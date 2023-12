Med gennemtænkt design og slående billeder er Actions en helt ny måde at holde styr på dit liv. Actions by Moleskine gør opgaver til noget, du ser frem til at udføre. Kompleksiteten og rodet i traditionelle opgaveadministratorer er erstattet af en klar grænseflade, der holder dig fokuseret. Smart design betyder, at kraftfuld funktionalitet er der, når du har brug for det, men aldrig i vejen. Actions-æstetikken har dybe sorte nuancer og smukke farver for at få din enheds skærm til at skinne. Legesyge, flydende animationer gør det hurtigt, sjovt og nemt at navigere. Med handlingskort kan du oprette opgaver, der falder direkte ind i din let-at-se tidsplan. Par dem med påmindelser, noter og lister for nemt at organisere din dag. Lister giver dig mulighed for at gruppere dine handlingskort. Du skal blot tagge et Action Card med et listenavn for at organisere det med farvekodning. Skema-skærmen er en kørende liste over alle dine opgaver for de næste syv dage, hvilket gør det super nemt at se, hvad du har på vej. Har du brug for at omlægge tidsplanen? Du skal blot trække og slippe for at flytte en opgave til en anden dag. Logbog-skærmen er et tilfredsstillende udstillingsvindue for alle de opgaver, du har udført.

Websted: moleskinestudio.com

