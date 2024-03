Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.

الموقع الإلكتروني: captainup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Captain Up. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.