Captain Up
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الموقع الإلكتروني: captainup.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Captain Up على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.
الموقع الإلكتروني: captainup.com
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