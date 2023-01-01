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The Conversation

The Conversation

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الموقع الإلكتروني: theconversation.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم The Conversation، برعاية محررين محترفين، تعليقات ومناقشات مستنيرة حول القضايا التي تؤثر على عالمنا. بالإضافة إلى دليل إنجليزي عادي لأحدث التطورات والاكتشافات من الجامعة وقطاع الأبحاث.

الموقع الإلكتروني: theconversation.com

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