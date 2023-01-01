WebCatalog
Zenfolio

Zenfolio

zenfolio.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenfolio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مواقع ومعارض تصوير فوتوغرافي جميلة سيحبها عملاؤك. اعرض صورك وقم ببيعها عبر الإنترنت باستخدام منصة الكل في واحد.

الموقع الإلكتروني: zenfolio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zenfolio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CloudSpot

CloudSpot

cloudspot.io

ShootProof

ShootProof

shootproof.com

Pixieset

Pixieset

pixieset.com

Canvy

Canvy

canvy.com

QuestionScout

QuestionScout


Altruist

Altruist

altruist.com

Boords

Boords

boords.com

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

NineFive

NineFive

ninefive.io

Oviond

Oviond

oviond.com

GuruShots

GuruShots

gurushots.com

Selz

Selz

selz.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية