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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI هي أداة متقدمة لمساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها لتسريع عملية الكتابة وتحسين جودة المحتوى. إنه مصمم لمساعدة المستخدمين على الكتابة بشكل أسرع عبر مجالات مختلفة مثل المدونات وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإعادة الكتابة والمبيعات والإعلانات ومواقع الويب. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها من قبل خبراء الصناعة، مما يضمن أن المحتوى المقدم يمكن أن يساعد في تعزيز التصنيفات وزيادة المبيعات بغض النظر عن الصناعة. وهي متخصصة في إنتاج نسخة عالية الأداء مع اختلافات لا حصر لها بلغات متعددة، مما يسمح للشركات بالانطلاق إلى العالمية دون القلق بشأن الترجمات غير الملائمة. يتميز Craftly.AI أيضًا بأدوات مخصصة وتدريب، ويوفر التتبع والتحليلات والإصدار التلقائي. كما يوفر أيضًا مكان عمل للتعاون وتنظيم المشاريع، بما في ذلك ميزات مراقبة المشاريع وتنظيمها ومشاركتها. يدعم Craftly.AI الكتاب الأفراد والمسوقين والشركات الصغيرة والفرق الكبيرة والطلاب والمعلمين والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. بصرف النظر عن كونها أداة قيمة لمكافحة حصار الكاتب، تتألق Craftly.AI كمورد للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية كتابة النصوص الخاصة بها وتحسين الجودة الشاملة للمحتوى الخاص بها.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي يمكنه إنشاء مئات الكلمات في غمضة عين. يعد مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، فهو مساعد في عملية عملك، ويد العون لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة لتحسين المحتوى الخاص بك. يختار المستخدمون من بين أكثر من 40 قالبًا و30 نغمة كتابة، ويدخلون بعض الكلمات الرئيسية، ويقوم BAM Friday AI بإنشاء محتوى أصلي جذاب في أقل من ثانية. سواء كنت تكتب مدونات طويلة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلانات، أو قصصًا إبداعية، أو تبحث عن نصائح حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والأوصاف التعريفية لموقعك على الويب، يمكن أن يساعدك Friday AI في إنجاز المهمة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانات التي تتجاوز الإمكانات الأخرى. مساعدو الذكاء الاصطناعي. إن تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة هو جهد مجتمعي؛ إن تعليقاتك واستخدامك لـ Friday AI لا تعمل على تحسين خوارزمية التعلم الآلي لدينا فحسب، بل يتم تقييمها مباشرةً بواسطة فريق التطوير لدينا لتحسينها بناءً على احتياجاتك. الآن، صديقك المبدع ينتظر أن يلهمك. قم بإنشاء المزيد وتحسين سير عملك باستخدام Friday AI!
ChatUp
aichattings.com
Chatup AI ، رفيق الذكاء الاصطناعي متعدد الوظائف الذي أحدث ثورة في تفاعلاتك الرقمية مع التكنولوجيا المتطورة. مع احتضان قوة GPT 3.5 و GPT 4.0 ، يقدم Chatup AI حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي ، المصممة لإثراء حياتك الرقمية اليومية مع مزيج من الإبداع والرفقة والكفاءة. سواء كنت بعد محادثات مثيرة للتفكير ، أو الاستكشاف الفني ، أو الأدوات المبسطة لمختلف المهام ، فإن Chatup AI بمثابة بوابة إلى عالم ممتلئ بإمكانيات غير محدودة.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Thundercontent
thundercontent.com
يستخدم Thundercontent الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة المقالات الفريدة بسرعة الضوء. ⚡️أنفق أموالاً ووقتاً أقل للحصول على نتيجة أفضل.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli هو مدرب تواصل مدعوم بالذكاء الاصطناعي (فكر في القواعد النحوية ولكن فيما يتعلق بالكلام). يساعدك Yoodli على إتقان خطابك أو مقابلتك أو محادثتك أو اجتماعك عبر الإنترنت التالي من خلال تقديم تعليقات خاصة وفي الوقت الفعلي وخالية من الأحكام حول كيفية التواصل. يتم نشر Yoodli بواسطة منظمة Toastmasters International لأكثر من 300000 عضو على مستوى العالم، وكليات إدارة الأعمال الرائدة، وعبر شركات Fortune 500 مثل Google وMicrosoft وغيرها.
Antidote
antidote.info
جميع الأدوات التي تحتاجها لتحسين كتابتك Antidote عبارة عن منصة شاملة ومتعددة الموارد ومن المؤكد أنها ستكون مفيدة لأي شخص يكتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. يجمع Antidote بين مصحح القواعد والقواميس الغنية وأدلة اللغة، كل ذلك مع التكامل المباشر في برنامج الكتابة الخاص بك. ثم الترياق هو لك! وهو يعمل مع أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux، بينما تتوفر القواميس والأدلة أيضًا لأجهزة iPhone وiPad.
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig هو الحل القاتل لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية. يساعدك على نقل أفكارك من الإلهام إلى الاكتمال من خلال إعطائك بنية تحتية لدعم كتابتك. لودفيج ليس مترجمًا ولا مصححًا لغويًا، ولكنه محرك بحث لغوي يستغل أقوى أداة تعليمية لدى البشر: القدرة على التقليد. بشكل مختلف عن محركات البحث التقليدية، المتخصصة في استرجاع المعلومات العامة، تجمع خوارزمية استرجاع المعلومات المختلطة لدينا بين البحث الإحصائي التكيفي والتقنيات الدلالية. سهل الاستخدام وبديهي، يحفز Ludwig التعلم ويحسن مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية ويزيد من ثقة المستخدمين بأنفسهم.
AIWritingPal
aiwritingpal.com
مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي. اكتب بشكل أسرع، واعمل بشكل أكثر ذكاءً. ارفع كفاءتك عشرة أضعاف! قم بصياغة محتوى فريد ومقنع لمقالاتك وإعلاناتك ومنتجاتك ورسائل البريد الإلكتروني والأوراق الخاصة بك!
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
Trolly.ai
trolly.ai
مقالات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أسرع مرتين
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة، وإنشاء بيانات صحفية مبهجة من الناحية الجمالية، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني، والحفاظ على غرف الأخبار الملائمة للصحفيين، ومراقبة وسائل الإعلام، وإعداد تقارير التغطية. وقد تم بالفعل استخدام أداة العلاقات العامة هذه ذات الأسعار المعقولة من قبل أكثر من 7000 مستخدم من أكثر من 70 دولة.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI هو مكون إضافي لمساعد الذكاء الاصطناعي في WordPress. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل المقالات وأوصاف المنتجات ونسخ موقع الويب في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * كتابة المقالات ومشاركات المدونة والصفحات المقصودة في ثوانٍ * إنشاء أوصاف المنتج لمواقع التجارة الإلكترونية * إنشاء نسخة موقع جذابة للصفحات * إنشاء صور مدمجة لإنشاء صور مخصصة * متوفر كمكون إضافي لـ WordPress وامتداد Chrome * يتكامل مع جميع منشئي الصفحات والموضوعات الرئيسية * يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت الذي يقضيه في إنشاء المحتوى * عدد غير محدود من المستخدمين في الخطط الأعلى * وشملت الملايين من الكلمات شهريا * خطط تسعير شهرية وسنوية بأسعار معقولة * ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام تستفيد Bertha AI من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يشبه الإنسان. وفيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمله: * يزود المستخدم بيرثا بمطالبة المحتوى أو الموضوع أو الفكرة التي يريد إنشاء محتوى لها * تقوم بيرثا بتحليل الموجه وتعتمد على قاعدة بياناتها المعرفية الواسعة لإنشاء محتوى ذي صلة * يتم إرجاع المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى المستخدم في غضون ثوان * يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينه بسهولة قبل النشر تم تدريب بيرثا على مئات المليارات من المعلمات لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة مثل الكاتب البشري. لقد تعلم الذكاء الاصطناعي أساليب كتابة وموضوعات وقواعد لغوية مختلفة والمزيد لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات وسهل القراءة.
Writingo
writingo.ai
Writeo هو حل فريد من نوعه مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه ودعمه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن لـ Writeo التعامل بسهولة مع إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى وقتك أو مجهودك.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate عبارة عن منصة قوية توفر الوصول إلى أكثر من 30 نموذجًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT-4o وLLaMA 3 وGoogle Gemini Pro وClaude 3 وMistral. يتيح لك ChatLabs أيضًا استخدام مساعدي GPT المدمجين، وتحليل الملفات، والبحث في الويب، وإنشاء وكلاء AI مخصصين يعرفون كل شيء عن عملك.
Writely
writelyai.com
Writely AI عبارة عن منصة كتابة مبتكرة تعمل على إنشاء المقالات والقصص القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وملخصات الفيديو في ثوانٍ. تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص، وتحاكي نماذج التعلم العميق الخاصة بها الكتابة البشرية، وتنتج مخرجات بأقل قدر من السرقة الأدبية. بفضل ميزات مثل تغيير النغمة والترجمة وتوليد الأفكار ومعالجة النص، يساعد Writely في إنشاء محتوى فعال وجذاب. يقدم WritelyCHAT المساعدة في المهام، مما يضمن توصيات موثوقة. يمكن الوصول إلى الأداة من خلال ملحق Chrome، وهي متوافقة مع أجهزة مختلفة، ولها حضور مجتمعي نشط على Instagram وLinkedIn وTwitter.
Remail.ai
remail.ai
Remail هو مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّنك من كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع 10 مرات. يدعم حل إعادة البريد Gmail بالإضافة إلى Outlook للإبلاغ بسهولة أو إنشاء ردود بريد إلكتروني عالية الجودة بأي لغة. Remail هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لإحداث ثورة في تجربة كتابة البريد الإلكتروني، وتمكين المستخدمين من إنشاء رسائل بريد إلكتروني بكفاءة ملحوظة. الهدف الأساسي من Remail هو تسريع عملية الاتصال عبر البريد الإلكتروني من خلال توفير ميزات مبتكرة تعمل على تحسين وقت الاستجابة والإنتاجية الإجمالية.
Penelope AI
penelopeai.com
تستفيد Penelope AI من قوة الذكاء الاصطناعي لتوضيح الأفكار في عقلك بسرعة، وتقديم أفكار جديدة، واسترداد المعلومات التي تحتاجها بسهولة من ملفات PDF.
Narrato
narrato.io
Narrato عبارة عن منصة محتوى تعمل بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والمبدعين لإنشاء محتوى فائز بشكل تعاوني أسرع وأفضل. يعمل Narrato على تعزيز رحلة إنشاء المحتوى بأكملها - بدءًا من التفكير والتخطيط والإبداع والتحسين والتعاون وحتى النشر. حدد ميزات المنصة: * مساعد إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين * إدارة مشروع المحتوى بما في ذلك تعيين المهام وتتبعها وإدارتها * أتمتة سير عمل المحتوى * محرر محتوى متقدم مزود بمساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنشاء المحتوى وسهولة القراءة والتحسينات النحوية والهيكلية والتحقق من الانتحال * احصل على ملخصات محتوى تحسين محركات البحث الآلية لتوسيع نطاق التصنيفات في SERPs * تقويم المحتوى ومولد أفكار محتوى الذكاء الاصطناعي وميزات التخطيط الأخرى * إنشاء صور AI مذهلة من النص * إنشاء واستخدام قوالب المحتوى المخصصة * تنظيم المحتوى والمشاريع في مجلدات والحفاظ على مستودع المحتوى * أتمتة نشر المحتوى * إدارة المدفوعات لحسابهم الخاص * تسليم محتوى العميل والتعليقات والتعاون لوكالات التسويق * سوق المحتوى لتوظيف الكتاب ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، وبحث مجاني عن الصور، وعمليات تكامل مع ChatGPT وCanva، وعمليات تكامل مخصصة مع Zapier وAPI، وتقارير مخصصة والمزيد.
Content Guardian
contentguardian.ai
لا تعتمد على مدقق واحد يعمل بالذكاء الاصطناعي ولا يمكن لمدقق واحد أن يضمن الثقة الكاملة. نحن نتكامل مع أجهزة الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي الرائدة لمنح ثقة لا مثيل لها في أن المحتوى الخاص بك يبدو وكأنه مكتوب بواسطة إنسان.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
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