Trainn

Trainn

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الموقع الإلكتروني: trainn.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trainn على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة تدريب العملاء للفرق الحديثة. قم بإنشاء مقاطع فيديو للمنتج وأدلة تفاعلية وقاعدة معرفية وأكاديمية تحتوي على اختبارات وشهادات - كل ذلك بدون تبعيات التصميم والتطوير.

الموقع الإلكتروني: trainn.co

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