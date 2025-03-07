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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر برامج الاتصالات الداخلية، والتي يشار إليها غالبًا ببرامج مراسلة الأعمال، منصات مراسلة فورية للتواصل المباشر والجماعي داخل المؤسسة. تم تصميم هذه الأدوات لتكون سهلة الاستخدام وفعالة، مما يتيح التفاعلات السريعة بين أعضاء الفريق. لم يعد الموظفون بحاجة إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني مطولة فقط للحصول على ردود مختصرة. تعمل أدوات مراسلة الأعمال على تبسيط عملية التواصل مع زملاء العمل، مما يجعلها سهلة مثل الدردشة مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية. تتضمن العديد من هذه المنصات ميزات مثل الرموز التعبيرية وصور GIF لتعزيز المحادثات الحقيقية والطبيعية في مكان العمل.
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Zoom
zoom.us
Zoom هو برنامج PideOtelephony Program الذي تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. يوفر الإصدار المجاني خدمة دردشة الفيديو التي تتيح ما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد ، مع قيود زمنية مدتها 40 دقيقة على حسابات مجانية لها اجتماعات من ثلاثة أو أكثر من المشاركين. لدى المستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه ، مع السماح بأعلى ما يصل إلى 1000 شخص بشكل متزامن ، مع عدم وجود قيود زمنية العمل عن بعد ، والتعليم عن بعد ، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams هي منصة اتصال وتعاون تجمع بين الدردشة في مكان العمل ، واجتماعات الفيديو ، تخزين الملفات ، وتكامل التطبيق. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب الاشتراك في Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير الميكروسوفت. Microsoft Teams هي منافس لخدمات مثل Slack ومسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business.microsoft أعلنت الفرق في حدث في نيويورك ، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. Hackathon في مقر الشركة ، ويقوده حاليًا براين ماكدونالد ، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Slack
slack.com
Slack هي منصة اتصال تجارية خاصة تم تطويرها من قبل شركة Slack Technologies الأمريكية للبرمجيات. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC ، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) التي تنظمها الموضوع والمجموعات الخاصة والرسائل المباشرة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر المحادثات الصوتية والبحث والمشاركة. يخلق Otter ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد السماعة والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. إنه يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالًا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وأينما حدثت محادثات مهمة.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة على الهاتف المحمول يضم مجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات ذات الفرق بدون مكتب على تحسين التواصل ، والاحتفاظ بالموظفين ، وقيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عمليات أعمالهم على Autopilot والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية ومهنية ورضا. وفر الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة المخصصة للمجتمع والنماذج والتقارير ؛ جدول التحولات وتتبع ساعات العمل مع ساعة وقت GPS ؛ تبسيط اتصال الموظف ، وتعزيز المهارات المهنية ، وإدارة المهام اليومية وأكثر من ذلك بكثير ، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل دخول آمن وسهل للمسؤولين عن النظام مع Active Directory Single On (SSO).
ClickUp
clickup.com
Clickup هو منصة إنتاجية الكل في واحد. إنه المحور الذي تتجمع فيه الفرق للتخطيط والتنظيم والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف والألواح البيضاء والمزيد. تخصيص بسهولة مع بضع نقرات فقط ، يتيح Clickup للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية ، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
monday.com
monday.com
Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع التي تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع وعمل الفريق. اعتبارًا من عام 2020 ، تخدم الشركة 100000 منظمة ، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019 ، جمعت الشركة 150 مليون دولار ، بناءً على تقييم بقيمة 1.9 مليار دولار. فاز Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 عن الإنتاجية في فئة تطبيقات ، Mobile & Voice.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكي أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل للاتصالات في Verizon تحت اسم Verizon Wireless.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp هي شركة برامج ويب أمريكية مقرها في شيكاغو ، إلينوي. شاركت الشركة في عام 1999 من قبل جاسون فريد ، كارلوس سيغورا ، وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37Signals.sence Mid -2004 ، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري له هو Basecamp ، يليه حقيبة الظهر ، نيران المخيم ، و Highrise. تم إنشاء Ruby on Rails ، إطار تطبيق الويب المفتوح المصدر ، للاستخدام الداخلي في 37Signals ، قبل إصداره علنًا في عام 2004. في فبراير 2014 ، اعتمدت الشركة استراتيجية جديدة ، تركز بالكامل على منتجها الرئيسي ، وتسمى حزمة البرامج أيضًا Basecamp ، وإعادة تسمية الشركة من 37Signals إلى Basecamp. نشر جيسون فريد وديفيد هينمييه هانسون العديد من الكتب تحت اسم 37Signals.
Podbean
podbean.com
بدء تشغيل البودكاست بالضبط بالطريقة التي تريدها. مع Podbean ، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ، وتخزين غير محدود وعرض النطاق الترددي ، والأدوات الترويجية ، والإعلانات البودكاست ، والمحتوى المتميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون بوديان لإنشاء بودكاستهم المذهلة. Podbean هي خدمة نشر وتخصيص الدخل من البودكاست ، حيث توفر حزم استضافة مجانية ومتميزة للأفراد والشركات. تقدم Podbean واجهة سهلة الاستخدام تدمج أدوات النشر والإدارة والتشغيل والتحليل في حزمة بودكاست سهلة الاستخدام. يسمح هذا النظام المستند إلى الويب للمستخدمين بنشر البودكاست وإدارتها والترويج لها في بيئة تشبه المدونة ، والتي تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية. تسهل أدوات مشاركة و Podbean من السهل على الناشرين دمج البودكاست في مواقعهم الإلكترونية والمدونات والشبكات الاجتماعية ، بما في ذلك Facebook و Twitter و Tumblr و YouTube و WordPress. يعد تطبيق Podbean أحد أكثر تطبيقات البودكاست شعبية لنظام التشغيل iOS و Android ، ويمكن استخدامه أيضًا لتشغيل Podcast عبر Amazon Alexa. إنه خيار رائع لجماهير البودكاست للاستمتاع ببودكاست المفضل في أي مكان وفي أي وقت. يمكن لـ Podcasters أيضًا تسجيل ونشر مباشرة من تطبيق Podbean.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء عملك بشكل إيجابي.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Keeper
keepersecurity.com
يعتمد ملايين الأشخاص والآلاف من الشركات على منصة أمان وإدارة كلمة مرور Keeper لإدارة كلمات مرور قوية وتأمينها وإنفاذها عبر جميع تسجيلات تسجيلات الموظفين والتطبيقات والمواقع. يمكن للموظفين الوصول إلى Keeper أصلاً على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفحات. مع Keeper ، يمكن لعملك أن تلقائيًا كلمات مرور عالية القوة ، وحماية الملفات الحساسة في قبو رقمي مشفر ، ومشاركة السجلات بشكل آمن مع الفرق والتكامل بسلاسة مع SSO و LDAP و 2FA. ابدأ تجربة مجانية لمدة 14 يومًا الآن.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو حل موحد لمكان العمل الرقمي المصمم لتوصيل وتمكين الموظفين بدون مكتب من خلال منصة واحدة شاملة. تلبي هذه الأداة المبتكرة على وجه التحديد فرق الخطوط الأمامية عبر مختلف الصناعات ، بما في ذلك التجزئة ، والضيافة ، والتصنيع ، والخدمات اللوجستية ، والرعاية الصحية. من خلال تبسيط العمليات وتعزيز التواصل ، يحسن WorkJam الإنتاجية والكفاءة من خلال دمجها بسلاسة مع أنظمة إدارة القوى العاملة الحالية (WFM). تخدم المنصة جمهورًا مستهدفًا متنوعًا ، مع التركيز على المنظمات التي لديها عدد كبير من العمال بدون مكتب الذين يحتاجون إلى أدوات فعالة لإدارة مهامهم اليومية. يعالج WorkJam التحديات الفريدة التي يواجهها هؤلاء الموظفون ، مثل الوصول المحدود إلى المعلومات والموارد ، من خلال توفير مركز مركزي لجميع احتياجاتهم التشغيلية. هذا مفيد بشكل خاص في البيئات سريعة الخطى حيث يكون التواصل وإدارة المهام في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا للنجاح. يشمل WorkJam مجموعة من الميزات التي تلبي الاحتياجات المحددة لعمال الخطوط الأمامية. تتضمن المنصة إدارة المهام لتنظيم المسؤوليات اليومية وأدوات الاتصال للتحديثات والتعاون في الوقت الفعلي وموارد التعلم والتطوير لتسهيل التدريب المستمر. بالإضافة إلى ذلك ، تمكن وظائف الخدمة الذاتية الموظفين من إدارة جداولهم ومهامهم بشكل مستقل ، في حين أن سوق التحول المفتوح الفريد يتيح تبديل وتغطية مرنة. هذه الميزات تعزز تجربة الموظف بشكل جماعي ، مما يعزز الشعور بالملكية والمشاركة بين القوى العاملة. من خلال مواءمة فرق الخطوط الأمامية مع الأهداف التنظيمية ، يقوم WorkJam بتبسيط العمليات اليومية ويعزز المشاركة الشاملة. لا يسهل المنصة فقط إدارة التواصل وإدارة المهام بشكل أفضل ولكن أيضًا يعزز ثقافة التعلم والتطوير المستمر. يمكّن هذا النهج الشامل لإدارة القوى العاملة المؤسسات من زراعة قوة عاملة أكثر سعادة وأكثر إنتاجية ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نجاح الأعمال وتعزيز ولاء العملاء. تبرز Workjam في فئتها من خلال فئتها من خلال تقديم حل متكامل يلبي الاحتياجات المحددة للموظفين المحددة من الموظفين ، تبرز في فئتها من خلال فئتها من خلال فئتها من خلال فئتها من خلال العلامات التجارية العالمية مثل Shell و Starbucks و Ulta و Couche-Tard و TJX و AEO و Woolworths ، تبرز WorkJam في فئتها من خلال تقديم حل متكامل يلبي الاحتياجات المحددة للموظفين المكتظرين. تعد قدرتها على إنشاء تجربة متصلة لعمال الخطوط الأمامية بمثابة تمييز رئيسي ، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها وتمكين قوتها العاملة.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. يمكّن الشركات من زيادة كفاءة العمل ومشاركة الموظفين في وقت واحد. منصة Legion WFM ذكية وأتمتة وتركز على الموظفين. ثبت أنه يقدم 13x عائد استثمار من خلال تحسين الجدول الزمني ، وتقليل الاستنزاف ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion تقنية متطورة في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول الذي يحب الموظفون. بدعم من Norwest Venture Partners و Stripes و First Round Capital و XYZ Ventures و Webb Investment Network و Workday Ventures و NTT DoComo Ventures ، يتم التعرف على Legion كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا وفقًا لـ 2022 Inc. 5000 و Deloitte 500 تصنيفات. <> التخطيط المحسن: -الرؤى الاستراتيجية -الميزانية لعلاج -التنبؤ <> تحسين التنفيذ: -Labor تحسين -جدولة الجدولة الوقت والحضور <> تمكين الموظف: -اتصالات الاتصالات -legion InstantPay -أداء الموظف والمكافآت
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع والمعلومات وحتى إنشاء المحتوى. قم بتقديم الخدمات تحت علامتك التجارية وتقديم تجارب استثنائية وشخصية للعملاء من خلال بوابات العملاء ذات العلامات البيضاء التي تعمل على مركزية الاتصال وتتبع تقدم المشروع وإدارة المعرفة. استخدم أداة إنشاء المستندات المبتكرة التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء مستندات فائقة التفاعلية باستخدام أي تنسيقات ملفات وتضمينها من أكثر من 2000 عملية تكامل مدعومة. جرّب لوحات Kanban وأدوات تتبع المشاريع والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات في مساحات عمل فريق FuseBase (Nimbus سابقًا) لتحقيق تعاون مثمر. قم بتحسين العمليات اليومية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي FuseBase (Nimbus سابقًا) المتقدم، وقم بأتمتة المهام مثل إنشاء المحتوى والترجمة، واحصل على رؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ووقت فراغ لتوسيع نطاق الأعمال.
Spike
spikenow.com
Spike يحل الفوضى والتواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني ، والدردشة الجماعية ، والمستندات التعاونية ، والاجتماعات ، في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة بريد إلكتروني أفضل من خلال تطبيق Spike's Exchange Conversational الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى الدردشة. إنه مثل وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لأهم رسائلك ، بحيث يمكنك التركيز على أهم الأشياء. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يوفر Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والوثائق التعاونية في موجز موحد. التواصل والتعاون دون عناء مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين ، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والبائعين ، سواء كانوا يستخدمون الارتفاع أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني تجارية مصممة لتفاعلات الفريق ذات مغزى. الحفاظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء مجال مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للرسائل التي تضمن التواصل السلس.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo هي منصة تجربة الموظف (EXP) التي تبسط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين للسماع ومساعدة الجميع على الشعور ، بغض النظر عن مكان عملهم. تقوم المنصة بتوحيد اتصالات الموظفين ، والمشاركة ، والإنترانت ، وميزات القياس في تطبيق موظف حديث واحد يلتقط ضربات القلب من المنظمة ويجعل ثقافتها في الحياة. بفضل تصميمه البسيط ، يمكن للموظفين استخدام WorkVivo بسهولة للبقاء على اطلاع ومشاركة وتوصيل. ونتيجة لذلك ، يكتسب قادة الشركة إشرافًا أفضل وقناة مباشرة غير مفيدة للوصول إلى الناس والتواصل معهم ويشعرون حقًا بنبض الشركة والطاقة. مع النمو السنوي الذي يزيد عن 200 ٪ على أساس سنوي ، و 3 ملايين مستخدم+ في أكثر من 93 دولة ، وعملاء يتراوحون من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة التكنولوجية ، فإن Workvivo في مهمة-لرفع تجربة الموظف للجميع.
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين جميع الميزات المهمة لإدارة المشروع في برنامج واحد. والنتيجة النهائية هي أتمتة التقدم المرتكز على الإنجازات التي تحافظ على توافق جميع أصحاب المصلحة، مما يضمن بقاء الأهداف التنظيمية في الموعد المحدد. يتيح لك برنامج Nifty إدارة المهام من خلال طرق عرض Kanban، وList، وTimeline. يعد التعاون في Nifty أمرًا طبيعيًا لأن كل مشروع يحتوي على سلسلة مناقشة فردية، مما يشجع المشاريع على أن يكون لها مركز معرفة مخصص. تم تصميم Nifty لتشجيع التعاون بين الأقسام بشكل لا مثيل له. باستخدام التقويم المدمج، يمكن دمج Nifty مع Google وOutlook بالإضافة إلى مشاركة الملفات والمستندات.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork هي منصة لإدارة المشاريع الرائدة عالميًا مصممة للمؤسسات لتخطيط وتتبع وإدارة وتقديم العديد من المشاريع المعقدة بحرية. يثق بها أكثر من 20،000 شركة و 6000 وكالة في جميع أنحاء العالم. يعمل الفريق باستمرار مع العملاء من خلال تقديم منصة لإدارة المنتجات الأكثر تقدماً في السوق. سواء كنت مالكًا للشركة أو قيادة الفريق أو مدير المشروع أو المساهم الفردي ، فإن العمل الجماعي يزودك بجميع الأدوات لإدارة الأنشطة اليومية بسلاسة. يقدم التطبيق الميزات اللازمة للتعاون مع الزملاء في المشاريع ، والحفاظ على رؤية شاملة لسير العمل ، وإدارة المهام ، وموارد التتبع ، ووقت السجل ، والأهم من ذلك ، تقديم المشاريع في الوقت المحدد.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن عبر دورة حياة تطوير البرامج بأكملها. يثق مئات الآلاف من المطورين حول العالم في Mattermost لزيادة إنتاجيتهم من خلال الجمع بين اتصالات الفريق وإدارة المهام والمشاريع وتنسيق سير العمل في نظام أساسي موحد لتطوير البرمجيات الرشيقة. تأسست منصة Mattermost مفتوحة المصدر في عام 2016، وهي تعمل على تشغيل أكثر من 800000 مساحة عمل في جميع أنحاء العالم بدعم من أكثر من 4000 مساهم من جميع أنحاء مجتمع المطورين. تخدم الشركة أكثر من 800 عميل، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، وناسا، وناسداك، وسامسونج، وSAP، والقوات الجوية الأمريكية، وويلثفرونت، وهي مدعومة من قبل مستثمرين عالميين بما في ذلك Battery Ventures، وRedpoint، وS28 Capital، وYC Continuity. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.mattermost.com.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات التي تم إنشاؤها عالي التنظيم تم إنشاؤها للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها ، فإنه يتيح التعاون بين الزملاء والشرفين والعملاء والمجتمعات وحتى المنصات دون حلول وسط حول ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل دويتشه بان والبحرية الأمريكية وصاروخ Credit Suisse Trust. كل يوم للحفاظ على اتصالاتهم خاصة وآمنة تمامًا.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت من الجيل التالي يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد موحد. تقديم منشئ صفحات قائم على القالب ، بالإضافة إلى التكامل والبحث الشامل في جميع أدوات الشركة ، يسهل استخدام Happeo للشركات من أي حجم. لهذا السبب يعتمد قادة السوق مثل Doctolib و Gant و Marqeta على Happeo لإبقاء فرقهم على اطلاع ومحاذاة وإنتاجية. مع متوسط معدلات التبني في الصناعة 3x ، فإن Happsters في مهمة لمساعدة المنظمات على النمو بطرق غير عادية.
IRCCloud
irccloud.com
IrcCloud هو عميل IRC الحديث الذي يبقيك على اتصال ، مع عدم وجود أي من الأمتعة. ابق متزامنًا وإخطارًا أينما كنت مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول.
Blink
joinblink.com
Blink هي منصة تجربة الموظفين المحمولة التي تربط موظفيك وأنظمتك وثقافتك في تطبيق واحد فائق. إنه يسد الفجوة الرقمية بين العمال بدون مكتب ومكتب ، وتواصل الموظفين الفائقين والمشاركة في الشركات الرائدة في الصناعة مثل McDonald's و Nokia و Domino's و JD Sports و Ratp Dev و Stagecoach.
Hive
hive.com
Hive يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها-وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فستبنيها لك. من خلال مشاهدات المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها ، تقدم Hive إدارة المشروع على شروطك ، وضمان النجاح. مع ميزات مثل مهمة المهمة ، وتتبع الموعد النهائي ، والتواصل في الوقت الفعلي ، يساعد Hive آلاف الفرق في جميع أنحاء العالم على إنجاز عملهم بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت المحدد. استخدم تطبيق الهاتف المحمول لعرض المشروعات بسهولة ، والتعليق على المهام ، وزملاء الرسائل ، وإدارة قائمة المهام الخاصة بك. الميزات الرئيسية: - المزامنة المباشرة والمستمرة مع تطبيق سطح المكتب -إنشاء المهام والمشاريع أثناء التنقل - دردشة مباشرة ومجموعة من أجل سهولة الاتصال - المرفقات التي تسمح بتحميل الملفات مباشرة من هاتفك - القدرة على التعليق ووضع علامة على زملائه مباشرة على بطاقات العمل - تخصيص تجربة العمل الخاصة بك عبر مشاريعك يستخدم الخلية من قبل الآلاف من الفرق السريعة لتحرك للمساعدة في: - إدارة المشروع - دمج الأدوات - الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - أخذ ملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Simpplr
simpplr.com
Simpplr هو الإنترانت الحديث الذي يحول تجربة العمل لجميع الموظفين - أينما كانوا يعملون. SIMPPLR هي المنصة الوحيدة التي تعمل على توحيد مشاركة الموظفين وتمكينها وخدماتها ، والاستفادة من نماذج AI الحديثة لتقديم تجربة موظف سلسة ومتماسكة وشخصية. واثق من أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ، بما في ذلك Moderna و Snowflake و Splunk و Penske و Eurostar و AAA ، يحقق عملاء Simpplr تحسنا كبيرًا في إنتاجية موظفيها والاحتفاظ بها والرضا العام.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتها داخليًا وخارجيًا. يقدم منصتنا CRM ، ومركز الاتصال ، وباني موقع الويب ، ومتجر عبر الإنترنت ، وحملات التسويق ، وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إنترانت آمنة ، وإدارة المهام والمشاريع ، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي وتخزينها ، وأدوات الاتصالات ، والتنظيم. يتم دمج أساسيات الموارد البشرية و AI في بنية Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix ، Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي الآن متوفرة في السحابة والوقت. في عام 2024 ، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. يفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Gitter
gitter.im
Gitter هو نظام مفتوح المصدر للمراسلة الفورية وغرف الدردشة للمطورين ومستخدمي مستودعات GitLab وGitHub. يتم توفير Gitter كبرنامج كخدمة، مع خيار مجاني يوفر جميع الميزات الأساسية والقدرة على إنشاء غرفة دردشة خاصة واحدة، وخيارات الاشتراك المدفوع للأفراد والمؤسسات، مما يسمح لهم بإنشاء أرقام عشوائية من الدردشة الخاصة غرف. يمكن إنشاء غرف دردشة فردية لمستودعات git الفردية على GitHub. تتبع خصوصية غرف الدردشة إعدادات الخصوصية لمستودع GitHub المرتبط: وبالتالي، فإن غرفة الدردشة لمستودع GitHub الخاص (أي للأعضاء فقط) تكون أيضًا خاصة لأولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المستودع. يمكن بعد ذلك وضع شارة رسومية مرتبطة بغرفة الدردشة في ملف README الخاص بمستودع git، لجذب انتباه جميع مستخدمي المشروع ومطوريه. يمكن للمستخدمين الدردشة في غرف الدردشة، أو الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة للمستودعات التي يمكنهم الوصول إليها، عن طريق تسجيل الدخول إلى Gitter عبر GitHub (والذي لا يتضمن مشاركة كلمة مرور GitHub الخاصة بالمستخدم مع Gitter). Gitter يشبه Slack. مثل Slack، يقوم تلقائيًا بتسجيل جميع الرسائل في السحابة.
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Zulip
zulip.com
Zulip هو تطبيق دردشة جماعية قوي ومفتوح المصدر يجمع بين سرعة الدردشة في الوقت الفعلي والفوائد الإنتاجية للمحادثات المترابطة. يتم استخدام Zulip من قبل المشاريع مفتوحة المصدر، وشركات Fortune 500، وهيئات المعايير الكبيرة، وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى نظام دردشة في الوقت الفعلي يسمح للمستخدمين بمعالجة مئات أو آلاف الرسائل يوميًا بسهولة.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Advisor. ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع بسيط بشكل مدهش ولكنه قوي يوفر رؤية موحدة للمهام والتقدم. يتيح برنامج إدارة المشاريع هذا للفرق التواصل أثناء العمل من أي مكان باستخدام أي جهاز. من خلال مجموعة غنية من الميزات الموضوعة في مكان واحد، تم تصميم أداة SaaS عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تخطيط وتنسيق وتنظيم وتسليم المشاريع من جميع الأحجام بسرعة. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة تستخدمه الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف القطاعات. يمكن أن يساعد ProofHub الشركات في تنظيم عملية عملها مع توفير الوقت والموارد، مع ميزات تتراوح من إدارة المهام إلى تتبع الوقت، وسير العمل المخصص إلى التدقيق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. يقدم ProofHub عددًا كبيرًا من ميزات التعاون مثل الدردشة والمناقشات والإعلانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية ونقل الملفات والمزيد. يتميز ProofHub بتصميم نظيف وبسيط مع منحنى تعليمي منخفض يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في المنزل. بصرف النظر عن اللغة الإنجليزية، يتوفر ProofHub باللغات الألمانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والصينية (تايوان) والتركية والبولندية. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن استخدامه من قبل الفرق والمؤسسات في مختلف القطاعات. يوفر ProofHub جميع الميزات التي تحتاجها لإنجاز عملك بكفاءة، بدءًا من إنشاء مشروع وحتى تعيين المهام وتتبع التقدم والتفاعل مع فريقك، وفي النهاية إكمال مشاريعك في الوقت المحدد.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016 ، وهي برامج إدارة تجربة العملاء الرائدة في التوزيع لموزعي الجملة. Prokeep ينمو العلاقات والأعمال من خلال تحويل التواصل إلى تجارة ؛ زيادة المبيعات من خلال التواصل المركزي ، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة ، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. يتم استخدام Prokeep من قبل أكثر من 8000 موزع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، مما يتيح أكثر من 11 مليون محادثات و 6 مليار دولار من الإيرادات. تنمية أعمال التوزيع الخاصة بك. بناء علاقات العملاء أقوى. زيادة إنتاجية القوى العاملة. كل ذلك مع برامج إدارة تجربة عملاء Prokeep تم تصميمها خصيصًا للموزعين لتزدهر في الأسواق الحديثة. Prokeep: - يستخدم من قبل الموزعين في 50 ولاية و 10 مقاطعات و 2 أقاليم. - 11 مليون محادثة تمر عبر ProKeep - 82 ٪ من المحادثات في Prokeep تؤدي إلى المبيعات أو تتعلق بالإيرادات - يوفر 9 ساعات لكل موظف كل شهر - يحفظ 3000 دولار من التناقضات المقاول لكل مستخدم في الشهر من خلال ProKeep ، ستقوم بتركيز الاتصالات لجعل الطلب أكثر كفاءة ، وتوصيل أنظمة الطرف الثالث الخاص بك لإنشاء أتمتة العمليات ، واستخدام رؤى العملاء لتقديم المزيد من المشاركة وكسب المزيد من المال.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala هو تطبيق وخدمة جوال مصمم لاتصالات المجموعات الكبيرة وإدارة العمل. تعمل Kaizala على تسهيل الاتصال وتنسيق العمل مع سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموظفين الميدانيين والموردين والشركاء والعملاء أينما كانوا. باستخدام Kaizala، يمكنك تعيين المهام وتتبعها بكفاءة أو جمع البيانات مع الأفراد أو المجموعات الكبيرة، حتى لو لم يكونوا داخل مؤسستك.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق البريد الوارد للفريق. - دردشة الفريق الداخلية. - قواعد لأتمتة سير العمل. - التكامل.
Flock
flock.com
Flock هو تطبيق تواصل وتعاون للفرق والشركات الحديثة. يعمل Flock على تمكين الفرق من خلال تزويدهم بعدد كبير من أدوات الإنتاجية المضمنة مثل الملاحظات المشتركة والتذكيرات والمهام والاستطلاعات. يمكن للمستخدمين التحدث إلى الفرق البعيدة عبر مكالمات الصوت والفيديو. تتيح مشاركة الشاشة للفرق التعاون ومشاركة المعلومات بشكل أفضل. يأتي Flock أيضًا مدمجًا بعمق مع Google Drive. تشمل عمليات التكامل الشائعة الأخرى مع الجهات الخارجية - تقويم Google، وAnalytics، وJIRA، وAsana، وGithub، وTwitter، وFacebook، وغير ذلك الكثير. يسمح متجر تطبيقات Flock للفرق بتوصيل التطبيقات إلى Flock وإلغاء الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة لإنجاز العمل. تتيح ميزات Flock، مثل ظهور المحادثات الأخيرة واختصارات لوحة المفاتيح السهلة ومعاينة الرسالة الأخيرة، للفرق استخدام الدردشات بسهولة، بدلاً من النقر بشكل فردي على علامات تبويب الدردشة. يعرض البحث السحري لـ Flock تلقائيًا القنوات وجهات الاتصال الخاصة المهمة دون الحاجة إلى الكتابة. يتيح لك Flock التبديل بسهولة بين الفرق والمحادثات والتطبيقات وغير ذلك الكثير. تمتزج تطبيقات Flock بسلاسة مع المنتج الأساسي، مما يسمح بتجربة أكثر تكاملاً.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
Pronto
pronto.io
كل عملية تسجيل مهمة. تتمثل مهمة Pronto في مساعدة المؤسسات على توظيف الطلاب والاحتفاظ بهم من خلال ربط الطلاب وإشراكهم طوال رحلتهم - بدءًا من التسجيل في الجامعة وحتى التخرج وما بعده. يربط Pronto الحرم الجامعي بأكمله، مما يمنح الطلاب وصولاً غير مسبوق إلى أعضاء هيئة التدريس وزملاء الدراسة وخدمات الدعم المؤسسي مباشرة من أجهزتهم المحمولة. قم بتحويل الحرم الجامعي الخاص بك إلى مجتمع اليوم مع Pronto.
Hibox
hibox.co
Hibox هي أداة لإدارة المهام تعمل على إعادة تصور الطريقة التي تعمل بها الفرق معًا. يتيح لك Hibox إنشاء مشاريع ومراجعة حالة المهمة وتصور وتخطيط تواريخ الاستحقاق من خلال عرض التقويم وإنشاء مهام فرعية ومهام متكررة وتلقي إشعارات المهام وغير ذلك الكثير. يقوم Hibox بدمج مراسلة الفريق وعقد مؤتمرات الفيديو في نفس الأداة حتى تتمكن من التعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التقاط الهاتف أو تنسيق الاجتماعات الشخصية. يحتوي Hibox على تطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS حتى تتمكن من إدارة مهامك ومشاريعك من أي مكان.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
Workplace Chat
workplace.com
الدردشة في مكان العمل هي طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص ، في أي وقت وفي أي مكان. Workplace هو منصة اتصال للمؤسسات التي طورتها Facebook ، Inc. وتتضمن استخدام المجموعات والرسائل الفورية وتغذية الأخبار. يقود التنمية جوليان كوبرنو ، نائب رئيس مكان العمل ، وكارانديب أناند ، رئيس مكان العمل.
Trillian
trillian.im
Trillian هو رسائل فورية حديثة وآمنة للأشخاص والأعمال التجارية والرعاية الصحية لأكثر من 20 عامًا ، تساعد Trillian الناس على البقاء على اتصال. يجلب Trillian اليوم المراسلة الآمنة (والموافقة على HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. ووفقًا لجذورنا ، إذا كنت تبحث فقط عن الرسائل الفورية المجانية ، فيمكننا المساعدة في ذلك أيضًا!
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت مع منتج الدردشة المباشرة لمواقع الويب. تقديم التواصل في الوقت الفعلي ، والضربات القابلة للتخصيص ، و chatbots الذكية ، فإنه يعزز تجربة المستخدم. تستجيب عبر الأجهزة ، تمكّن Chatway الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المتوقعين بكفاءة. ارفع تواجدك عبر الإنترنت وبناء علاقات العملاء الدائمة مع Chatway.
Threema Work
threema.ch
Threema Work هو برنامج مراسلة أعمال آمن ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ويسهل الاتصال عبر الهاتف المحمول في الشركات والمؤسسات. تطبيق المراسلة سهل الاستخدام ولا يتطلب رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. مع Threema Broadcast، يمكن للشركات الوصول إلى جميع موظفيها والمستلمين الأفراد والشركاء الخارجيين بنقرة واحدة. يسمح Threema MDM للمسؤولين بتكوين التطبيق مسبقًا والتأكد من استخدامه بما يتماشى مع سياسات الشركة. الفيديو: المراسلة التجارية الآمنة باستخدام Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Twist
twist.com
أدوات العمل الجماعي مثل البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية غير منظمة ومختلة ومشتتة للانتباه. Twist هو تطبيق تواصل جماعي يعزز التواصل الواعي ويمنح الفرق الحديثة مكانًا مركزيًا لتنمية قاعدة معارفهم وإجراء محادثات منظمة حول الموضوع يمكن للجميع الوصول إليها. يوفر Twist للفرق مساحة لمناقشة الأفكار والمشاريع المعقدة بشكل كامل من البداية إلى النهاية دون جعل الأشخاص يشعرون بأنهم في عداد المفقودين إذا لم يستجيبوا على الفور.
Grape Messenger
chatgrape.com
يسمح Grape لفريقك بالتواصل بشكل آمن على جميع الأجهزة. إنها تستخدم تكامل الخدمة العميق حتى تتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الشركة في مكان واحد، مما يجعلها الدردشة التجارية الأكثر كفاءة في السوق.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Edworking
edworking.com
Edworking هو منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مع كل ما يحتاجون إليه للعمل عن بعد. جميع المهام والملفات والصور والمحادثات في مكان واحد واشتراك فريد. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل وإدارة العمل. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من المنصات للتعاون مع فريقهم ، مثل Trello و Jira لإدارة المهام ، و Slack و Zoom للاتصال ، أو Dropbox و Drive لنقل الملفات ، إلى Edworking ببساطة. هذا يعني أنه لا مزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp
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