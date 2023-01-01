Bullethead هي لعبة مهارات أركيد حيث تقوم بإسقاط الغزاة الفضائيين لإنقاذ البشرية من الانقراض! قم بإحياء الرفاق الذين سقطوا لبناء جيش مزدهر للقتال من أجل قضيتك. سوف تقوم بتفجير كل خطر خارج كوكب الأرض باستخدام الكريات القاتلة ذات اللون الأخضر النيون. اجمع مكافآت Rapid Fire وTriple Shot للفوز بسهولة! التحرك والقفز واطلاق النار في طريقك من خلال النصر! هناك أيضًا وضع للاعبين. اللاعب 1: أطلق النار باستخدام M، اقفز باستخدام N، تحرك أفقيًا باستخدام مفاتيح الأسهم، اضغط باستمرار على مفتاح السهم للتبرع بالحياة للاعب الآخر. اللاعب 2: أطلق النار باستخدام G، اقفز باستخدام H، تحرك أفقيًا باستخدام A adn DH، اضغط S للتبرع بالحياة لـ تم إنشاء اللاعب الآخر Bullethead بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاته لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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