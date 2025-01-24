برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedSocial عبارة عن منصة كاملة للمحتوى الذي أنشأه المستخدمون لتنمية العملاء والتفاعل معهم، دون عناء من خلال جمع المحتوى وعرضه من العملاء السعداء. تم تطوير EmbedSocial لتمكين الوكالات والشركات والمؤثرين ومنشئي المحتوى والمسوقين من رفع مستوى استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم من خلال إنشاء جميع محتوياتهم الاجتماعية وتخزينها والإشراف عليها وتحليلها ونشر أدوات المحتوى التي ينشئها المستخدمون في الوقت الفعلي على أي موقع ويب. إنها منصة متقدمة وسهلة الاستخدام لجمع وتنظيم وإدارة وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع الويب في شكل مراجعات العملاء، وإعلانات الشهادات، وحملات الهاشتاج، والمحتوى الاجتماعي، وما إلى ذلك. لمساعدتك في إنشاء إستراتيجية محتوى لا تُنسى من إنشاء المستخدمين، حرصت شركة EmbedSocial على التكامل مع منصات جيل الألفية الأكثر شيوعًا مثل Instagram وFacebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، كما أنها تضيف عمليات تكامل باستمرار مع الشبكات الاجتماعية الأخرى. الفوائد الرئيسية: * يبني الوعي بالعلامة التجارية * يوفر عليك الوقت والطاقة * رفع مستويات حملاتك التسويقية بطريقة جديدة وجذابة * الترويج لمنتجاتك الجديدة بطريقة مبتكرة * يحسن معدل التحويل على صفحات المنتج الخاص بك * يساعدك على الوصول إلى أهدافك الإعلانية * يزيد من جهود SEO الخاصة بك * تحسين متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وتشجيع قرارات الشراء * جلب المزيد من الحركة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك * يوسع مقاييس وسائل الاعلام الاجتماعية * يعرض مراجعات من أشخاص حقيقيين يستخدمون منتجاتك ويشاركون تجربة المستخدم * يساعدك على ترسيخ مصداقيتك كقائد فكري داخل مجتمع الإنترنت * تبسيط رعاية العملاء المحتملين ورسائل العلامة التجارية * يجعل جمهورك يشعر بالرؤية والتقدير عند مشاركة المحتوى الذي أنشأه * أقل تكلفة من التسويق التقليدي يتضمن EmbedSocial مجموعة من 5 أدوات: * EmbedAlbum: يعزز تسويق المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن طريق إنشاء محتوى ينشئه المستخدمون مثل صور الوسائط الاجتماعية ويعرضها على موقع الويب الخاص بك في شكل أداة جذابة. أضف أزرار الشراء لإنشاء ألبوم قابل للتسوق. * EmbedReviews: يشجع الكلام الشفهي والإثبات الاجتماعي من خلال جمع مراجعات المنتجات من Google وYelp وتضمين مراجعات العملاء عبر الإنترنت في أي موقع ويب. * EmbedFeed: يعمل على تحسين حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال عرض جدار العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي بالكامل على أي موقع ويب. * EmbedForms: يسهل جهود فريق التسويق الرقمي الخاص بك من خلال منحك خيار إنشاء وإرسال استبيانات الرضا للعملاء. * EmbedStories: يجمع قصص Instagram الخاصة بك في شكل أداة جذابة، تتم مزامنتها تلقائيًا في كل مرة تضيف فيها صورة إلى قصتك النشطة. تمت الموافقة على EmbedSocial من قبل منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لاستخدام UGC وإنشاء النوع التالي من المحتوى وعرضه: المراجعات والصور والخلاصات والقصص ونماذج التعليقات. يتضمن ذلك عمليات التكامل مع Instagram وصفحات Facebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، والمزيد من القنوات الاجتماعية القادمة.