliate-netværk og integrere med fremtrædende marketingværktøjer forenkler wecantrack affiliate marketing-processen, hvilket gør det muligt for udgivere at træffe informerede beslutninger og optimere deres kampagner effektivt.

Websted: wecantrack.com

