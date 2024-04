AnswerDock er en AI-drevet analyseløsning, der bruger Natural Language Processing til at give svar på forretningsbrugeres spørgsmål, hvilket giver dem mulighed for at træffe bedre og hurtigere datadrevne beslutninger uden behov for dataanalytikere. Du kan prøve produktet gratis ved at tilmelde dig. Du vil være i stand til at uploade dine egne data og opleve de fleste funktioner i AnswerDock i den gratis version. Ved at bruge AnswerDock opretter forretningsbrugere deres egne rapporter og dashboards ved at skrive deres spørgsmål, ligesom ved at bruge en websøgemaskine. For eksempel kan brugere skrive Top 10 Sales People efter vækst i antal kundeemner i dette kvartal. AnswerDock kører analysen og viser den optimale visualisering øjeblikkeligt. AnswerDock kører kraftfulde datamining-algoritmer til at besvare spørgsmål stillet i naturligt sprog, såsom: • Hvad driver min konverteringsrate op? • Hvorfor steg salget i går? • Hvad er den kørende forsendelsesstatus, der skal forsinkes? • Hvordan påvirker sidevisninger omsætningen? AnswerDock opretter forbindelse til en række forskellige kilder fra excel-filer til relationelle databaser (Mysql, SQL Server, …) til tredjeparts-API'er såsom Google Analytics. Brugere kan oprette dashboards, der kombinerer flere kilder, hvilket gør dem i stand til at have et integreret syn på deres virksomhed. Brancheprofessionelle fra enhver virksomhedsfunktion kan bruge AnswerDock til nemt at udforske deres virksomheds data ved hjælp af en intuitiv søge-lignende grænseflade uden påkrævet træning. AnswerDock understøtter blandt andet fagfolk inden for detail- og e-handel, finans og forsikring, sundhedspleje, transport og logistik, kommunikation og medier, fremstilling. AnswerDock leverer en omfattende dataplatform med tonsvis af funktioner: • Naturlig sprogbehandling • Automatisk diagramvalg • 30+ interaktiv diagramtype • 50+ tilpasningsmuligheder • Data mining og opdagelse af indsigt • Analyseforklaring • Tilpassede søgeord • Automatisk dataindeksering • Deling og samarbejde • Formelbaserede kolonner • Sammenkædning af datasæt • Administrationskonsol • Planlagte dataindlæsninger • Eksporter til CSV, PNG eller PDF • Kolonne-, række- og datasættilladelser • Brugeradministration • Interaktive dashboards

