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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Spike
spikenow.com
Spike يحل الفوضى والتواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني ، والدردشة الجماعية ، والمستندات التعاونية ، والاجتماعات ، في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة بريد إلكتروني أفضل من خلال تطبيق Spike's Exchange Conversational الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى الدردشة. إنه مثل وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لأهم رسائلك ، بحيث يمكنك التركيز على أهم الأشياء. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يوفر Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والوثائق التعاونية في موجز موحد. التواصل والتعاون دون عناء مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين ، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والبائعين ، سواء كانوا يستخدمون الارتفاع أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني تجارية مصممة لتفاعلات الفريق ذات مغزى. الحفاظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء مجال مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للرسائل التي تضمن التواصل السلس.
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay مجموعة من الميزات والوظائف لدعم الحملات الصادرة الفعالة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من موفري البيانات لجمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء المتوقعين، مثل قوائم الوظائف وتفاصيل مجموعة التكنولوجيا وآخر الأخبار. يتيح Clay أيضًا للمستخدمين تحديد خصائص معينة للشركات، مثل سياسات الأولوية عن بُعد أو امتثال SOC II، والبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال، مما يمكّن المستخدمين من العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn، والملفات الشخصية على Twitter، وقوائم الأنشطة التجارية المحلية. يتكامل Clay مع منصات CRM الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بزيادة قدرات CRM الخاصة بهم من خلال التنقيب الآلي. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Clay لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وكتابة الرسائل وأتمتة أبحاث الشركة. توفر الأداة ميزات لإثراء العملاء المتوقعين، والعثور على تغييرات الوظائف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على الكلمات الرئيسية والمعايير الأخرى. وقد حظي Clay بثقة أكثر من 50000 فريق رائد ويقدم تجربة احترافية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لتجربة قدراته بشكل مباشر. بفضل تعدد استخداماته ومجموعة وظائفه، يعمل Clay على تمكين المستخدمين من تحسين حملاتهم الصادرة وتبسيط عمليات جذب العملاء المحتملين.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
Reword
reword.co
Reword هو محرر كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على إنتاج مقالات رائعة بشكل تعاوني لقرائهم. فهو يقدم مجموعة من الميزات، مثل إمكانات البحث التي تقدم المعلومات ذات الصلة مباشرة إلى المحرر وأدوات التعاون والقدرة على تشخيص نقاط الضعف في المحتوى المكتوب. وفقًا لموقعها على الويب، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Reword "تم تدريبه على القراء" ويمكنه إضافة روابط داخلية طبيعية داخل المحتوى، مع تسليط الضوء على الأقسام الضعيفة، واكتشاف النقاط العمياء الموضعية. تتيح وظيفة التحكم في إصدار الأداة للكتاب التواصل بشكل أفضل مع جمهورهم من خلال ترقية المحتوى وتحسين رضا المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Reword ليكون شفافًا وأخلاقيًا، مع التركيز على توفير تمثيل عادل لمحتوى الكتاب والكلمات الرئيسية والعبارات. تم دمج الأداة بالكامل مع محتوى المقالة الموجودة، مما يجعل من السهل تحليل المحتوى المنشور بالفعل وتحسينه وإعادة توظيفه. مجموعة ميزات Reword التي تهدف إلى تحسين المحتوى المكتوب تجعلها أداة قيمة للشركات والناشرين والكتاب الذين يتطلعون إلى تحسين جودة المحتوى الخاص بهم، وزيادة تفاعل القراء، وفي النهاية تنمية جمهورهم.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Monica
monica.im
Monica هي امتداد للكروم مدعوم من ChatGPT APL ، المصمم ليكون مساعدك الشخصي للدردشة والكتابة غير المجهدة. ما عليك سوى الضغط على CMD+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو دع مونيكا تساعدك على تكوين وإدراج نص في صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في مسابقة مسابقة الويب ، دع مونيكا شرح ، ترجمة ، إعادة صياغة لك.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Designer، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتقديم أداة إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المدربة بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم أدوات AI Magicx بخبرة لتلبية احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن إنشاء محتوى فعال وعالي الجودة وجذاب.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.
nichesss
nichesss.com
Nichesss هو منشئ محتوى ومولد أفكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والمسوقين والمدونين والوكالات على إنشاء نسخة ومحتوى تسويقي عالي التحويل. مع أكثر من 150 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Nichesss إنشاء منشورات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ تسويقية وحتى أفكار أعمال ومنتجات مربحة مصممة خصيصًا لتناسب قطاعك المستهدف.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Hive
hive.com
Hive يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها-وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فستبنيها لك. من خلال مشاهدات المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها ، تقدم Hive إدارة المشروع على شروطك ، وضمان النجاح. مع ميزات مثل مهمة المهمة ، وتتبع الموعد النهائي ، والتواصل في الوقت الفعلي ، يساعد Hive آلاف الفرق في جميع أنحاء العالم على إنجاز عملهم بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت المحدد. استخدم تطبيق الهاتف المحمول لعرض المشروعات بسهولة ، والتعليق على المهام ، وزملاء الرسائل ، وإدارة قائمة المهام الخاصة بك. الميزات الرئيسية: - المزامنة المباشرة والمستمرة مع تطبيق سطح المكتب -إنشاء المهام والمشاريع أثناء التنقل - دردشة مباشرة ومجموعة من أجل سهولة الاتصال - المرفقات التي تسمح بتحميل الملفات مباشرة من هاتفك - القدرة على التعليق ووضع علامة على زملائه مباشرة على بطاقات العمل - تخصيص تجربة العمل الخاصة بك عبر مشاريعك يستخدم الخلية من قبل الآلاف من الفرق السريعة لتحرك للمساعدة في: - إدارة المشروع - دمج الأدوات - الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - أخذ ملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتها داخليًا وخارجيًا. يقدم منصتنا CRM ، ومركز الاتصال ، وباني موقع الويب ، ومتجر عبر الإنترنت ، وحملات التسويق ، وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إنترانت آمنة ، وإدارة المهام والمشاريع ، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي وتخزينها ، وأدوات الاتصالات ، والتنظيم. يتم دمج أساسيات الموارد البشرية و AI في بنية Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix ، Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي الآن متوفرة في السحابة والوقت. في عام 2024 ، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. يفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو بديل لـ Jasper.ai Copy.ai Rytr أو Writesonic. باستخدام أداة كتابة الإعلانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نسخة إعلانية أو منشورات مدونة أو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 70 نموذجًا، والتي يقدمها كاتب الذكاء الاصطناعي لدينا لكتابتك. أحدهم هو كاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة مقال كامل يزيد عن 1500 كلمة بما في ذلك صورة مخزنة مجانية.
NeuronWriter
neuronwriter.com
يعد NeuronWriter بمثابة مساعد ذكي لأي شخص يقوم بإنشاء محتوى للويب. إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل والحصول على تصنيف أعلى في محركات البحث مثل Google. فكر في الأمر كدليل ذكي يعرف ما يحبه الإنترنت ويساعدك على إنشاء ذلك. في جوهره، تم تصميم NeuronWriter لجعل عملية الكتابة الخاصة بك أسهل وأكثر فعالية. يقوم بذلك من خلال تقديم اقتراحات وتحسينات بناءً على ما هو شائع وفعال حاليًا في تحسين محركات البحث (SEO). إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول جعل المحتوى الخاص بك أكثر وضوحًا وجاذبية لمحركات البحث، لذلك عندما يبحث الأشخاص عن شيء متعلق بالمحتوى الخاص بك، فإنهم يجدونك أولاً. NeuronWriter ليس مجرد أداة كتابة أخرى؛ إنها مليئة بالميزات التي تجعلها متميزة. فيما يلي نظرة على بعض ميزاته الرئيسية: * إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي: أحد أروع الأشياء في NeuronWriter هو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة. إذا كنت عالقًا في الأفكار أو غير متأكد من كيفية البدء، فإن NeuronWriter يقترح موضوعات ويكتب لك مقتطفات. إنه مثل وجود صديق يقوم بالعصف الذهني ومليء دائمًا بالأفكار. * تكامل تحسين محركات البحث (SEO) والبرمجة اللغوية العصبية (NLP): يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) معقدًا، ولكن NeuronWriter يبسطه. يستخدم شيئًا يسمى NLP (معالجة اللغات الطبيعية) لفهم موضوع المحتوى الخاص بك وكيف يمكن تحسينه لمحركات البحث. يشبه الأمر تعليم المحتوى الخاص بك التحدث بلغة Google، مما يسهل على الأشخاص العثور عليه. * أدوات تحليل المحتوى: لا يساعدك برنامج NeuronWriter على الكتابة فحسب؛ يساعدك على الكتابة بشكل أفضل. يقوم بتحليل المحتوى الخاص بك ويمنحه درجة بناءً على مدى ملاءمته لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO). كما أنه ينظر أيضًا إلى الترتيب في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) ويمنحك رؤى حول كيفية مواءمة المحتوى الخاص بك مع المقالات ذات الأداء الأفضل. * تكامل WordPress: إذا كنت تستخدم WordPress لموقعك على الويب، فإن NeuronWriter يناسبك تمامًا. فهو يتكامل بسهولة مع WordPress، مما يتيح لك تحسين المحتوى الخاص بك مباشرة داخل موقع الويب الخاص بك. إنه يشبه وجود مساعد مفيد في لوحة تحكم مدونتك. * البحث عن الكلمات الرئيسية وتحليلها: يقوم NeuronWriter بتحليل الكلمات الرئيسية ذات الصلة بموضوع المحتوى الخاص بك. إنه مثل الصيد في بركة كبيرة - فأنت بحاجة إلى معرفة نوع الأسماك (أو الكلمات الرئيسية) التي تبحث عنها، والمكان الذي من المحتمل أن تكون فيه. * تحليل المنافس: تقوم الأداة بفحص المحتوى الذي يحتل بالفعل مرتبة عالية بالنسبة لتلك الكلمات الرئيسية على محركات البحث. وهذا يشبه فهم الوصفات الشائعة في المطعم، حتى تتمكن من إعداد طبق ينافسها. * تحليل نية المستخدم: يحاول فهم ما يبحث عنه المستخدم على الأرجح عندما يكتب استعلامًا في محرك البحث. وهذا يشبه فهم الطاهي ما إذا كان عميله يريد وجبة خفيفة سريعة أو وجبة كاملة. * نقاط تحسين محركات البحث للمحتوى: بعد إنشاء المحتوى، تقوم NeuronWriter بتقييمه بناءً على مدى تحسينه لتحسين محركات البحث. فكر في هذا باعتباره ناقدًا للطعام يقوم بتقييم الطبق.
Arvin
arvin.chat
Arvin هو امتداد متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4. قم بالدردشة مع Arvin من أي مكان عبر الإنترنت للبحث الفوري والقراءة والإبداع.
AI Buster
aibuster.com
باستخدام AI Buster، يمكنك بسهولة إنشاء 1000 مشاركة مدونة عالية الجودة وغنية بالمعلومات ومراجعات منتجات Amazon ومراجعات SaaS ومقالات وصفات لذيذة والمزيد...
Phrasly
phrasly.ai
تعرف على Phrasly – الحل الأمثل للاستفادة من النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الخوف من اكتشافه بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Phrasly، ستكتسب الثقة بأن كل كاشف للذكاء الاصطناعي متاح اليوم سوف ينظر إلى كتابتك على أنها من صنع الإنسان تمامًا. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، يقوم Phrasly بتحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه آليًا، ودمجه مع الاختلافات الطفيفة والفروق الدقيقة والتناقضات العرضية التي تميز الكتابة البشرية الطبيعية. المنتج النهائي؟ نص سلس تمامًا ولا يمكن تمييزه عن شيء كتبته يد الإنسان. جرب الفرق في Phrasly اليوم، وانتقل بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي!
ContextMinds
contextminds.com
تعد contextMinds أداة مجانية تساعدك على تبادل الأفكار والبحث وتخطيط مشاريع المحتوى في مكان واحد. يمكنك إنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى أو ملخصات أو حتى استراتيجية كاملة باستخدام قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي القوية التي تضمن عدم نفاد الأفكار أبدًا والعثور دائمًا على الكلمات الرئيسية المناسبة للمحتوى الخاص بك. تساعد شركة contextMinds مسوقي المحتوى وكتابه على التوصل إلى أفكار محتوى أصلية جذابة. إنه المكان المناسب لبدء أي مشروع محتوى: اجمع كل ملاحظاتك، وقم بتنظيمها بصريًا، وابدأ في تبادل الأفكار بينما يقوم التطبيق بتحليل ملاحظاتك والبحث عن المواضيع والكلمات الرئيسية ونتائج الويب ذات الصلة. ستوفر شركة contextMinds دفقًا مستمرًا من الموضوعات والكلمات الرئيسية ذات الصلة كما لو كانت تفكر نيابةً عنك. ولن تضطر إلى مغادرة التطبيق للبحث في الويب - فستحصل على أفضل نتائج الويب حول أي موضوع بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، فإنه سيتم أيضًا إنشاء فقرات حول كل موضوع، مما يوفر المزيد من الإلهام!
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Curious Penguins AI
ai.curiouspenguins.com
Curious Penguin AI هي أداة مساعدة رائعة للذكاء الاصطناعي قامت بتغيير طريقة إنشاء المحتوى وتحسينه وإنشاء الصور. هذه الأداة القوية مليئة بمجموعة واسعة من الميزات التي تمكنك من إنتاج محتوى فريد، وتحسين المحتوى الحالي، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي بسهولة. باستخدام ميزة إنشاء الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنك بسهولة إنشاء تصميمات وشم مخصصة من البداية. ما عليك سوى إدخال المواصفات المفضلة لديك، مثل النمط والحجم وتفضيلات الألوان، وسيقوم Penguin AI بإنشاء مجموعة متنوعة من الخيارات لتختار من بينها. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدك منشئ المحتوى الخاص بـ Penguin AI في إنشاء محتوى وأوصاف متعلقة بالوشم والتي يمكن أن تلهم أفكار الوشم الخاصة بك وتوجهها. يمكن أن تساعدك ميزة تحسين المحتوى الخاصة بالأداة أيضًا في تحسين المحتوى المرتبط بالوشم لمحركات البحث، مما يسهل على العملاء المحتملين اكتشاف تصميماتك.
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey هي أداة لتحسين قوائم الذكاء الاصطناعي لتجار التجارة الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص، أصحاب العلامات التجارية الذين يبيعون على أمازون. يختلف محرر الذكاء الاصطناعي هذا عن مساعدي الكتابة العاديين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مثل Vim أو Hemingway Editor، وقد تم تصميمه خصيصًا لتحسين أوصاف المنتج على Amazon ومنصات البيع بالتجزئة الأخرى عبر الإنترنت. محتوى الذكاء الاصطناعي لأسواق التجارة الإلكترونية قم بإنشاء قائمة محسنة في ثوانٍ، وليس في أيام. قم بتقييم القوائم الحالية من خلال تدقيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. قم بتسريع قوائمك من خلال اختبارات A/B الخاصة بكتابة الإعلانات.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل كبير. تقدم المنصة خدمات مثل AI Artwork والدردشة والقوالب والمستندات التي تعمل على تبسيط عملية التسويق وتحسينها. يوفر Jounce حلاً بديهيًا لكتابة النصوص، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى احترافي في بضع خطوات فقط. يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لبدء عملية كتابة الإعلانات. عند إدخال المطالبة أو الإرشادات المطلوبة، يتعامل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jounce مع إنشاء المحتوى، مما يؤدي إلى إنشاء خيارات متعددة ليختارها المستخدم. تشتمل الميزات الإضافية على محرر مستندات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير المواد التسويقية باستخدام التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والتصحيح النحوي. يستوعب البرنامج أيضًا التعاون، مما يسمح لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار وكتابة المحتوى. يقدم أكثر من 70 نموذجًا تسويقيًا لأنواع مختلفة من المحتوى مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ومحتوى موقع الويب وحملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يوفر Jounce ميزات مثل Dark Mode لراحة المستخدم أثناء ساعات العمل المتأخرة في الليل. إنه يخدم احتياجات مختلف المتخصصين في مجال التسويق، بدءًا من منشئي المحتوى وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي يمكنه إنشاء مئات الكلمات في غمضة عين. يعد مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، فهو مساعد في عملية عملك، ويد العون لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة لتحسين المحتوى الخاص بك. يختار المستخدمون من بين أكثر من 40 قالبًا و30 نغمة كتابة، ويدخلون بعض الكلمات الرئيسية، ويقوم BAM Friday AI بإنشاء محتوى أصلي جذاب في أقل من ثانية. سواء كنت تكتب مدونات طويلة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلانات، أو قصصًا إبداعية، أو تبحث عن نصائح حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والأوصاف التعريفية لموقعك على الويب، يمكن أن يساعدك Friday AI في إنجاز المهمة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانات التي تتجاوز الإمكانات الأخرى. مساعدو الذكاء الاصطناعي. إن تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة هو جهد مجتمعي؛ إن تعليقاتك واستخدامك لـ Friday AI لا تعمل على تحسين خوارزمية التعلم الآلي لدينا فحسب، بل يتم تقييمها مباشرةً بواسطة فريق التطوير لدينا لتحسينها بناءً على احتياجاتك. الآن، صديقك المبدع ينتظر أن يلهمك. قم بإنشاء المزيد وتحسين سير عملك باستخدام Friday AI!
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع OutWrite للكروم. امتداد المتصفح لدينا هو أكثر من مجرد مدقق قواعد - فهو يساعد على تحويل أفكارك إلى جمل قوية. إنه يعمل أينما كنت تكتب عبر الإنترنت ، بما في ذلك Gmail و Outlook و Google Docs و LinkedIn و WordPress. يمكنك استخدام OutWrite لإعادة كتابة الجمل ، وإصلاح أخطاء القواعد ، وتحسين المفردات ، واكتشاف الصوت السلبي (وأكثر من ذلك بكثير).
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