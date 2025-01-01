بدائل - wrap

Vimeo
vimeo.com
Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.
Loom
loom.com
Loom هو تطبيق لتسجيل الفيديو يتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة شاشاتهم وصوتهم وكاميرات الويب لتعزيز التعاون والتواصل عن بعد.
Descript
descript.com
Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.
Screenapp
screenapp.io
ScreenApp هو مسجل شاشة عبر الإنترنت يقوم بتسجيل الشاشة، النسخ، وتلخيص الفيديوهات، كما يمكنه إنشاء ملاحظات للاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle هو تطبيق لإنشاء وتحرير وتوزيع البودكاست عبر الإنترنت، يدعم التسجيل والتحرير بجودة احترافية لمختلف المستويات.
Scribe
scribehow.com
Scribe هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدلة خطوة بخطوة تلقائيًا لمختلف العمليات مع إمكانية التخصيص والمشاركة.
Zight
zight.com
Zight هو تطبيق لتسجيل الشاشة وإنشاء الرسوم المتحركة والصور التوضيحية، مما يسهل التواصل البصري ومشاركة المحتوى بين الفرق.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
Droplr
droplr.com
Droplr تطبيق يتيح التقاط لقطات شاشة وتسجيلات فيديو ومشاركتها بسهولة عبر روابط، مع تخزين سحابي لتعزيز التعاون بين الفرق.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero هو تطبيق مجاني لالتقاط ومشاركة لقطات الشاشة وتوضيح الصور وملفات PDF والمواقع. متاح على أنظمة التشغيل المختلفة.
Screencastify
screencastify.com
Screencastify هو تطبيق لتسجيل الشاشة على متصفح كروم يتيح للمستخدمين تسجيل وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو بسهولة.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa هي منصة لاستضافة وإدارة محتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور، وتتيح المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت.
Tango
tango.us
تطبيق تانغو هو منصة رقمية سهلة الاستخدام لإنشاء تدريبات برمجية وإرشادات داخل التطبيقات، مما يساعد الموظفين على التعلم بسرعة.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal هو تطبيق لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو يساعد المستخدمين على إنشاء ومشاركة محتوى تعليمي ومهني بسهولة عبر مختلف الأنظمة.
Wistia
wistia.com
Wistia هو منصة تسويق فيديو شاملة تساعد الفرق في إنشاء واستضافة وتسويق وتحليل مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت.
Canvid
canvid.com
CANVID هو تطبيق لتسجيل الشاشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك تسجيل، تحسين ومشاركة فيديوهات احترافية بسهولة.
VideoSends
videosends.com
تطبيق VideoSends يوفر إمكانية تسجيل الشاشة لعلامة تبويب معينة أو تطبيق أو الشاشة كاملة مع ميزات مثل العلامة التجارية المخصصة، والتعليق الصوتي، وغيرها.
Claap
claap.io
Claap هو منصة فيديو شاملة تدمج تسجيل الاجتماعات، وتسجيل الشاشة، وإدارة محتوى الفيديو لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية.
Screendesk
screendesk.io
يتيح لك تطبيق Screendesk طلب تسجيلات الشاشة أو بدء جلسة مشاركة الشاشة مع العملاء دون حاجة للتنزيل. يتكامل مع أنظمة الدعم الفني مثل Intercom وZendesk وHelpScout.
Berrycast
berrycast.com
Berrycast هو تطبيق لتسجيل الشاشة يسمح للمستخدمين بتوثيق ومشاركة الأنشطة والمواد التعليمية بسهولة ووضوح.
Guidde
guidde.com
تطبيق Guidde يتيح للفريق إنشاء وثائق فيديو خطوة بخطوة بسرعة 11 مرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتيسير العملية.
Consensus
goconsensus.com
تطبيق Consensus يقوم بأتمتة العروض التقديمية، مما يساعد الفرق على تقليل الوقت الضائع وزيادة الكفاءة في عمليات المبيعات.
Vidcast
vidcast.io
Vidcast هو تطبيق لمراسلة الفيديو يتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة فيديوهات لزيادة التعاون والتواصل عبر العمل عن بُعد.
Vowel
vowel.com
حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.
Piktostory
piktochart.com
Piktostory هو تطبيق لتحويل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة جذابة بسهولة، مما يساعد المستخدمين على إعادة استخدام المحتوى وتحسين تفاعل الجمهور.
Weet
weet.co
تطبيق Weet أداة لإنشاء فيديوهات تعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسهل التسجيل والتعديل ويتيح التكامل مع Slack وMicrosoft Teams.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هو حل فيديو يساعد الشركات في إنشاء ومشاركة وتحليل مقاطع الفيديو المخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وتسريع عمليات البيع.
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare هو تطبيق يعزز التواصل البصري من خلال مشاركة تسجيلات الشاشة، لقطات الشاشة، وملفات GIF بسهولة وسرعة.
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