بدائل - Teambook

Slack

Slack

slack.com

Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.

Trello

Trello

trello.com

تطبيق Trello هو أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على تنظيم وتتبع المهام باستخدام نظام لوحات وقوائم مرئية.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

Asana

Asana

asana.com

Asana هو تطبيق يساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة الأعمال والمشاريع في منصة مركزية، مع ميزات لتسهيل التعاون والتواصل.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

SmartSheet هو تطبيق لإدارة العمل والتعاون، يوفر أدوات لتعيين المهام وتتبع التقدم ومشاركة المستندات وإدارة الجداول الزمنية.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog هو تطبيق لإدارة المشاريع ومتابعة المهام والتحكم في النسخ. يساعد الفرق في تنظيم العمل وتتبع التقدم وإدارة المشاريع بكفاءة.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Upbase

Upbase

upbase.io

Upbase هو برنامج لإدارة العمل يتيح للفرق تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات، مع واجهة بسيطة تدعم التركيز على الإنتاجية.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack أداة لإدارة المشاريع تسمح بتتبع المهام وتخصيص سير العمل، تدعم منهجيات Agile، وتتيح تكامل الأدوات مع قدرات بحث قوية.

Any.do

Any.do

any.do

أي .دو هو تطبيق لإدارة المهام يساعد الأفراد والفرق على تنظيم مهامهم والتخطيط ليومهم بواجهة سهلة الاستخدام ومزامنة عبر الأجهزة.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

SmartSuite هي منصة شاملة لتنظيم وإدارة المهام والمشاريع، تدعم التعاون وتحسين سير العمل في المؤسسات بمختلف أحجامها.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo هو تطبيق لتنظيم المهام والحياة، يوفر أدوات لتدوين الملاحظات، إنشاء القوائم، تتبع العادات، والتعاون مع الآخرين.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu هي منصة لإدارة الأعمال تشمل إدارة المشاريع، العملاء، المالية، وتتبع التفاعلات، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة والتعاون.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يركز على تحسين تجربة الموظف ويشمل تتبع الحضور، إدارة كشوف المرتبات، وأدوات التواصل.

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