بدائل - wrap

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo هو تطبيق يوفر استضافة ومشاركة الفيديو، مع أدوات لإنشاء وتحرير وبث محتوى الفيديو بجودة عالية، بدون إعلانات.

VEED

VEED

veed.io

Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.

Loom

Loom

loom.com

Loom هو تطبيق لتسجيل الفيديو يتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة شاشاتهم وصوتهم وكاميرات الويب لتعزيز التعاون والتواصل عن بعد.

Descript

Descript

descript.com

Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

ScreenApp هو مسجل شاشة عبر الإنترنت يقوم بتسجيل الشاشة، النسخ، وتلخيص الفيديوهات، كما يمكنه إنشاء ملاحظات للاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle هو تطبيق لإنشاء وتحرير وتوزيع البودكاست عبر الإنترنت، يدعم التسجيل والتحرير بجودة احترافية لمختلف المستويات.

Scribe

Scribe

scribehow.com

Scribe هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدلة خطوة بخطوة تلقائيًا لمختلف العمليات مع إمكانية التخصيص والمشاركة.

Zight

Zight

zight.com

Zight هو تطبيق لتسجيل الشاشة وإنشاء الرسوم المتحركة والصور التوضيحية، مما يسهل التواصل البصري ومشاركة المحتوى بين الفرق.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

Droplr

Droplr

droplr.com

Droplr تطبيق يتيح التقاط لقطات شاشة وتسجيلات فيديو ومشاركتها بسهولة عبر روابط، مع تخزين سحابي لتعزيز التعاون بين الفرق.

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Markup Hero هو تطبيق مجاني لالتقاط ومشاركة لقطات الشاشة وتوضيح الصور وملفات PDF والمواقع. متاح على أنظمة التشغيل المختلفة.

Screencastify

Screencastify

screencastify.com

Screencastify هو تطبيق لتسجيل الشاشة على متصفح كروم يتيح للمستخدمين تسجيل وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو بسهولة.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa هي منصة لاستضافة وإدارة محتوى الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور، وتتيح المشاركة والتفاعل عبر الإنترنت.

Tango

Tango

tango.us

تطبيق تانغو هو منصة رقمية سهلة الاستخدام لإنشاء تدريبات برمجية وإرشادات داخل التطبيقات، مما يساعد الموظفين على التعلم بسرعة.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal هو تطبيق لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو يساعد المستخدمين على إنشاء ومشاركة محتوى تعليمي ومهني بسهولة عبر مختلف الأنظمة.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia هو منصة تسويق فيديو شاملة تساعد الفرق في إنشاء واستضافة وتسويق وتحليل مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت.

Canvid

Canvid

canvid.com

CANVID هو تطبيق لتسجيل الشاشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح لك تسجيل، تحسين ومشاركة فيديوهات احترافية بسهولة.

VideoSends

VideoSends

videosends.com

تطبيق VideoSends يوفر إمكانية تسجيل الشاشة لعلامة تبويب معينة أو تطبيق أو الشاشة كاملة مع ميزات مثل العلامة التجارية المخصصة، والتعليق الصوتي، وغيرها.

Claap

Claap

claap.io

Claap هو منصة فيديو شاملة تدمج تسجيل الاجتماعات، وتسجيل الشاشة، وإدارة محتوى الفيديو لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية.

Screendesk

Screendesk

screendesk.io

يتيح لك تطبيق Screendesk طلب تسجيلات الشاشة أو بدء جلسة مشاركة الشاشة مع العملاء دون حاجة للتنزيل. يتكامل مع أنظمة الدعم الفني مثل Intercom وZendesk وHelpScout.

Berrycast

Berrycast

berrycast.com

Berrycast هو تطبيق لتسجيل الشاشة يسمح للمستخدمين بتوثيق ومشاركة الأنشطة والمواد التعليمية بسهولة ووضوح.

Guidde

Guidde

guidde.com

تطبيق Guidde يتيح للفريق إنشاء وثائق فيديو خطوة بخطوة بسرعة 11 مرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتيسير العملية.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

تطبيق Consensus يقوم بأتمتة العروض التقديمية، مما يساعد الفرق على تقليل الوقت الضائع وزيادة الكفاءة في عمليات المبيعات.

Vidcast

Vidcast

vidcast.io

Vidcast هو تطبيق لمراسلة الفيديو يتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة فيديوهات لزيادة التعاون والتواصل عبر العمل عن بُعد.

Vowel

Vowel

vowel.com

حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.

Piktostory

Piktostory

piktochart.com

Piktostory هو تطبيق لتحويل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة جذابة بسهولة، مما يساعد المستخدمين على إعادة استخدام المحتوى وتحسين تفاعل الجمهور.

Weet

Weet

weet.co

تطبيق Weet أداة لإنشاء فيديوهات تعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسهل التسجيل والتعديل ويتيح التكامل مع Slack وMicrosoft Teams.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard هو حل فيديو يساعد الشركات في إنشاء ومشاركة وتحليل مقاطع الفيديو المخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وتسريع عمليات البيع.

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare هو تطبيق يعزز التواصل البصري من خلال مشاركة تسجيلات الشاشة، لقطات الشاشة، وملفات GIF بسهولة وسرعة.

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