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Captain Up

Captain Up

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: captainup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Captain Up على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.

الموقع الإلكتروني: captainup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Captain Up. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UpViral

UpViral

upviral.com

Gleam

Gleam

gleam.io

Interacty

Interacty

interacty.me

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Brame

Brame

brame.io

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

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