برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club عبارة عن منصة عالمية لمشاركة الموظفين تعمل على تعزيز تجربة مكان العمل والرفاهية من خلال ميزات مثل المكافآت والتقدير والامتيازات ومزايا الموظفين المرنة وبناء المجتمع على منصة موحدة. - نحن عبارة عن منصة رقمية شاملة للمكافآت والتقدير تتيح للمديرين والمؤسسات تقدير جهود الموظفين، كل ذلك بنقرة زر واحدة. من خلال المنصة، يمكن للموظفين إعطاء تحيات عالية، وإعجابات، وتعليقات، والمزيد لإظهار تقديرهم لزملائهم. تتوافق منصة البحث والتطوير الخاصة بنا أيضًا مع سوق استرداد المكافآت العالمي الذي يتيح للموظفين الاختيار من بين أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية. - يتيح حل الامتيازات والامتيازات الخاص بنا للمؤسسات إضافة شيء خاص إلى أرباح الموظفين من خلال تقديم عروض وصفقات فريدة وحصرية للشركات في جميع أنحاء البلاد. من خلال عروض المزايا المرنة التي نقدمها، يمكن للشركات إنشاء أنواع متعددة من محافظ الموظفين المنسقة لأسواق معينة، على سبيل المثال، الصحة، والعمل من المنزل، ومحافظ التعلم والتطوير، والمزيد. - يوفر حل Community and Fun Zone الخاص بنا العديد من برامج مشاركة الموظفين ضمن منصة واحدة. من خلال برامج مثل الألعاب داخل الشركة مع لوحات المتصدرين المباشرة وأسواق نظير إلى نظير ونوادي الهواة، يقدم الحل الذي نقدمه شيئًا فريدًا للجمع بين الموظفين من كل نوع من أنواع المؤسسات معًا. - يساعد حل العافية المالية الخاص بنا الموظفين على أن يصبحوا أذكياء ماليًا من خلال تقديم تسهيلات للادخار والحصول على القروض والسلف على الرواتب بأسعار معقولة وأسعار فائدة صفرية. حول Advantage Club نحن منصة عالمية لمشاركة الموظفين مع ميزات مثل المكافآت والتقدير وبناء المجتمع وFlexBen على منصة موحدة. نحن نقدم حلولاً شاملة لتسهيل مشاركة الموظفين من خلال الامتيازات والمكافآت الحصرية التي يقدمها أكثر من 10,000 شريك من علاماتنا التجارية. تم إنشاء Advantage Club في عام 2016، وهو من بنات أفكار خريجي جامعة كاليفورنيا، سوراب ديورا وسميتي بهات ديورا، اللذين حددا مزايا الموظفين كمساحة لإحداث اضطراب باستخدام استخراج البيانات والتحليلات. منذ ذلك الحين، قمنا بإعادة تعريف مزايا الموظفين بما يتجاوز صندوق الادخار التقليدي وسياسات الخصم للشركات. يقع مقرنا الرئيسي حاليًا في ديلاوير، لدينا أكثر من 3 ملايين مستخدم مع أكثر من 1000 محفظة عملاء رائعة تضم Accenture وBCG وConcentrix وTeleperformance وHexaware وTarget وغيرها الكثير، مع وجود في أكثر من 100 دولة. نحن نفخر بتقديم برنامج قابل للتطوير وقابل للتخصيص وفعال من حيث التكلفة للارتقاء بمشاركة الموظفين إلى المستوى التالي. توفر منصتنا الموحدة مجموعة واسعة من برامج التقدير، بما في ذلك جوائز الإنجازات/الذكرى السنوية/سنوات الخدمة، والمكافآت الفورية، والحوافز الآلية، وتقدير النظير إلى النظير، وبرامج الإعداد، وبرامج الصحة، وجوائز الأداء الربع سنوية والسنوية. وبرامج بطاقات الهدايا والعروض الحصرية عبر أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية وما إلى ذلك. في عام 2022، حصلنا على جوائز "التميز في برنامج البحث والتطوير العالمي" و"التميز في مشاركة الموظفين" و"التميز في تجربة الموظفين" من قبل المؤتمر العالمي لتنمية الموارد البشرية. من خلال مهمته الوحيدة المتمثلة في مساعدة المؤسسات في الحفاظ على مشاركة موظفيها وتحفيزهم، يتم دعم تطبيق Advantage Club الخاص بنا من خلال حل مشاركة الموظفين المدروس جيدًا والذي يوفر أفضل تجربة في فئتها لمستخدميه. تم إعداد المنصة لإحداث ثورة في الصناعة من خلال التأثير المباشر على توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال أداة شاملة لإشراك الموظفين. مهمتنا نحن نتصور عالمًا يكون فيه الموظفون منخرطين وسعداء للغاية، وكل مكان عمل، كبيرًا أو صغيرًا، يتمتع بثقافة إيجابية من التقدير والاعتراف. نحن هنا لمساعدة المؤسسات على بناء وإدارة تجارب الموظفين وبرامج المشاركة التي تتوافق مع ثقافتهم وقيمهم.