ANLEJNING FORENKLET. OMBOARD OPTIMERET. Forenkle og automatiser de processer, der forhindrer nyansatte i at komme på arbejde, så du kan ansætte op til 90 % hurtigere til halvdelen af ​​prisen. Able's onboarding-automatisering giver dig mulighed for at forbedre kandidatoplevelsen, strømline komplekse ansættelsesarbejdsgange og sikre, at hver medarbejder har en fantastisk første dag.

Websted: ableteams.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Able. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.