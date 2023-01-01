TimelinesAI — حل لإدارة WhatsApp لأرقام متعددة تساعد TimelinesAI الشركات التي لديها أرقام فردية متعددة على الحصول على رؤية 360 درجة وتعزيز الأداء على WhatsApp. التحكم - نقرة واحدة على WhatsApp <> تكامل CRM الرؤية — علبة وارد مشتركة متعددة الأرقام الأداء - Zapier وWebhooks والإرسال الجماعي

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