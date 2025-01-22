برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتم استخدام برنامج إدارة الأحداث لإدارة الأحداث والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات المنظمات المهنية. تساعد منتجات البرامج هذه مخططي ومنظمي الأحداث على تبسيط عملية استضافة الحدث باستخدام الأدوات التي تدير اختيار المكان، والتسويق، ومعالجة الدفع، وتسجيل الحضور، والمزيد.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ورشة عمل أو اجتماعًا، فقد تم تصميم Mentimeter ليناسب كل أنواع العروض التقديمية. تعمل عمليات التكامل بين Zoom وTeams على تسهيل التميز في العالم البعيد والمختلط. 1. إنشاء عرض تقديمي: المحرر الإلكتروني سهل الاستخدام يجعل إنشاء العرض التقديمي عملية سريعة وسهلة. قم بإنشاء مجموعة شرائح كاملة مليئة بالأسئلة واستطلاعات الرأي والاختبارات وشرائح المحتوى وسحابات الكلمات والمزيد. 2. تواصل مع جمهورك: يستخدم جمهورك هواتفهم الذكية للاتصال بالعرض التقديمي حيث يمكنهم إرسال الردود. ستساعد الصورة المرئية في الوقت الفعلي على إثارة الدردشة والمناقشة والمناقشة بغض النظر عما إذا كان الاجتماع قد تم عبر الإنترنت أو شخصيًا. 3. التعلم من التجربة: بمجرد انتهاء العرض التقديمي، قم بتنزيل النتائج واستخدم ما تعلمته لتحسين الاجتماعات أو الفصول الدراسية أو المؤتمرات المستقبلية.
AhaSlides
ahaslides.com
كل ما تحتاجه لإشراك جمهورك موجود هنا. وهو سهل الاستخدام للغاية. إشراك المشاركين في استطلاعات الرأي الحية. قم بحشد أفضل الأسئلة والأفكار من جمهورك. قم بإثارة صفك من خلال بعض المسابقات المسابقات. اجذب انتباه جمهورك الكامل وقدم عروض الروك على المسرح. AhaSlides لا يتطلب بطاقة ائتمان للتسجيل. لدى المستخدمين المجانيين أسئلة غير محدودة، وإمكانية الوصول الكامل إلى جميع أنواع الشرائح.
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم" أجهزة الاستجابة الخاصة بالأجهزة والمعروفة أيضًا باسم أجهزة النقر. جمعت الشركة 20 ألف دولار من تمويل المشروع من Y Combinator في عام 2008.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل الوحيد لإدارة العمل الذي ستحتاجه أي مؤسسة على الإطلاق للتوسع والتحسين والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. يعمل أكثر من 20 ألف عميل سعيد على تعزيز مستقبلهم ويجتمعون معًا في Wrike، بما في ذلك Estée Lauder وHootsuite وNielsen وOgilvy وSiemens وTiffany & Co. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.wrike.com.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم، في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه، وإدارة محتوى الفيديو، وإشراك الجمهور، وإنشاء المحتوى، والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتعلمين أكثر صعوبة من أي وقت مضى -...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
QuestionPro
questionpro.com
يقدم QuestionPro برنامج استطلاع كامل عبر الإنترنت لمساعدتك في جمع البيانات وإجراء التحليل الكمي والنوعي باستخدام نفس الأداة. يشتمل برنامجها سهل الاستخدام على منتجات لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات والاستطلاعات والاختبارات والاختبارات عبر الإنترنت. يتضمن QuestionPro أكثر من 350 قالب استطلاع مجاني وأكثر من 40 نوعًا من الأسئلة، وأكثر من 15 نوعًا منطقيًا، ومجموعة واسعة من تقارير الاستطلاع. وهو يوفر أدوات للوصول إلى المشاركين من خلال البريد الإلكتروني والنوافذ المنبثقة المتكاملة والرسائل النصية القصيرة ورمز الاستجابة السريعة وقنوات التواصل الاجتماعي. يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول غير المتصل بالإنترنت جمع البيانات من المشاركين حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود أو المعدوم بالإنترنت. يمكنك تمييز استطلاعاتك باستخدام سمات وشعار وألوان مخصصة والمزيد. تمكنك سماته الجاهزة والمخصصة من إنشاء استطلاعات للعلامة التجارية باستخدام شعارك وألوانك وخطوطك والمزيد. توفر لوحة معلومات التقرير في الوقت الفعلي نظرة عامة سريعة على أداء الاستطلاع، بالإضافة إلى ميزات للتعمق أكثر. ويقدم أكثر من 40 تقريرًا لكل من البيانات الكمية والنوعية، والتي يمكن تصديرها إلى تنسيقات قياسية مثل PDF وWord وSPSS وExcel. تتوافق استبيانات QuestionPro مع لوائح خصوصية البيانات وأمانها مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وISO 27001، وHIPAA، وغيرها الكثير. وهو يدعم التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا تابعًا لجهات خارجية، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق وأدوات الإنتاجية. وأفضل ما في الأمر هو أن فريق دعم العملاء متاح على مدار 24 ساعة يوميًا لضمان نجاح مشروعك! مع أكثر من 10 ملايين مستخدم في 100 دولة، فقد قدمت برامج استطلاعات رأي لشركات Fortune 100 والمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والباحثين الأفراد لأكثر من 20 عامًا. جرب حساب Essentials الآن. إنه مجاني مدى الحياة، ولا يتطلب بطاقة ائتمان، ويأتي مع أكثر من 80 ميزة — وهي الأعلى في صناعة برامج الاستطلاع!
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هي أول أداة لإنشاء العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تهتم بالمحتوى والتصميم والتفاعل. إنها منصة تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية تفاعلية أسرع بـ 10 مرات من الإنشاء اليدوي. يتم تشغيل النظام الأساسي بواسطة نموذج متقدم للتعلم الآلي يقوم بإنشاء محتوى فريد ولا يكرر نفسه. يتضمن أسئلة تفاعلية لإشراك الجمهور ويوفر خيارات للغات متعددة. كما أنه حاصل على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وISO 27001، مما يضمن الحماية المثلى للبيانات. كما أنه يتميز بمجموعة من الميزات بما في ذلك وظيفة PowerPoint الإضافية وتطبيق Microsoft Teams وخيارات العلامة التجارية وخدمات الأحداث الاحترافية والمزيد. يمكن للمستخدمين البدء من خلال وصف موضوعهم، وإدخال تفاصيل العرض التقديمي والجمهور، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء التفاعل والتصميم والمحتوى. كما أنه يوفر صورًا ورسومات ملهمة للمساعدة في إنشاء عروض تقديمية مذهلة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي أول سحابة لتجربة الأحداث (EXC) في العالم تم تصميمها لمساعدة الأشخاص على الانضمام معًا من أي مكان. تستخدم أكثر من 6500 شركة Airmeet لتنمية علامتها التجارية وإيراداتها من خلال تجارب غامرة واتصالات هادفة. يدعم Airmeet جميع تنسيقات الأحداث، بما في ذلك المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت واللقاءات وورش العمل وقاعات المدينة ومعارض التوظيف والمعارض والمزيد. تستضيف العلامات التجارية مثل ComCast، وForbes، وVolvo، وSAP، وHackerRank، وجامعة تورنتو آلاف الأحداث كل شهر على Airmeet في جميع أنحاء العالم. إليك ما يقوله بعض عملائنا عنا: "مع Airmeet، نحن قادرون على إنشاء واستضافة تجارب أحداث جذابة ومذهلة يحبها عملاؤنا. ونتيجة لذلك، تشهد أحداثنا ما يقرب من ضعف معدل الحضور مقارنة بمتوسط الصناعة، وقد ساعد ذلك في المساهمة في زيادة تحويلات المبيعات بنسبة 600٪، "قال داريل برايل، مدير التسويق في Agorapulse.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة والتصويت والتقييم وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تتضمن الأداة أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل إنشاء الاستطلاعات وتوليد الأفكار أمرًا سهلاً. بالنسبة لاجتماعات العمل على وجه التحديد، يضمن Feedbeo إمكانية المشاركة والمساهمة للجميع. يعد هذا النهج الشامل أمرًا أساسيًا لجمع رؤى قيمة واتخاذ قرارات أفضل. تتيح سهولة إنشاء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت باستخدام Feedbeo لمقدمي العروض التركيز على محتواهم بدلاً من التنقل بين البرامج المعقدة. لا يتطلب تصميمه سهل الاستخدام أي تدريب مسبق، مما يتيح الاستخدام الفوري والخالي من المتاعب. تعمل طريقة العرض الخاصة بإدارة استطلاعات الرأي الخاصة بك وطريقة عرض تقديمها لجمهورك مثل الرابط السحري. يؤدي هذا إلى حل المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في دمج الاقتراع عبر الإنترنت في برامج العروض التقديمية الأخرى، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التكامل.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني بالضرورة أنه تمت إزالته - قم بإنشاء عالم يريد الناس أن يكونوا جزءًا منه. منصة Metaverse الرائدة في Breakroom مليئة بالميزات والوظائف القوية التي تجعل المستحيل ممكنًا. إنه يجعل من السهل عليك إنشاء وتخصيص عالمك الافتراضي الخاص بعلامتك التجارية على الفور، وهو مناسب لجميع أنواع تفاعل الجمهور. بدءًا من مساحات العمل الرقمية والمؤتمرات والفصول الدراسية الافتراضية وحتى مهرجانات الأفلام وإطلاق الكتب والمناسبات الاجتماعية، تمنحك Breakroom المرونة اللازمة للقيام بكل ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية مرتبط بالسوق المدمج في غضون دقائق، حيث يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأصول ثلاثية الأبعاد، أو يمكنك تحقيق الدخل من أصولك الخاصة. توفر بيئة Breakroom ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص بالكامل إمكانات إبداعية لا حصر لها لإنشاء عالمك كما تراه بالضبط. وتمنحك Unity SDK فرصًا غير محدودة للتخصيص، مما يجعل من السهل تحميل المناطق المخصصة أو المحتوى أو الألعاب أو أي أصول ثلاثية الأبعاد أخرى يصممها فريقك. الحلول تجارب غامرة بدءًا من مهرجانات الأفلام وعروض الأزياء وحتى إطلاق الكتب وفعاليات التواصل، كل شيء ممكن مع Breakroom. قم بإشراك الأشخاص في المجال الرقمي من خلال تجربة علامة تجارية غامرة تلهم تفاعل الجمهور. لديك لوحة قماشية فارغة لإنشاء ما تريد – العالم الافتراضي هو محارتك. المقر الرقمي أعد تصور العمل عن بعد من خلال مكان عمل افتراضي قابل للتخصيص بالكامل. تشمل الميزات غرف الاجتماعات والمكاتب والقاعات والمساحات الاجتماعية حيث يمكن للموظفين التواصل والاختلاط معًا. من خلال مشاركة الشاشة وكاميرا الويب والسبورات البيضاء وأدوات المراسلة، سيكون المقر الرئيسي الرقمي الخاص بك مركزًا للنشاط التعاوني. الأحداث الافتراضية منصة للأحداث الافتراضية تتيح لك التواصل مع الجماهير بطريقة جديدة تمامًا. سد الفجوة بين الأحداث الفعلية وعبر الإنترنت باستخدام حل الأحداث الافتراضية ثلاثية الأبعاد للمؤتمرات وفعاليات التواصل والمعارض والمزيد، مما يخلق تجربة رقمية فريدة وغامرة لإشراك جمهورك. الفصول الدراسية الافتراضية اجعل التعلم عن بعد ينبض بالحياة من خلال الفصول الدراسية الافتراضية الغامرة والقابلة للتخصيص في Breakroom. فصل دراسي ثلاثي الأبعاد حيث يمكن للمتعلمين التعاون والمشاركة في الوقت الفعلي، بغض النظر عن الموقع. قم بإنشاء تجربة تعليمية تفاعلية حقًا باستخدام أدوات التعاون والتقييم المضمنة للحفاظ على تحفيز المتعلمين وتفاعلهم.
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
MeetMoji
meetmoji.com
يجمع MeetMoji بين مشاركة الجمهور وإنتاج الاجتماعات في تطبيق واحد. مما يسمح لك بتقديم أي شيء وإشراك الجميع دون كل التحولات المحرجة أو التحسس. يعمل MeetMoji في أي منصة اجتماعات عبر الإنترنت تدعم مشاركة الشاشة أو شخصيًا أو كليهما في نفس الوقت.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Vevox
vevox.com
Vevox عبارة عن منصة لاقتراع في الوقت الفعلي وأسئلة وأجوبة مجهولة المصدر لمشاركة الموظفين. تم تصنيف Vevox على أنه رقم 1 من قبل مستخدمينا عبر Trustpilot وG2 وCapterra، مما يجعل الاجتماعات الافتراضية والمختلطة لا يمكن تفويتها من خلال توفير الفرصة للمشاركين، أينما كانوا، ليكون لهم رأي متساوٍ. يمكن للمشاركين التفاعل بحرية باستخدام تطبيق Vevox للإجابة على استطلاعات الرأي أو المساهمة في الأسئلة والأجوبة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لم يكن منح موظفيك صوتًا والاستماع إلى تعليقاتهم أسهل من أي وقت مضى. ما الذي يجعلها جيدة جدا؟ Vevox هي تقنية مشاركة الموظفين الأكثر سهولة على الإطلاق، مع ميزات سهلة الاستخدام تم تحسينها بالشراكة مع عملاء مثلك تمامًا. يقول مستخدمو Vevox إن اجتماعات الاتصالات المختلطة الخاصة بهم قد تغيرت. إن البدء سريع وسهل ويمكن تشغيل النظام بشكل مستقل كأداة مستقلة، أو يتكامل بسلاسة مع تقنية الاجتماعات الحالية لديك، بما في ذلك Microsoft Teams وZoom وPowerPoint وغيرها من التقنيات، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة اجتماعات مختلطة ناجحة وجذابة . اجعل اجتماعاتك أكثر تفاعلية وديمقراطية - وأكثر متعة!
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هي الشركة الرائدة في السوق في توفير منصة تفاعلية قوية ومرنة لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة والاستطلاعات والسحوبات وأدوات مشاركة الجمهور الأخرى.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاختبار تنتج تجربة لا تُنسى للمشاركين - توفر حلاً ترفيهيًا لتوظيف الموارد البشرية والتدريب واستراتيجيات التسويق وغير ذلك الكثير.
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. من خلال المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بطابع اجتماعي وتعاوني عميق، تعمل Virbela على إضفاء الحيوية على التجارب التجارية والشخصية عبر الإنترنت، مع تمكين الفرق البعيدة من أن تكون أكثر اتصالاً وإنتاجية. شركة Virbela مملوكة لشركة eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). للقيام بجولة في مكاتبنا الافتراضية، والفصول الدراسية، ومساحات الفعاليات، والمزيد، قم بزيارة Virbela.com وتابعنا على Twitter وLinkedIn.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
LineUpr
lineupr.com
LineUpr هو أحد حلول تطبيقات الأحداث الرائدة التي تمكن منظمي الأحداث من إنشاء تطبيقات مخصصة وجذابة لأحداثهم، والتي تعمل بتنسيق حدث مختلط أو في الموقع أو عبر الإنترنت. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الشاملة، يجعل LineUpr من السهل على منظمي الأحداث تصميم تطبيقات الأحداث وإدارتها دون أي خبرة فنية. توفر المنصة تحديثات في الوقت الفعلي، مما يضمن حصول الحضور على أحدث المعلومات في متناول أيديهم. يوفر LineUpr أيضًا ميزات قوية لمشاركة الحضور، بما في ذلك الاستطلاعات والاستطلاعات المباشرة ووظائف التواصل، مما يعزز التفاعل ويجمع التعليقات القيمة. علاوة على ذلك، فإن خطط التسعير الفعالة من حيث التكلفة التي توفرها LineUpr تجعلها خيارًا جذابًا للمناسبات بجميع أحجامها. اكتشف كيف يمكن لـ LineUpr رفع مستوى تجربة الحدث الخاص بك وتبسيط التواصل بين المنظمين والحاضرين من خلال زيارة موقعنا على الويب (https://lineupr.com) أو ببساطة التواصل معنا. فيما يلي 5 أسباب تدفعك إلى اعتبار LineUpr هو الحل التالي لتطبيق الحدث الخاص بك: 1. واجهة سهلة الاستخدام: تشتهر LineUpr بواجهتها البديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل على منظمي الأحداث إنشاء تطبيقات الأحداث الخاصة بهم وإدارتها دون الحاجة إلى الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة أو مهارات الترميز. إذا قمت بتنظيم العديد من الأحداث، فيمكنك بسهولة تكرار الأحداث القديمة أو إعادة استخدام المحتوى الموجود من التطبيقات القديمة، مما يوفر الكثير من الوقت. 2. خيارات التخصيص: توفر المنصة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، مما يسمح للمنظمين بتخصيص تطبيق الحدث وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. يتضمن ذلك القدرة على تصميم تخطيطات التطبيق وإضافة جداول الأحداث وملفات تعريف المتحدثين والخرائط التفاعلية والمحتويات الأخرى ذات الصلة. 3. التحديثات والإشعارات في الوقت الفعلي: يتيح LineUpr للمنظمين إجراء تحديثات في الوقت الفعلي لتطبيق الحدث، مما يضمن حصول الحاضرين دائمًا على أحدث المعلومات في متناول أيديهم. كما يقدم أيضًا إشعارات النشر، مما يمكّن المنظمين من إرسال الإعلانات والتحديثات المهمة مباشرة إلى مستخدمي التطبيق. 4. ميزات مشاركة الحضور: توفر المنصة ميزات لتعزيز مشاركة الحضور، مثل الاستطلاعات والاستطلاعات المباشرة ووظائف الشبكات. يمكن أن تساعد هذه الميزات في تسهيل التفاعلات بين المشاركين وجمع التعليقات القيمة. يمكن للحاضرين الدردشة ومشاركة تفاصيل الاتصال أو جدولة المواعيد مع بعضهم البعض. 5. فعالية التكلفة: تم تصميم نموذج التسعير الخاص بـ LineUpr ليكون فعالاً من حيث التكلفة، خاصة للأحداث الصغيرة أو المنظمات ذات الميزانيات المحدودة. ويقدم خطط تسعير مختلفة بناءً على حجم الحدث ومدته، مما يوفر المرونة لمختلف أنواع الأحداث. إن إنشاء تطبيق حدث مقابل بضع مئات من الدولارات فقط، يمنحه واحدة من أفضل نسب السعر إلى الأداء في الصناعة. يتم استخدام LineUpr من قبل الآلاف من مخططي الأحداث في جميع أنحاء العالم! يمكنك تجربتها ببساطة عن طريق إنشاء حساب مجاني على https://lineupr.com. لا تتردد في الاتصال بنا ويسعدنا أن نقدم لك عرضًا توضيحيًا ونجيب على جميع أسئلتك!
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على المجتمعات من خلال تحديات جذابة وتفاعلية مصممة لدعم المؤسسات. تسهل المنصة البديهية إحداث تأثير متكرر وممتع وإيجابي على أي مجتمع. منذ ظهورها في كندا في عام 2011، قامت Goosechase بدعم مئات الآلاف من بناء الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتجارب التعليمية والسياحية والترفيهية.
Glue Up
glueup.com
Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة التدريب والاستطلاعات والتمويل وأدوات الإنتاجية الأخرى. تأتي الحلول السحابية من Glue Up مع تطبيقين للهواتف المحمولة - أحدهما للمؤسسات والآخر لمجتمعاتها. تعتبر الحلول مثالية للجمعيات والغرف التجارية ومنظمي الأحداث وجميع المنظمات القائمة على الأعضاء الذين يرغبون في خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل - حتى عندما لا يكون الاجتماع شخصيًا ممكنًا دائمًا. منذ جائحة عام 2020، تم تجهيز Glue Up أيضًا بميزات مشاركة متقدمة مثل سرعة الشبكات أو حل مشاركة المجتمع أو حل مشاركة الندوة عبر الإنترنت.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو، وافتتحت أول مكتب دولي لها في المملكة المتحدة في عام 2012. وتمتلك الشركة الآن مكاتب محلية في ناشفيل، لندن، كورك، أمستردام، دبلن، برلين، ملبورن، ميندوزا، مدريد، وساو باولو. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز المؤشر EB.
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط والتنظيم، ولوجستيات السفر، وإدارة الإنفاق، وواجب الرعاية في منصة واحدة مريحة يسهل على أي شخص استخدامها. سواء كانت المؤتمرات، أو مواقع المبيعات الخارجية، أو اجتماعات الشركات الصغيرة، أو الخلوات التدريبية والإعدادية، أو التوظيف وسفر الضيوف، أو المشاريع وسفر الطاقم، فإن Groupize يغطي نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام حتى تتمكن الشركات من دمج إدارة اجتماعاتها في مكان واحد. بدءًا من تحديد المصادر إلى إدارة الحضور والتسجيل إلى تتبع واجب الرعاية إلى حجز السفر المتكامل، تعمل المنصة المستندة إلى السحابة على أتمتة وتبسيط الخدمات اللوجستية لاجتماعات الشركة وتخطيط الأحداث، مما يوفر وقت الفرق للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. من خلال التسعير البسيط القائم على SaaS، والخطط القابلة للتخصيص، ورؤية الإنفاق المركزية، تساعد Groupize الشركات على التوقف عن الإنفاق الزائد على الاجتماعات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتحسين الموارد للفرق المثقلة بالأعباء. بالنسبة للحاضرين في الاجتماعات، تقدم Groupize تطبيقًا حديثًا وسهل الاستخدام يسهل عملية التسجيل وحجز السفر والمشاركة في الحدث الخاص بهم، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل. يضمن التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع Concur Travel and Expense للعملاء الحصول على مدخرات برنامج السفر الخاصة بهم وإدارة السياسة وأتمتة تتبع الإنفاق بشكل كلي.
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B أحد برامج إدارة الأحداث (EMS) الأكثر شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير فعاليات خاصة بشركتك، أو معارض تجارية، أو تجمعات مجتمعية، فإننا نساعدك على تبسيط عملية تنظيم أحداثك المتعددة مع زيادة المشاركة إلى الحد الأقصى. **الأرقام الرئيسية** - أكثر من 3 ملايين مستخدم - 2300 حدث تتم إدارتها على المنصة في عام 2022 - أكثر من 500 عميل - 60 موظفًا - 14 عامًا من الخبرة
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمؤتمرات وورش العمل والمزيد.
WebinarNinja
webinarninja.com
يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass هو أول حل شامل لإدارة الأحداث يحافظ على الأحداث آمنة وذكية وفعالة.
run.events
run.events
run.events هو برنامج SaaS عالمي لإدارة المؤسسات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنظمي الأحداث والمؤتمرات المحترفين. تم تصميم الحل ليكون سهل الإعداد والاستخدام، وهو نظام أساسي لإدارة الأحداث قائم على السحابة ويحتوي على إمكانات إدارة المؤسسات ومكونات إدارة الأحداث مع حل قوي لتطبيقات الهاتف المحمول متاح على جميع الأنظمة الأساسية اليوم. تسمح المنصة للعملاء بإنشاء تجارب شخصية قيمة، وتنمية المجتمعات المؤثرة وتوسيع علاماتهم التجارية، مع توفير خدمات تحديد مصادر الأحداث، والتسجيل، وتسويق الأحداث، وإدارة السفر، ومسح العملاء المحتملين، وتقارير عائد الاستثمار. من العدل أن نفترض أن run.events سيصبح الحل البرمجي الوحيد الذي تحتاجه لتشغيل خط عملك.
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf هو برنامج لإدارة الأحداث تم إنشاؤه بواسطة شركة Jolly Technologies ومقرها كاليفورنيا. إنه مخصص لجميع أنواع الأحداث (المؤتمرات، جمع التبرعات، الاجتماعات، المعارض التجارية، الدورات التدريبية، ورش العمل) بجميع أحجامها. باستخدام منصة سطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن لمنظمي الأحداث إنشاء مواقع ويب للأحداث باستخدام ملفات تعريف المتحدثين وإضافة معلومات جدول الأعمال وتسجيل الحضور وإجراء الاستطلاعات وإرسال الدعوات وتتبعها وطباعة شارات الأحداث.
Nouri
nouri.ai
Nouri.ai هي منصة الفعاليات الوحيدة التي تبني مجتمعًا وتسهل التواصل! قم بإضفاء طابع الألعاب على الحدث الخاص بك، والاتصالات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والدردشة مع الحضور أو الموظفين.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Watchity
watchity.com
Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمكانات إدارة الأحداث والمحتوى المستندة إلى البيانات، وإنتاج الفيديو الاحترافي المباشر وعند الطلب، والويب متعدد القنوات، والشبكة الداخلية، وتوزيع الوسائط الاجتماعية، ومشاركة الجمهور وتفاعله. تقدم Watchity حلولاً محددة للندوات عبر الإنترنت والأحداث التفاعلية، والبث على الشبكات الاجتماعية، وتسجيل الفيديو وتحريره مما يرفع مستوى المحتوى ويحوله إلى تجارب لا تُنسى لإيقاظ المزيد من المشاعر لدى الجمهور وتعزيز مكانة العلامة التجارية. ** فيديو اجتماعي - قم بإنتاج محتوى وأحداث لوسائل التواصل الاجتماعي: - البساطة والسرعة في إنتاج وتوزيع الأحداث الحية والمحتويات السمعية والبصرية. - فيديو يشبه التلفاز ويتكيف مع كل شبكة اجتماعية، مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وأكثر من ذلك بكثير. - البث المتعدد عبر جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتنسيقات مكيفة وسعة غير محدودة. - إنشاء مقاطع من البث المباشر ومشاركتها بسهولة دون انتظار انتهاء البث. ** ندوات عبر الإنترنت وأحداث - إنشاء ندوات وأحداث عبر الإنترنت تفاعلية ومهنية: - إدارة شاملة للأحداث من خلال الصفحات المقصودة والتسجيلات وأتمتة البريد الإلكتروني والتفاعل وإعداد التقارير. - فيديو ديناميكي يشبه التلفاز مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وغير ذلك الكثير. - غرفة أحداث آمنة وسهلة الاستخدام وتفاعلية مزودة بعناصر تحكم في البث والعرض بدقة FullHD. - قم بتضمين رمز لدمج غرفة الحدث في موقع الويب الخاص بك أو البوابة الإلكترونية وتخصيصها بالكامل مع علامتك التجارية. ** مركز المحتوى - قم بتسجيل وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو لبوابة شركتك: - قم بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك، وإضافة العلامات، وتصنيفها إلى مجموعات، وتأمينها، ونشرها لجمهورك. - قم بتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك وقم بتحريرها لإضافة المقدمات والتعليقات التوضيحية وموسيقى الخلفية والمزيد. - مشغل فيديو قابل للتضمين يعتمد على المتصفح، مع دفق متعدد معدل البت وعناصر تحكم متقدمة في العرض. - تحليلات الفيديو لاكتشاف وتحليل جميع المعلومات المتعلقة باستهلاك محتوى الجمهور.
EventLink
eventlink.com
يقدم EventLink كل شيء بدءًا من التصميم الإبداعي وحلول التطوير وحتى إدارة الأحداث والبرامج ودعم السفر والتخزين والتدريب والتصميم التعليمي وتكامل الوسائط وإدارة الأصول.
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
boothX
boothx.app
في عالم الأعمال سريع الخطى اليوم، تعد الإدارة الفعالة للأحداث أمرًا ضروريًا للشركات لإنشاء تجارب مؤثرة والتواصل مع العملاء المحتملين. مع ظهور التكنولوجيا، يعتمد منظمو الأحداث بشكل متزايد على أدوات مبتكرة لتبسيط العمليات وزيادة عائدهم على الاستثمار. أحد هذه الحلول التي تم إطلاقها مؤخرًا هو BoothX. توفر هذه المنصة المتطورة مجموعة شاملة من الميزات المصممة لقياس عائد الاستثمار للأحداث أو المعارض التجارية، وتعزيز توليد العملاء المحتملين، وخفض التكاليف. التقاط العملاء المحتملين وإدارتهم بسهولة من خلال تطبيق استرداد العملاء المحتملين أحد أهم الجوانب في أي حدث هو توليد العملاء المحتملين. يعمل BoothX على تبسيط هذه العملية من خلال توفير تطبيق قوي لاسترجاع العملاء المحتملين متاح في نظامي التشغيل iOS وAndroid. يمكن للعارضين التقاط العملاء المحتملين بسرعة ودون عناء عن طريق مسح شارات الحضور أو مسح بطاقات العمل ضوئيًا أو إدخال معلوماتهم يدويًا. وهذا يلغي الحاجة إلى الأساليب الورقية المرهقة ويضمن عدم تفويت أي عملاء محتملين. تتبع النفقات المرتبطة بالأحداث غالبًا ما يتضمن حضور المعارض التجارية أو الأحداث استثمارات مالية كبيرة. من استئجار الأكشاك ونفقات السفر إلى المواد الترويجية والتوظيف، يمكن أن تكون إدارة تكاليف الحدث مهمة صعبة. ومع ذلك، يأتي BoothX للإنقاذ من خلال ميزة تتبع النفقات المتكاملة. تتيح المنصة للمؤسسات إمكانية تسجيل ومراقبة النفقات المرتبطة بكل حدث بسهولة. بدءًا من تتبع تكاليف بناء الأكشاك وحتى ضمانات تقديم الطعام والتسويق، توفر BoothX منصة مركزية لإدارة جميع النفقات المتعلقة بالحدث. يعمل نظام تتبع النفقات الشامل هذا على تمكين الشركات من تحليل أنماط إنفاقها وتحديد فرص توفير التكاليف واتخاذ قرارات مستنيرة للأحداث المستقبلية. من خلال الحصول على نظرة عامة واضحة على بياناتهم المالية، يمكن لمنظمي الأحداث تحسين تخصيص ميزانيتهم وزيادة عائدهم على الاستثمار إلى أقصى حد. تبني الاستدامة عن طريق خفض تكلفة الضمانات تقليديًا، غالبًا ما تتضمن الأحداث إنتاج كميات كبيرة من الضمانات المطبوعة مثل الكتيبات والنشرات وبطاقات العمل. ومع ذلك، تشجع BoothX على اتباع نهج أكثر استدامة من خلال تقديم البدائل الرقمية. يمكن للعارضين الاستفادة من ميزة الضمانات (المستند) الخاصة بالمنصة لإنشاء وتوزيع إصدارات إلكترونية من موادهم الترويجية. ومن خلال تقليل الاعتماد على المواد المطبوعة، يمكن للشركات تقليل التكاليف المرتبطة بالطباعة والشحن والتخزين بشكل كبير. علاوة على ذلك، يتماشى هذا النهج الصديق للبيئة مع التركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. مع BoothX، يمكن للعارضين إظهار التزامهم تجاه البيئة بشكل فعال مع توفير المال أيضًا. نقاط اتصال فورية مع العملاء عبر البريد الإلكتروني في العصر الرقمي الحالي، يعد التواصل الفعال وفي الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لبناء علاقات قوية مع العملاء. تدرك BoothX ذلك وتوفر للعارضين نقطة اتصال فورية مع العملاء المحتملين من خلال ميزة البريد الإلكتروني المتكاملة.
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو جدول أعمالك ومشاركته، وإنشاء مواقع ويب وتطبيقات أحداث رائعة، وإدارة المهام، وجدولة جميع أنشطتك في الموقع، والتعاون بسهولة. كل ذلك بسعر يعني أنك ستجني المال من استخدام Joi.
Sparxo
sparxo.com
إنشاء أحداث أفضل. بيع التذاكر على موقعك. الحل المناسب لتذاكر الأحداث لتنمية علامتك التجارية ومجتمعك وتحسين محركات البحث! تسجيل الوصول ونقاط البيع أيضًا!
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee عبارة عن منصة للخدمة الذاتية تتيح لك بيع التذاكر أو إجراء حجوزات للأحداث أو الفصول الدراسية، الافتراضية والشخصية. سجل اليوم!
Time.ly
time.ly
برنامج Timely Event Ticketing هو نظام كامل الخدمات لإصدار تذاكر الأحداث على شبكة الإنترنت. السيطرة على مبيعات تذاكر الحدث. قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت وفي شباك التذاكر للفعاليات الافتراضية والشخصية. - قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب ورفع مستوى علامتك التجارية من خلال حل العلامة البيضاء الذي يسمح لك بأن تكون مسؤولاً عن العلامة التجارية للحدث الخاص بك. - يدعم جميع أنواع الأحداث، مثل الفنون والموسيقى والرياضة والسياحة. - متوافق مع أي نوع من أماكن الفعاليات: المسارح والمتاحف والمعالم السياحية المحلية والمهرجانات والمزيد. - سهل الإعداد والتعلم والاستخدام. - ودية المحمول. - الخروج بسيطة وآمنة. - التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل Skedda مع Microsoft365 وGoogle Workspace والمزيد، وقد فازت بجوائز من G2 وCapterra وSoftwareAdvice.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير المفضلة بسهولة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحليلات. الشركات والمجتمعات الرائدة (مثل Atlassian، وFirst Round Capital، وMedical Alley Association، وما إلى ذلك) باستخدام تقرير Orbiit 87 NPS، ونتائج ملموسة للمشاركين وعائد استثمار قوي على هذه الاتصالات.
VeeSpaces
veespaces.com
أصبح عرض أدوات المعرض أمرًا سهلاً! هل نعرض في المعارض التجارية الحية؟ جرب مجموعة المعارض الرقمية VeeSpaces. قم بإنشاء شارات برموز QR مخصصة لتبادل المعلومات. احصل على تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط العملاء المحتملين وعمليات التكامل. قم بإنشاء عروض تقديمية للمنتجات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والواقع المعزز لتعزيز تجارب المشتري. حافظ على منصتك حية حتى بعد الحدث 24*7*365، وأعد استخدامها في الأحداث القادمة. مفيد للشركات/المحترفين الذين يعرضون في الأحداث ومنظمي الأحداث!
Regpack
regpack.com
Regpack هي منصة رائدة لتأهيل العملاء والدفع موثوق بها من قبل أكثر من 7000 مؤسسة حول العالم. يتيح لك Regpack التحكم في دورة الحياة الكاملة لشركتك، بدءًا من التسجيل وحتى الحضور والمدفوعات المتكاملة عبر الإنترنت وأدوات إعداد التقارير لفريقك بأكمله. نحن نقدم معالجة دفع منخفضة تصل إلى 2.1%، وواجهة بسيطة، وأدوات عمل قوية، كل ذلك بتكلفة شهرية معقولة. ابدأ اليوم وشاهد نتائج حل إدارة العملاء الرائد والمتكامل لدينا.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud هي أسهل منصة لإدارة وترويج وبيع التذاكر للحدث الخاص بك. يتيح لك برنامج تسجيل الأحداث الخاص بـ Ticketbud إمكانية إعداد التذاكر وبيعها في أقل من 5 دقائق. يمنحك معالجنا الداخلي دفعات يومية، مما يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى الانتظار حتى انتهاء الحدث للحصول على أموالك! وأخيرًا، يتمتع فريق تجربة العملاء لدينا بالمهارة في مساعدتك في كل ما قد تحتاجه.
Big Tickets
bigtickets.com
منصة سهلة الاستخدام لكنها قوية لإدارة الأحداث الخاصة بك وتنفيذها وتنميتها. يوفر برنامج تذاكر الأحداث الخاص بنا منصة كاملة، مع ميزات تركز على التسويق والتدفق النقدي والتحليلات. لقد عملنا بلا كلل لتطوير حل واحد لجميع الأحداث. اليوم، Big Tickets هي المنصة المفضلة لآلاف المنظمات بما في ذلك Luke Bryan Farm Tour وSweetWater Brewing Co. وBig Green Egg.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات الرأي، وتخصيص الأدوار، والسبورة البيضاء، والدردشة، والأسئلة والأجوبة، والتحليلات، والغرف الجانبية، والتسجيل - كل ما تحتاجه لعقد اجتماعات وندوات عبر الإنترنت وعروض تقديمية ناجحة.
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