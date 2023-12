Amazon Alexa, også kendt blot som Alexa, er en virtuel assistent AI-teknologi udviklet af Amazon, først brugt i Amazon Echo-smarthøjttalere udviklet af Amazon Lab126. Den er i stand til stemmeinteraktion, musikafspilning, lave to-do-lister, indstille alarmer, streame podcasts, afspille lydbøger og levere vejr, trafik, sport og anden information i realtid, såsom nyheder. Alexa kan også styre flere smarte enheder ved at bruge sig selv som et hjemmeautomatiseringssystem. Brugere er i stand til at udvide Alexa-kapaciteterne ved at installere "færdigheder" (yderligere funktionalitet udviklet af tredjepartsleverandører, i andre indstillinger mere almindeligt kaldet apps såsom vejrprogrammer og lydfunktioner). De fleste enheder med Alexa giver brugerne mulighed for at aktivere enheden ved hjælp af et wake-word (såsom Alexa eller Amazon); andre enheder (såsom Amazon-mobilappen på iOS eller Android og Amazon Dash Wand) kræver, at brugeren trykker på en knap for at aktivere Alexas lyttetilstand, selvom nogle telefoner også tillader en bruger at sige en kommando, såsom "Alexa" eller "Alexa vågner". I øjeblikket er interaktion og kommunikation med Alexa kun tilgængelig på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, japansk og hindi. I Canada er Alexa tilgængelig på engelsk og fransk (med Quebec-accent). Fra november 2018 havde Amazon mere end 10.000 ansatte, der arbejdede på Alexa og relaterede produkter. I januar 2019 annoncerede Amazons enhedsteam, at de havde solgt over 100 millioner Alexa-aktiverede enheder. I september 2019 lancerede Amazon mange nye enheder, der opnåede mange rekorder, mens de konkurrerede med verdens smarte hjemmeindustri. Det nye Echo Studio blev den første smarte højttaler med 360-lyd og Dolby-lyd. Andre nye enheder inkluderede en Echo prik med et ur bag stoffet, en ny tredje generation af Amazon Echo, Echo Show 8, en plug-in Echo enhed, Echo Flex, Alexa indbyggede trådløse høretelefoner, Echo buds, Alexa indbygget briller, Echo stel, en Alexa indbygget Ring og Echo Loop.

Websted: alexa.amazon.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Amazon Alexa. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.