برامج تحسين محركات البحث المحلية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Partoo

partoo.co

في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. تعمل Partoo مع مجموعة واسعة من الشركات المحلية والعالمية في مختلف الصناعات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة مثل McDonald's، وToyota، وCarrefour، وSports Direct. إن بساطة حل الإدراج المحلي لدينا تمكن الشركات من إدارة الأداة على المستوى المحلي ومستوى العلامة التجارية. تفتخر Partoo بفريق يضم أكثر من 400 محترف وتخدم أكثر من 400 عميل في أكثر من 100 دولة. تفاصيل المنتجات، تساعد Partoo الشركات على النمو من خلال المنتجات التالية من خلال تحقيق أهدافها الثلاثة: العثور على العملاء واختيارهم والحصول على العملاء. العثور على ما يلي: - إدارة التواجد: قم ببث معلومات متاجرك تلقائيًا على الدلائل الرئيسية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية ومواقع الرأي. - محدد موقع المتجر: قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باستخدام محدد موقع المتجر والصفحات القابلة للتخصيص لكل موقع. اجعل نقطة المبيعات الخاصة بك متميزة عن الاستفسارات المرتبطة بنشاطك. احصل على الاختيار: - إدارة التعليقات: قم بجمع التقييمات المتبقية على قوائمك بشكل مركزي، سواء كانت واردة من Google أو TripAdvisor أو Facebook. احصل على تقارير منتظمة وقم بتحليلها والرد عليها من خلال واجهة واحدة. - مراجعة الداعم: تشجيع العملاء الراضين على ترك تعليقات إيجابية على الملف التجاري على Google عبر دعوات الرسائل القصيرة. احصل على عملاء: - الرسائل: مركزية الرسائل الواردة من Google Business Profile وFacebook Messenger وInstagram والرد عليها بسهولة مركزيًا أو محليًا!