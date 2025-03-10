برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية

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هل المنتج متعاون فعال في العمليات التجارية؟ تشمل المحركات الرئيسية لرضا المستخدم في منتجات اختبار A/B "التقارير والتحليلات"، و"إمكانات الاختبار متعدد المتغيرات"، و"الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تختار السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam هو نظام يمنح المستخدمين القدرة على استضافة ندوات ويب مباشرة مع ميزات مثل الدردشة المباشرة والتحليلات، ويدعم حتى 5000 حاضر.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude هو منصة للتحليلات الرقمية تساعد الشركات على تتبع سلوك المستخدمين في المواقع والتطبيقات وتحسين المنتجات بناءً على رؤى البيانات.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
PostHog
posthog.com
PostHog هو منصة مفتوحة المصدر تساعد فرق البرمجيات على تطوير منتجات أفضل من خلال جمع بيانات المستخدم، التحليلات، وإجراء تجارب A/B.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
UserWise
userwise.io
UserWise هو محرك تشغيل مباشر متقدم للألعاب يساعد الاستوديوهات على الاحتفاظ باللاعبين من خلال أدوات تصنيف وتقويم زمني لبث الحملات.
Leadpages
leadpages.com
ليد بيجز هو منشئ صفحات مخصصة يساعد الشركات الصغيرة على تصميم صفحات مهنية بسهولة لجذب العملاء وزيادة التحويلات.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy هو تطبيق يقدم أدوات للتحليل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل على المواقع الإلكترونية.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert هي أداة متقدمة لإجراء التجارب وتحليل سلوك العملاء، تساعد الشركات في تحسين معدلات التحويل وتجربة المستخدم عبر تقنيات التجزئة والاختبارات.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Fluid Ads
fluidads.com
تطبيق Fluid Ads يوفر أدوات لإنشاء وإدارة الإعلانات الرقمية، مع خيارات تستهدف الجمهور بدقة وتحليلات للأداء.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
Keyspider
keyspider.io
يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.
Kasplo
kasplo.com
كاسبلو هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات في زيادة المبيعات وتحسين احتفاظ العملاء، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica هي أداة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم رؤى حول سلوك المستخدم والأداء والإيرادات والتسويق لتحسين التطبيقات.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
WayMore
waymore.io
وَي مَوَر هو منصة تسويق سحابية شاملة تساعد الأعمال على زيادة المبيعات وتقليل التكاليف من خلال أدوات تحليل البيانات والأتمتة والتسويق الرقمي.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg هي أداة لتحليل سلوك الزوار على موقع الويب باستخدام خرائط الحرارة، تسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي لتحسين تجربة المستخدم.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee هو تطبيق لتحليل أداء المواقع الإلكترونية وسلوك المستخدمين، يوفر أدوات تتبع وتحليل لمساعدتك في تحسين استراتيجياتك.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل سلوك الزوار يوفر أدوات لتحليل التفاعل، تحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات التحويل على المواقع.
Landingi
landingi.com
Landingi هي منصة لإنشاء صفحات مقصودة تسهل تصميمها واختبارها وتحسينها باستخدام محرر سحب وإفلات وقوالب جاهزة. تدعم التكامل مع تطبيقات أخرى.
Workbooks
workbooks.com
تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هو تطبيق لتحسين تجربة المستخدم عبر اختبارات A/B والتخصيص، يساعد الشركات في زيادة الإيرادات وتحليل أداء الحملات بشكل فعال.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
Flagsmith
flagsmith.com
FlagSmith هي خدمة لإدارة أعلام الميزات وتكوينات بعيدة، تدعم تطبيقات الويب والجوال والخادم وتتيح استهداف المستخدم وتحديثات في الوقت الحقيقي.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات Analytics هو برنامج لتحليل الويب يمكّن الشركات من أتمتة مهام Google Analytics وتحليل سلوك المستخدم في الحملات التسويقية عبر الإنترنت.
Eppo
geteppo.com
Eppo هو تطبيق لاختبار A/B من مستودع البيانات، يجمع بين الصرامة الإحصائية وإدارة الميزات لتحسين تجربة اتخاذ القرارات بناءً على البيانات.
Squeezely
squeezely.tech
تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.
AutoOptimize
autooptimize.ai
تطبيق AutoOptimize يقدم 50 اختبار A/B جاهز لزيادة معدل التحويل حتى 30% خلال 90 يوماً.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle هو تطبيق لإدارة أعلام الميزات، يساعد المطورين في التحكم بإصدارات البرامج وتحسينها بسرعة وكفاءة عبر منصات متعددة.
Personizely
personizely.net
شخصية هي أداة تسويق لتحسين التحويل في المواقع الإلكترونية، مع ميزات لجمع معلومات الزوار وتصميم نوافذ منبثقة مستهدفة وزيادة قيمة الطلب.
AdOptics
adoptics.com
تقدم AdOptics خدمة تحسين التحويل تعمل على مستوى الإعلانات، مع التركيز على اختبارات A/B آلية لإعلانات Google.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy هي أداة بدون كود تتيح إنشاء وتحسين تجارب الويب من خلال واجهة سحب وإفلات، تشمل اختبارات A/B وتدفقات مخصصة.
Convert.com
convert.com
Convert.com هو برنامج لاختبار A/B والتحسين، يتيح للمستخدمين إجراء تجارب على المواقع لزيادة معدلات التحويل وتحليل سلوك المستخدم.
Testeum
testeum.com
Testeum هو تطبيق لتحسين اختبار أداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، يقدم اختبارات مرئية وتحليلات تفصيلية لدعم المطورين.
Monetate
monetate.com
Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.
Optibase
optibase.io
Optibase هو تطبيق اختبار A/B النهائي لـ Webflow. يسمح لك بتحسين معدلات التحويل على موقع Webflow الخاص بك من خلال اختبار A/B الدقيق. يمكنك اختبار إصدارات مختلفة من موقع الويب الخاص بك، بدءًا من النسخ وحتى التصميم وحتى الصفحات بأكملها، والعثور على الإصدارات الأفضل أداءً. فهو يوفر إمكانات اختبار مقسمة لتعزيز نمو الأعمال، مما يسمح لك باختبار تغييرات أكبر في التصميم عن طريق تقسيم حركة المرور الخاصة بك وتحليل الأداء. يوفر Optibase اختبارًا متعدد المتغيرات للعثور على المجموعة المثالية من العناصر على موقع الويب الخاص بك. يمكنك إنشاء مجموعات غير محدودة وتتبع أدائها. يتكامل التطبيق بسلاسة مع Webflow، مما يسمح لك بإعداد تتبع التحويل لأي عنصر على موقعك، بدءًا من النقرات وحتى عمليات إرسال النماذج. تم تصميم Optibase بحيث لا يستخدم أي تعليمات برمجية ومتوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). لا يسبب أي وميض أو يؤثر على أداء موقع الويب. يوفر موقع الويب موارد متنوعة مثل الأدلة ومكتبة أفكار اختبار A/B والآلات الحاسبة لمساعدتك في إتقان اختبار A/B لموقع Webflow الخاص بك.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Taplytics
taplytics.com
تختار فرق التطوير الحديثة Taplytics لزيادة عائد الاستثمار على الميزات التي تصدرها. نحن نقدم حلول اختبار AB عبر الأنظمة الأساسية وميزة Flag Flag التي تعمل على تعزيز التجارب داخل التطبيقات ومواقع الويب الرائدة اليوم. تعمل شركة Taplytics على دعم التحول الرقمي للمؤسسات. نحن نعمل مع علامات تجارية مثل Lookout وGrubhub وCrate&Barrel لتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية.
Nosto
nosto.com
تجربة التجارة الذكية Nosto هي منصة تجربة التجارة الذكية (CXP) التي توفر للعلامات التجارية وتجار التجزئة أدوات مصممة بشكل بديهي لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت من خلال إدارة تجربة التجارة الشاملة. من خلال experience.AI، تساعد Nosto العلامات التجارية على إثراء وتنشيط بيانات العملاء والمنتجات والمحتوى في الوقت الفعلي عبر التخصيص واكتشاف المنتجات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لتقديم تجارب تجارية عالية الأداء على نطاق واسع.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية وبيانات الطرف الأول ودفعها إلى أدوات التسويق الحالية لديك (لدينا أكثر من 100 عملية تكامل والعدد في ازدياد) - التقاط العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الرائدة في الصناعة (في خطوتين، النقر على النص، والمزيد) لتحقيق النمو الأمثل - أكثر من 80 قاعدة استهداف متقدمة بما في ذلك الاستهداف الجغرافي (وصولاً إلى الرمز البريدي)، ونية الخروج، ومحتويات سلة التسوق، ومصدر حركة المرور، والمزيد - تشغيل اختبارات A/B لتحسين الحملات - استخدم توصيات المنتج في أي مكان على موقعك بما في ذلك عمليات البيع الإضافية، عمليات البيع المتبادل، والأكثر مبيعًا، والتصفحات الحديثة، والمزيد - قم بالوصول إلى مكتبة النماذج المعدة مسبقًا لأكثر من 200 تصميم من الشركاء الرائدين في الصناعة ومن أنفسنا للبدء على الفور. هل تبحث عن المزيد؟ - زيادة متوسط قيمة الطلب: من خلال لافتات الشحن الديناميكية، والتوصيات داخل عربة التسوق/الخروج، والمزيد - مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تكشف لوحة معلومات تحليلات Justuno عن رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على حملاتك في أفضل حالاتها - تنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تتيح لك عمليات تكامل Justuno مع الرسائل القصيرة وESPs الرائدة في الصناعة دفع اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة في وقت واحد إلى منصاتك بالإضافة إلى إنشاء نماذج عملاء محتملين من خطوتين، واستخدام عمليات الاشتراك في النقر للنص على الهاتف المحمول، والمزيد - إنشاء هاتف محمول تجارب ودية: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب للجوال الخاص بك من خلال عروض ترويجية محسنة للجوال تلتزم بأفضل ممارسات Google - عائد استثمار محسّن للوسائط المدفوعة: تعمل ميزات Justuno's Audience Sync على مزامنة قوائم المشتركين لديك كل ساعة لإعادة الاستهداف والتنقيب المحدث لتحقيق أقصى قدر من أداء الحملة - الحقول المخفية: جمع معلومات إضافية من الزائرين مثل معلومات UTM، وعنوان IP، وعنوان URL الأول الذي تم الوصول إليه، ورمز القسيمة المستخدم، وما إلى ذلك). ادمج هذا مع عمليات الاشتراك للحصول على أقصى قدر من التخصيص في التدفقات الآلية. - هل تبحث عن حل لمتجرك مقطوعة الرأس؟ يدعم Justuno مواقع الويب بدون رأس للعلامات التجارية التي تحتاج إلى إنشاء تجربة أمامية نهائية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
GrowthBook
growthbook.io
يعد GrowthBook هو النظام الأساسي الأكثر شيوعًا للتجريب مفتوح المصدر وميزة الإبلاغ عن الميزات. تم إنشاء GrowthBook في عام 2021، وهو عبارة عن منصة حديثة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تعمل مع احتياجاتك الفريدة وهياكل البيانات الخاصة بك. احصل على كل قوة النظام الأساسي الداخلي المخصص دون الحاجة إلى إنشائه بنفسك. يتميز GrowthBook بأدوات تطوير البرامج (SDK) عالية الأداء في معظم اللغات الشائعة لعلامات الميزات، وتم تصميمه بحيث لا يكون في مسار العرض الحرج. تستخدم منصة اختبار A/B الخاصة بنا مستودع البيانات الموجود لديك، ويمكن تخصيصها بالكامل لتناسب احتياجات البيانات الخاصة بك. نحن ندعم أدوات تتبع الأحداث الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى الدعم المخصص لمعظم مستودعات البيانات - حتى أننا ندعم Mixpanel وGoogle Analytics. لا يوجد صندوق أسود! احصل على شفافية كاملة في بياناتك، واعرض الاستعلامات، وحتى قم بالتصدير إلى دفاتر ملاحظات Jupyter.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize هو منصة لتحسين تجارب المستخدم عبر تطبيقات الهواتف والويب، تدعم اختبار A/B وإدارة الميزات لتعزيز التفاعل والتحويل.
Statsig
statsig.com
Statsig هي المنصة الرائدة لتجربة المنتجات التي تساعد الشركات على استخدام البيانات لشحن المنتجات بسرعة وبناء منتجات أفضل. تستخدم شركات مثل Microsoft وFigma وNotion وFlipkart وEventbrite وAncestry وHeadspace وUnivision Statsig لإدارة عمليات طرح الميزات وأتمتة التجارب واتخاذ القرارات بناءً على مقاييس الأداء. تأسست شركة Statsig في عام 2021 على يد مهندسين سابقين في فيسبوك، وهي تدعم آلاف التجارب التي تؤثر على أكثر من مليار مستخدم نهائي على مستوى العالم. تعمل شركة Statsig على إضفاء الطابع الديمقراطي على التجريب، وهو جانب أساسي للحد من مخاطر التنمية، ولم يكن في السابق متاحًا إلا لشركات التكنولوجيا الكبرى.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely عبارة عن منصة مبتكرة موجهة نحو الاكتشاف لتطبيقات الهاتف المحمول والويب التي تجمع بين تحليلات البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية. باستخدام Maxymizely، ستتمكن من تحسين عائد الاستثمار لتطبيقك، وزيادة مشاركة المستخدم والقيمة الدائمة، وتحديد شرائح الاستهداف الأكثر نجاحًا لحملاتك التسويقية، وتقليل أوجه القصور في تطبيقك. يمكنك اليوم الاشتراك في منصتنا التحليلية والبدء في مراقبة بيانات المستخدم الخاصة بك في الوقت الفعلي. يوجد أكثر من 40 تقريرًا تحليليًا رائعًا يمكنه الكشف عن الاتجاهات المهمة بين مستخدمي تطبيقك. من خلال العرض التجريبي المجاني المباشر، يمكنك الاطلاع على تقارير النظام وميزاته. تعد تحليلات Maxymizely 3D فكرة جديدة تمامًا لتقييم المستخدم. باستخدام سمات المستخدم وسلوك المستخدم السابق كأجزاء أساسية، يمكن لخوارزميات Maxymizely "تسجيل" المستخدم وإظهار مجموعات المستخدمين ذوي الجودة العالية (تمامًا مثل المستخدمين ذوي الجودة المتوسطة والمنخفضة). مثل هذا التحليل لا يمكن الاستغناء عنه لاكتشاف جمهورك المستهدف. يعد اختبار Maxymizely A/B واختبار المتغيرات المتعددة جانبًا آخر من وظائفنا المتعددة الأطراف. فرصك لا حدود لها من حيث عدد الاختلافات والأفكار التي سيتم تجسيدها على موقع الويب الخاص بك من خلال اختباراتنا. في نهاية حملة الاختبار، يعرض نظامنا إحصائيات حول المتغيرات الأكثر قابلية للتحويل. وبالتالي، يمكنك تأكيد أو دحض الأفكار التي قمت باختبارها بأرقام حقيقية.
Personyze
personyze.com
Personyze عبارة عن مجموعة أدوات تخصيص شاملة توفر كل ما تحتاجه لإنشاء تجارب جذابة على موقع الويب الخاص بك وعبر القنوات، باستخدام مزيج قوي من الاستهداف السلوكي والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والبث المخصص عبر البريد الإلكتروني. يعمل Personyze على أي موقع ويب بغض النظر عن النظام الأساسي ويمكنه التكامل مع أي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وأي حل بريد إلكتروني تابع لجهة خارجية وأي حل تحليلي، ويأتي مزودًا بتكامل Google Analytics والتحليلات الداخلية المبتكرة. المكون الأول في Personyze هو أداة الاستهداف الديناميكي، والتي تسمح لك بتحديد تقسيم الزائرين واستخدام سحر Personyze لتظهر لهم أي محتوى يمكنك تخيله، بدءًا من التعديلات المرئية البسيطة على الموقع إلى رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة أو النوافذ المنبثقة أو اللافتات ، مستهدفة باستخدام أي سلوك أو متغير مستخدم متاح تقنيًا، بما في ذلك السلوكيات على الموقع، ومصدر الإحالة، والصفحة المقصودة، وبيانات إدارة علاقات العملاء المتكاملة، والاهتمامات المعروفة، والمزيد. المكون الثاني هو توصيات المنتج/المحتوى الديناميكية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يتم عرضها في أي مكان على موقعك أو في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، باستخدام أدوات العرض القابلة للتخصيص بالكامل. باستخدام خوارزمية تناسب أي موقف، يمكنك الجمع بين البيانات الفردية والجماعية لتقديم توصيات مثل الأكثر شيوعًا من اهتمامات المستخدم، وعرضه مرة أخرى، وشرائه مرة أخرى، وعربة التسوق المهجورة (البريد الإلكتروني أو في الموقع)، وتجديد مخزونك، وأحدث محتوى بواسطة المؤلفون المفضلون، والمزيد. اجمع هذا مع القدرة على إرسال قطرات بريد إلكتروني مستهدفة مع توصيات المحتوى/المنتج، والتحليلات الداخلية التفصيلية، وإعداد التقارير، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، واختبار A/B، وسيكون لديك حل كامل للتخصيص.
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