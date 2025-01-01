بدائل - Userpilot

Coda

Coda

coda.io

Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة يجمع بين وظائف المعالجة النصية وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة واحدة لدعم التعاون وإدارة المشاريع.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform هو تطبيق لإنشاء نماذج ودراسات استقصائية تفاعلية وجذابة، يدعم إدخال الصور والفيديو، ويتكامل مع أدوات متعددة.

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

يوفر تطبيق UserTesting أدوات لجمع تعليقات من المستخدمين لتحسين المنتجات الرقمية وتجربة المستخدم عبر اختبار سلوكياتهم وتفاعلاتهم.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

تطبيق Zoho Survey يتيح إنشاء استطلاعات واستبيانات عبر الإنترنت لجمع البيانات حول رضا العملاء والتعليقات والأبحاث. يدعم عدة لغات ويوفر تحليلات فورية.

Tally

Tally

tally.so

تالي هو منشئ نماذج مجاني يسمح بإنشاء عدد غير محدود من النماذج والاستجابات مع ميزات متقدمة مثل جمع المدفوعات والمنطق. لا حاجة للتسجيل.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.

Textline

Textline

textline.com

Textline هو منصة رسائل نصية آمنة للشركات، تتيح لها التواصل بفعالية مع العملاء من خلال رسائل ثنائية الاتجاه ودعم فوري.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkey هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة الدراسات الاستقصائية وجمع التعليقات وتحليل النتائج بسهولة.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

تطبيق Spark Chart هو برنامج لاستطلاعات الرأي، يتيح إنشاء وتوزيع استبيانات احترافية مع دعم متواصل لتجميع وتحليل البيانات.

forms.app

forms.app

forms.app

Forms.app هو تطبيق لإنشاء النماذج والمسوحات عبر الإنترنت بسهولة، مع واجهة سحب وإفلات، وتحليلات متقدمة، ودعم للتكامل مع تطبيقات متعددة.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI هو منصة لإدارة العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في تطوير استراتيجياتهم ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

تطبيق يتيح إجراء المقابلات البحثية في الوقت الحقيقي مع أي شخص في العالم، ويستخدم لأبحاث المبيعات وتحديد الاحتياجات والمشاكل.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro هو تطبيق لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت، يدعم جمع البيانات عن طريق الإنترنت وخارجه.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo هو منصة لإنشاء استبيانات وتطبيقات ويب وأدوات تفاعلية بسهولة، بدون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية تنظيم البيانات وتحليلها.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack هو تطبيق سحابي يساعد الشركات على إنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات لأغراض مختلفة مثل الاستطلاعات والتسجيلات.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.

Wufoo

Wufoo

wufoo.com

Wufoo هو تطبيق ويب يساعد المستخدمين على إنشاء نماذج عبر الإنترنت مخصصة لجمع البيانات، المدفوعات، والملفات بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.

Experience.com

Experience.com

experience.com

تطبيق Experience.com يقدم حلول إدارة السمعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوجود الرقمي وتعزيز تفاعل العملاء والموظفين.

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