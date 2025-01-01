بدائل - Teambook

Slack
slack.com
Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.
Trello
trello.com
تطبيق Trello هو أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على تنظيم وتتبع المهام باستخدام نظام لوحات وقوائم مرئية.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق يساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة الأعمال والمشاريع في منصة مركزية، مع ميزات لتسهيل التعاون والتواصل.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Zoho People
zoho.com
تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet هو تطبيق لإدارة العمل والتعاون، يوفر أدوات لتعيين المهام وتتبع التقدم ومشاركة المستندات وإدارة الجداول الزمنية.
Backlog
backlog.com
Backlog هو تطبيق لإدارة المشاريع ومتابعة المهام والتحكم في النسخ. يساعد الفرق في تنظيم العمل وتتبع التقدم وإدارة المشاريع بكفاءة.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Upbase
upbase.io
Upbase هو برنامج لإدارة العمل يتيح للفرق تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات، مع واجهة بسيطة تدعم التركيز على الإنتاجية.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack أداة لإدارة المشاريع تسمح بتتبع المهام وتخصيص سير العمل، تدعم منهجيات Agile، وتتيح تكامل الأدوات مع قدرات بحث قوية.
Any.do
any.do
أي .دو هو تطبيق لإدارة المهام يساعد الأفراد والفرق على تنظيم مهامهم والتخطيط ليومهم بواجهة سهلة الاستخدام ومزامنة عبر الأجهزة.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
SmartSuite
smartsuite.com
SmartSuite هي منصة شاملة لتنظيم وإدارة المهام والمشاريع، تدعم التعاون وتحسين سير العمل في المؤسسات بمختلف أحجامها.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo هو تطبيق لتنظيم المهام والحياة، يوفر أدوات لتدوين الملاحظات، إنشاء القوائم، تتبع العادات، والتعاون مع الآخرين.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
When I Work
wheniwork.com
تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يركز على تحسين تجربة الموظف ويشمل تتبع الحضور، إدارة كشوف المرتبات، وأدوات التواصل.
© 2025 WebCatalog, Inc.