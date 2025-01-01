بدائل - We360 AI

Insightful

Insightful

insightful.io

إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.

ActivTrak

ActivTrak

activtrak.com

ActivTrak هو تطبيق لتحليلات إدارة القوى العاملة يساعد المؤسسات في تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة العمل مع الحفاظ على خصوصية البيانات.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

EmpMonitor هو تطبيق لمراقبة أداء الموظفين، يوفر ميزات مثل تتبع الوقت والنشاط وتقديم تقارير قابلة للتخصيص لتحسين الإنتاجية.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi هو تطبيق لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين، يشمل ميزات مثل إدارة الإجازات، وإعداد الفواتير وتقارير الوقت، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Worktivity

Worktivity

useworktivity.com

تطبيق Worktivity هو منصة متكاملة تتبع الإنتاجية وإدارة الموظفين لتحسين سير العمل والتعاون بين الفرق.

Kickidler

Kickidler

kickidler.com

Kickidler هو برنامج لمراقبة الموظفين وتسجيل نشاطهم، يوفر أدوات لتحليل الكفاءة وتحسين الاتصالات وإدارة المهام.

Monitask

Monitask

monitask.com

Monitask هو برنامج لمراقبة وتتبُع الوقت يساعد الفرق على تعزيز الإنتاجية والمساءلة من خلال أدوات سهلة الاستخدام.

Workstatus

Workstatus

workstatus.io

تطبيق WorkStatus يوفر أدوات شاملة لإدارة الوقت، المشاريع، وتخصيص الموارد لزيادة إنتاجية الفرق سواء عن بُعد أو في المكتب.

Yaware

Yaware

yaware.com

تطبيق Yaware يساعد المستخدمين على قياس وتحليل المكالمات، التطبيقات، وموقع الهواتف لزيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الوقت.

DeskTrack

DeskTrack

desktrack.timentask.com

DeskTrack هو برنامج يتتبع أنشطة الموظفين ووقت العمل، يسجل التطبيقات والمواقع والملفات المفتوحة لتقييم الأداء وتحسين الإنتاجية.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

Desktime هو تطبيق لتتبع إنتاجية الموظفين، يوفر تتبع الوقت الآلي، إدارة المشاريع، وتقارير لتحسين الأداء دون الحاجة للإشراف الدقيق.

WorkTime

WorkTime

worktime.com

تطبيق WorkTime لمراقبة الموظفين وحاسوبهم وإنترنتهم، يركز على قياس الإنتاجية بدون مراقبة تدخلية. يناسب بيئات العمل المختلفة.

DeskLog

DeskLog

desklog.io

Desklog هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع موظفين يتيح مراقبة الإنتاجية وإدارة الوقت داخل الفرق المحلية والبعيدة.

CleverControl

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl هو برنامج مراقبة سحابية يساعد الشركات على تحسين كفاءة الموظفين وحماية المعلومات، مع تقديم تقارير شاملة حول أنماط العمل اليومية.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato هو تطبيق لمراقبة سلوك المستخدمين، يساعد الشركات على إدارة المخاطر وزيادة الإنتاجية من خلال تحليل البيانات وأنشطة المستخدمين.

wAnywhere

wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere هو تطبيق لمراقبة الموظفين عن بُعد وتتبع الوقت، يستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان الأمان وزيادة الإنتاجية مع ميزات متعددة للتواصل والتعاون.

Controlio

Controlio

controlio.net

Controlio هو برنامج لمراقبة الموظفين يساعد المنظمات على تتبع الإنتاجية والسلوك وإدارة الموارد البشرية مع الحفاظ على الخصوصية.

Traqq

Traqq

traqq.com

تطبيق Traqq يتيح مراقبة الأداء وإدارة المهام عبر تتبع الوقت بشكل تلقائي، مما يحسن تنظيم الفرق البعيدة ويعزز الكفاءة.

FocusRO

FocusRO

focusro.com

FocusRO هو تطبيق SaaS يراقب إنتاجية الأعمال باستخدام التعلم الآلي، يحلل بيانات متعددة ويحترم خصوصية الموظفين.

CloudDesk

CloudDesk

clouddesk.ai

CloudDesk هو تطبيق لمراقبة وتحليل أداء الموظفين عن بُعد، يتضمن تتبع الوقت، تسجيل لقطات الشاشة، وتحليل استخدام الويب والتطبيقات لتحسين الإنتاجية.

Workganizer

Workganizer

workganizer.com

Workganizer هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع، يساعد المستخدمين في تنظيم وقتهم وتسهيل التعاون بين الفرق وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai

تساعد تطبيق fenced.ai الآباء في الحفاظ على سلامة أطفالهم عبر مراقبة أنشطتهم على الإنترنت وحمايتهم من المحتويات غير المناسبة والمواقع الضارة.

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