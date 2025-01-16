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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال
تعمل برامج التجارة الإلكترونية على تبسيط عملية البيع المعقدة عبر الإنترنت، مما يفيد المستهلكين من خلال السماح للمحترفين بتقديم تجربة تسوق مثالية. مع تزايد تعقيد رحلة التسوق الحديثة عبر الإنترنت، والتي تتضمن قنوات متعددة وقرارات عديدة للمستهلكين، تضمن برامج التجارة الإلكترونية التكامل السلس. تتضمن فئة برامج التجارة الإلكترونية لدينا مجموعة واسعة من الحلول، مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج إدارة الاشتراكات وأدوات الدردشة المباشرة.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. يتقاضى الآلاف من الموسيقيين ومقدمي البودكاست ومطوري ألعاب الفيديو ومبدعي القصص المصورة وغيرهم رواتبًا على Patreon. ومن خلال التمويل المستمر، يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في إشراك قاعدة المعجبين بهم بطريقة تفاعلية والاستمرار في ملء الإنترنت بأشياء جميلة يستمتع بها ملايين الأشخاص.
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العملاء لتبسيط عملية تشغيل متجر عبر الإنترنت للتجار الصغار." وأفادت الشركة أن لديها أكثر من مليون شركة في حوالي 175 دولة تستخدم منصتها. اعتبارًا من يونيو 2019، حيث تجاوز إجمالي حجم البضائع 41.1 مليار دولار أمريكي لتقويم 2018.
Klarna
klarna.com
قم بتقسيم أي عملية شراء إلى 4 دفعات بدون فوائد. عبر الإنترنت أو في المتجر، الأمر سهل مع تطبيق Klarna.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى وسائل محترفي الفيديو للتواصل مع العملاء وغيرهم من المهنيين. يركز Vimeo على تقديم فيديو عالي الدقة عبر مجموعة من الأجهزة. تم إنشاء الموقع في البداية بواسطة Jake Lodwick وZach Klein في عام 2004 كفرع من CollegeHumor لمشاركة مقاطع الفيديو الفكاهية بين الزملاء، على الرغم من وضعه جانبًا لدعم الشعبية المتزايدة لـ CollegeHumor. استحوذت IAC على CollegeHumor وVimeo في عام 2006، وبعد أن استحوذت Google على YouTube بأكثر من 1.65 مليار دولار أمريكي، وجهت IAC المزيد من الجهد إلى Vimeo للتنافس ضد YouTube، مع التركيز على توفير محتوى منسق وفيديو عالي الوضوح لتمييز نفسها عن مواقع مشاركة الفيديو الأخرى. غادر لودويك وكلاين في النهاية بحلول عام 2009، ونفذت IAC هيكلًا أكثر تركيزًا على الشركة لبناء خدمات Vimeo، مع وجود الرئيس التنفيذي الحالي أنجالي سود في منصبه منذ يوليو 2017.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب المنتجات الرقمية التفاعلية والجذابة.
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial عبارة عن منصة كاملة للمحتوى الذي أنشأه المستخدمون لتنمية العملاء والتفاعل معهم، دون عناء من خلال جمع المحتوى وعرضه من العملاء السعداء. تم تطوير EmbedSocial لتمكين الوكالات والشركات والمؤثرين ومنشئي المحتوى والمسوقين من رفع مستوى استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم من خلال إنشاء جميع محتوياتهم الاجتماعية وتخزينها والإشراف عليها وتحليلها ونشر أدوات المحتوى التي ينشئها المستخدمون في الوقت الفعلي على أي موقع ويب. إنها منصة متقدمة وسهلة الاستخدام لجمع وتنظيم وإدارة وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع الويب في شكل مراجعات العملاء، وإعلانات الشهادات، وحملات الهاشتاج، والمحتوى الاجتماعي، وما إلى ذلك. لمساعدتك في إنشاء إستراتيجية محتوى لا تُنسى من إنشاء المستخدمين، حرصت شركة EmbedSocial على التكامل مع منصات جيل الألفية الأكثر شيوعًا مثل Instagram وFacebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، كما أنها تضيف عمليات تكامل باستمرار مع الشبكات الاجتماعية الأخرى. الفوائد الرئيسية: * يبني الوعي بالعلامة التجارية * يوفر عليك الوقت والطاقة * رفع مستويات حملاتك التسويقية بطريقة جديدة وجذابة * الترويج لمنتجاتك الجديدة بطريقة مبتكرة * يحسن معدل التحويل على صفحات المنتج الخاص بك * يساعدك على الوصول إلى أهدافك الإعلانية * يزيد من جهود SEO الخاصة بك * تحسين متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وتشجيع قرارات الشراء * جلب المزيد من الحركة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك * يوسع مقاييس وسائل الاعلام الاجتماعية * يعرض مراجعات من أشخاص حقيقيين يستخدمون منتجاتك ويشاركون تجربة المستخدم * يساعدك على ترسيخ مصداقيتك كقائد فكري داخل مجتمع الإنترنت * تبسيط رعاية العملاء المحتملين ورسائل العلامة التجارية * يجعل جمهورك يشعر بالرؤية والتقدير عند مشاركة المحتوى الذي أنشأه * أقل تكلفة من التسويق التقليدي يتضمن EmbedSocial مجموعة من 5 أدوات: * EmbedAlbum: يعزز تسويق المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عن طريق إنشاء محتوى ينشئه المستخدمون مثل صور الوسائط الاجتماعية ويعرضها على موقع الويب الخاص بك في شكل أداة جذابة. أضف أزرار الشراء لإنشاء ألبوم قابل للتسوق. * EmbedReviews: يشجع الكلام الشفهي والإثبات الاجتماعي من خلال جمع مراجعات المنتجات من Google وYelp وتضمين مراجعات العملاء عبر الإنترنت في أي موقع ويب. * EmbedFeed: يعمل على تحسين حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال عرض جدار العلامة التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي بالكامل على أي موقع ويب. * EmbedForms: يسهل جهود فريق التسويق الرقمي الخاص بك من خلال منحك خيار إنشاء وإرسال استبيانات الرضا للعملاء. * EmbedStories: يجمع قصص Instagram الخاصة بك في شكل أداة جذابة، تتم مزامنتها تلقائيًا في كل مرة تضيف فيها صورة إلى قصتك النشطة. تمت الموافقة على EmbedSocial من قبل منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لاستخدام UGC وإنشاء النوع التالي من المحتوى وعرضه: المراجعات والصور والخلاصات والقصص ونماذج التعليقات. يتضمن ذلك عمليات التكامل مع Instagram وصفحات Facebook وTikTok وGoogle وTwitter وVimeo وYelp وYouTube، والمزيد من القنوات الاجتماعية القادمة.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Printify
printify.com
قم ببيع قمصان مخصصة وحافظات هواتف وأكثر من 750 منتجًا بتصميماتك المطبوعة حسب الطلب. سنتعامل مع الطباعة والشحن لعملائك.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جميع المتاجر عبر الإنترنت، يساعدك WooCommerce على بيع أي شيء. جميل.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Gelato
gelato.com
Gelato هي أكبر منصة في العالم للإنتاج المحلي للسلع المخصصة حسب الطلب نيابة عن بائعي التجارة الإلكترونية العالميين. مهمتنا هي تمكين اقتصاد المبدعين سريع النمو من خلال الإنتاج المحلي والتسليم بين عشية وضحاها لأي عنصر مخصص لأي مستهلك على هذا الكوكب. تعمل منصة Gelato على تمكين رواد الأعمال والمبدعين في مجال التجارة الإلكترونية من إنتاج وتقديم منتجات مخصصة مثل الملابس وفنون الجدران والكتب والبضائع والإكسسوارات للعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة تضم أكثر من 100 شريك إنتاج محلي في 33 دولة مثل الولايات المتحدة وروسيا. والهند والصين وأستراليا وجميع أنحاء أوروبا. ونظرًا لأن المنتجات يتم تصنيعها حسب الطلب وأقرب إلى مكان تسليمها، فإن الشحن يكون أسرع ويتم تقليل النفايات والتكاليف وانبعاثات الكربون، مع إزالة حاجة البائع إلى الاستثمار في أي تكاليف مقدمة أو إدارة المخزون أو الشحن عبر الحدود. أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر خضرة.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية سهلة للمبدعين الذين يتطلعون إلى بيع المنتجات الرقمية والمادية ومنتجات الاشتراك والطباعة عند الطلب من متجر جميل عبر الإنترنت. يعتني Sellfy بالجزء الفني من عملك حتى يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على تنمية جمهورك.
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مما يسهل إدارة أعمالك وتبسيط العمليات.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack هو أسرع محول PDF إلى دفتر صور متحركة في السوق. قم بإضفاء الحيوية على ملفات PDF الخاصة بك، وتحويلها إلى منشورات واقعية باستخدام تأثير صفحة التقليب ثلاثي الأبعاد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام Design Studio الخاص بنا لإنشاء دفاتر صور متحركة جذابة من البداية بسهولة. قم بإحضار كتالوجاتك المطبوعة إلى العملاء الرقميين مع تبني مسار أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة لشركتك. ستساعدك الميزات القوية مثل أزرار التسوق، ومقاطع الفيديو، وملفات GIF، وعروض شرائح الصور الجذابة، ونماذج العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، والتضمينات، وغيرها الكثير، على التميز بين المنافسين. تتوفر أيضًا إحصائيات متقدمة وخيارات العلامات التجارية لمساعدتك في تقديم تجربة لا تُنسى لقرائك. قم بإنشاء مساحات عمل وإدارة مشاريع مختلفة ودعوة أعضاء الفريق وتعيين أدوار مختلفة. تأكد من اتساق العلامة التجارية وتعاون مع فريقك لإنشاء منشورات مذهلة. كل ذلك في Flipsnack. يتيح لك النشر من خلال Flipsnack إضافة وسائط غنية إلى كتالوجاتك: الفيديو والصوت والنماذج عبر الإنترنت وأدوات التسوق والتسميات التوضيحية والمزيد. سيعمل الكتالوج الخاص بك على جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويمكن دمجه بسهولة في أي موقع ويب.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Veeqo
veeqo.com
برنامج شحن مجاني يقوم بأكثر من مجرد طباعة الملصقات. يمكنك خفض تكلفة وسرعة تنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ قوية باستخدام برنامج إدارة الشحن المجاني تمامًا من Veeqo. خصومات فورية على أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx: يمكنك الوصول فورًا إلى أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx المخفضة. ليست هناك حاجة للتفاوض ولا حاجة إلى تحديد حجم الشحن. يمكنك دائمًا ربط حساب الناقل الخاص بك إذا كان لديك حساب. تحديد السعر تلقائيًا: يمكنك توفير الوقت من خلال تسوق الأسعار الذي يختار تلقائيًا تصنيف القيمة الأفضل لكل طلب تتلقاه على أي قناة. الشحن السريع بالجملة: يمكن لـ Veeqo تحديد أفضل الأسعار وشحن ما يصل إلى 100 طلب في وقت واحد. وبذلك يمكنك توفير الوقت والنقرات والمال. قواعد الشحن الآلية: قم بإعداد الوزن والقيمة وخيارات التسليم والمواصفات الأخرى مسبقًا. تتبع Veeqo إرشاداتك المحددة مسبقًا لتقديم أفضل التصنيفات. Veeqo مليء أيضًا بميزات الطاقة التي ستتيح لك توديع جداول البيانات بأدوات متعددة مجمعة في أداة واحدة. مراقبة المخزون: يتم تحديث مخزونك تلقائيًا في جميع متاجرك. وداعا، جدول البيانات! مرحبا، راحة البال. اختر باستخدام جهازك المحمول: استخدم الماسح الضوئي الخاص بنا أو جهازك المحمول لمساعدتك في انتقاء العناصر الصحيحة وتعبئتها وشحنها بشكل أسرع - مع تقليل خطر إرسال العناصر الخاطئة كثيرًا. التقارير والتنبؤ: يقوم Veeqo بتتبع جميع بيانات مبيعاتك وتنظيمها لجعل التخطيط والشراء وتنمية أعمالك أمرًا سهلاً. فيكو البساطة. ثقة أمازون. كجزء من عائلة أمازون، توفر Veeqo أمانًا موثوقًا للبيانات وحماية حساب أمازون من عمليات التسليم المتأخرة والتعليقات السلبية، إذا قمت بالشحن في الوقت المحدد. Veeqo هو تطبيق معتمد من Shopify Plus يدعم برنامج التطبيقات المعتمدة من Shopify Plus أكبر تجار Shopify من خلال مساعدتهم في العثور على التطبيقات والحلول التي يحتاجونها لبناء أعمالهم وتوسيع نطاقها. البرنامج متاح خصيصًا لشركاء Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about) الذين يقدمون مستوى من جودة المنتج والخدمة والأداء والخصوصية والدعم الذي يلبي المتطلبات المتقدمة لتجار Shopify Plus .
Spectrum
spectrum.net
Spectrum هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص منتجات المصنع ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للعلامات التجارية بالابتكار بامتياز وتقليل المنافسة مع تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وزيادة الهوامش والتحويلات. تقوم شركة Spectrum بتطوير برامج مخصصة تتميز بتصور ثلاثي الأبعاد هو الأفضل في فئته. ولبرنامج مخصص ناجح، يجب أن تلبي المنتجات توقعات العملاء، لذلك نبدأ عملنا بالتكامل على مستوى المصنع. وقد أدى هذا التركيز إلى معدل نجاح تكامل بنسبة 100% مع عملاء مثل JBL وXbox وHydro Flask وStanley وCarhartt وLife is Good والمزيد.
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Yieldify
yieldify.com
Yieldify عبارة عن منصة تخصيص شاملة مُدارة بالكامل تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال إشراك عملائها في تجارب مخصصة. في السنوات الأربع الماضية، حققت أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أكثر من 2.5 مليار دولار من الإيرادات الإضافية مع فريق ومنصة Yieldify كاملة الخدمات. مع Yieldify، يمكنك منح كل زائر تجربة موقع الويب المناسبة، في الوقت المناسب، بغض النظر عن مكان وجودهم في مسار التحويل الخاص بك.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية وبيانات الطرف الأول ودفعها إلى أدوات التسويق الحالية لديك (لدينا أكثر من 100 عملية تكامل والعدد في ازدياد) - التقاط العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الرائدة في الصناعة (في خطوتين، النقر على النص، والمزيد) لتحقيق النمو الأمثل - أكثر من 80 قاعدة استهداف متقدمة بما في ذلك الاستهداف الجغرافي (وصولاً إلى الرمز البريدي)، ونية الخروج، ومحتويات سلة التسوق، ومصدر حركة المرور، والمزيد - تشغيل اختبارات A/B لتحسين الحملات - استخدم توصيات المنتج في أي مكان على موقعك بما في ذلك عمليات البيع الإضافية، عمليات البيع المتبادل، والأكثر مبيعًا، والتصفحات الحديثة، والمزيد - قم بالوصول إلى مكتبة النماذج المعدة مسبقًا لأكثر من 200 تصميم من الشركاء الرائدين في الصناعة ومن أنفسنا للبدء على الفور. هل تبحث عن المزيد؟ - زيادة متوسط قيمة الطلب: من خلال لافتات الشحن الديناميكية، والتوصيات داخل عربة التسوق/الخروج، والمزيد - مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تكشف لوحة معلومات تحليلات Justuno عن رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على حملاتك في أفضل حالاتها - تنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تتيح لك عمليات تكامل Justuno مع الرسائل القصيرة وESPs الرائدة في الصناعة دفع اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة في وقت واحد إلى منصاتك بالإضافة إلى إنشاء نماذج عملاء محتملين من خطوتين، واستخدام عمليات الاشتراك في النقر للنص على الهاتف المحمول، والمزيد - إنشاء هاتف محمول تجارب ودية: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب للجوال الخاص بك من خلال عروض ترويجية محسنة للجوال تلتزم بأفضل ممارسات Google - عائد استثمار محسّن للوسائط المدفوعة: تعمل ميزات Justuno's Audience Sync على مزامنة قوائم المشتركين لديك كل ساعة لإعادة الاستهداف والتنقيب المحدث لتحقيق أقصى قدر من أداء الحملة - الحقول المخفية: جمع معلومات إضافية من الزائرين مثل معلومات UTM، وعنوان IP، وعنوان URL الأول الذي تم الوصول إليه، ورمز القسيمة المستخدم، وما إلى ذلك). ادمج هذا مع عمليات الاشتراك للحصول على أقصى قدر من التخصيص في التدفقات الآلية. - هل تبحث عن حل لمتجرك مقطوعة الرأس؟ يدعم Justuno مواقع الويب بدون رأس للعلامات التجارية التي تحتاج إلى إنشاء تجربة أمامية نهائية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
Releva
releva.ai
Releva هو حل أتمتة الكل في واحد لنمو التجارة الإلكترونية. توفر الشركة منصة لأتمتة التسويق تعمل على تخصيص موقع الويب والقنوات المتعددة لزيادة معدلات التحويل ومتوسط قيم الطلبات وقيم عمر العميل وتؤدي إلى نمو الإيرادات مع عائد استثمار مذهل. لوسي، الذكاء الاصطناعي لشركة Releva، وهي تقنية مشابهة لدردشة GPT، تجيب على أهم أسئلة المبيعات والتسويق مثل ما يريده كل مستخدم؛ عندما يريدون ذلك؛ ما هو النطاق السعري المقبول؟ ما هي القناة الرقمية المفضلة وما هو الإبداع والسرد الذي يتردد صداه مع كل مستخدم. تتمثل مهمة Releva في إنشاء تجارب مستخدم مشابهة لتلك التي يمكن الحصول عليها فقط في متجر محلي صغير. نحن نفعل ذلك من خلال تحسين التخصيص من خلال المشاركة الأخلاقية الشاملة بين العلامات التجارية وعملائها. تتكامل Releva بعمق مع كل متجر للتجارة الإلكترونية وجميع القنوات الرقمية التي تعمل على زيادة حركة المرور وزيادة التحويلات. تحقق المنصة باستمرار زيادة في الإيرادات بنسبة 20%+ بالإضافة إلى عائد استثمار مذهل يصل إلى 51x+.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبسرعة أكبر منذ الاستحواذ على Webtrends Optimize في أغسطس 2018 من قبل شركة Accelerate Group Ltd ومقرها المملكة المتحدة. كل ما نقوم به يركز على تحقيق عائد على استثمارات العميل. ويتم قياس ذلك والإبلاغ عنه في كل اختبار نقوم به. لدينا مجموعة كاملة من أدوات وميزات الاختبار والتحليل والتخصيص. بما في ذلك اختبار AB وABN وMVT وSplit ومحركات الدليل الاجتماعي وتوصيات المنتج وتراكبات نوايا الخروج ومجموعة من الأدوات الأخرى. يتوفر الاختبار من جانب العميل أو الخادم ومجموعة مختارة من مجموعات تطوير البرامج (SDK) لتحسين تطبيقات الهاتف المحمول.
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باحتياجاتهم المختلفة في مجال التجارب وإدارة الميزات، وهو يتناسب مع أي مجموعة تقنية، مع أكثر من 50 عملية تكامل ولديه القدرة على إجراء أي تكامل مخصص. باعتبارها منصة موحدة، تعمل Kameleoon على تمكين الفرق من إنشاء التجارب، مما يسمح لهم باستخدام البيانات المستندة إلى الويب للاستهداف والتحليلات والتنشيط في الاختبارات من جانب الخادم، كل ذلك دون الحاجة إلى مطور. متوافق مع HIPAA وGDPR وCCPA، Kameleoon مناسب تمامًا للصناعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين. تستخدم أكثر من 1000 شركة متوسطة الحجم ومؤسسية بالفعل منصة Kameleoon الغنية بالميزات والآمنة للاعتماد على بيانات تجريبية عالية الدقة. الفرق في Toyota وProvidence وDirect Line Group وCanada Goose وLoblaw وCerebral تستخدم Kameleoon. قم بزيارة www.kameleoon.com لمعرفة المزيد.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
Sellr Ecommerce
sellr.com
يتيح لك Sellr إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يمكنك تصميمه وفتحه بسهولة في دقائق. تتيح لك منصة Sellr إدارة المخزون الخاص بك وصفحات الويب وإنشاء قوائم البريد الإلكتروني للعملاء وقبول المدفوعات والمزيد.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
Certainly
certainly.io
من المؤكد أن مهمتها هي مساعدة الشركات على بناء تجارب مستخدم مذهلة للتجارة الإلكترونية، واستبدال النقرات بالمحادثات. يتصل برنامج Surely Conversational AI بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية التي تدير أعمالك عليها، ولدينا عملاء وشركاء في أكثر من 20 دولة حول العالم. بفضل أداة Chatbot Builder التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية، توفر منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة بالتأكيد تجربة بناء ممتعة وسهلة. يوفر المنتج تجارب مستخدم عالية الجودة عبر القنوات، وعمليات تكامل سلسة مع العشرات من أنظمة الأعمال، وذكاء اصطناعي قوي ومملوك يكتشف أي لغة ويقدم محتوى جاهزًا للاستخدام بأكثر من 14 لغة. من المؤكد أنها تحظى بثقة العلامات التجارية مثل Carlsberg، وTiger of Switzerland، وBooking.com، وRockwool، وTrustpilot، وSiksilk، وDeloitte، وZendesk، وAKQA.
Beamer
getbeamer.com
Beamer هي أداة تواصل مع العملاء لإصدارات المنتجات التي تفتح اتصالاً ثنائي الاتجاه مباشرة من تطبيقك للوصول بسهولة إلى عملائك والتفاعل معهم والاستماع إليهم.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Arcadier
arcadier.com
تعد Arcadier شركة إنشاء الأسواق عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، حيث تم إنشاء أكثر من 16000 سوق باستخدام تقنية Arcadier. تعمل حلولنا على تشغيل أسواق B2B وB2C وP2P والمشتريات للمستخدمين في أكثر من 180 دولة. باعتبارنا مزود SaaS للسوق حائز على العديد من الجوائز، فقد جمعت حلولنا النموذجية ذاتية الخدمة وحلول المؤسسات بين رواد الأعمال والشركات بغض النظر عن خبرتهم أو صناعتهم أو نموذج التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم التكنولوجية والسوقية دون القلق بشأن السرعة التنفيذ والميزانية.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Rosetta.ai
rosetta.ai
توفر Rosetta.ai مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز تجربة التجارة الإلكترونية. من خلال تفسير مختلف خصائص وسلوكيات المستهلك والاستفادة منها، تقوم Rosetta.ai بتخصيص واجهات موقع الويب وفقًا لتفضيلات العملاء الفردية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت. تتضمن المجموعة "Rosetta AdMatch"، الذي يقدم نموذجًا إعلانيًا مستهدفًا مصممًا لجذب المستهلكين ذوي الإنفاق المرتفع عبر تجارب التسوق الشخصية عبر الإنترنت. تستخدم "Rosetta Engage" خوارزميات توصية دقيقة لتحسين نقاط الاتصال في رحلة التسوق. تجمع "Rosetta Analytics" بين بيانات تصنيف المنتج وتحليل تفضيلات المستهلك لإنشاء رؤى ثرية للمستهلك تفوق تلك التي يقدمها Google Analytics. وأخيرًا، يعمل برنامج "Rosetta Automation" على توسيع مشاركة العملاء من خلال أتمتة الرسائل التسويقية عبر قنوات متعددة، مع مراعاة التفاعلات السابقة للعميل لتجنب التكرار. بشكل عام، تهدف Rosetta.ai إلى تعزيز تخصيص التسوق عبر الإنترنت، وزيادة معدلات التحويل، وتعزيز نمو شركات التجارة الإلكترونية.