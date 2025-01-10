برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Personyze

personyze.com

Personyze عبارة عن مجموعة أدوات تخصيص شاملة توفر كل ما تحتاجه لإنشاء تجارب جذابة على موقع الويب الخاص بك وعبر القنوات، باستخدام مزيج قوي من الاستهداف السلوكي والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والبث المخصص عبر البريد الإلكتروني. يعمل Personyze على أي موقع ويب بغض النظر عن النظام الأساسي ويمكنه التكامل مع أي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وأي حل بريد إلكتروني تابع لجهة خارجية وأي حل تحليلي، ويأتي مزودًا بتكامل Google Analytics والتحليلات الداخلية المبتكرة. المكون الأول في Personyze هو أداة الاستهداف الديناميكي، والتي تسمح لك بتحديد تقسيم الزائرين واستخدام سحر Personyze لتظهر لهم أي محتوى يمكنك تخيله، بدءًا من التعديلات المرئية البسيطة على الموقع إلى رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة أو النوافذ المنبثقة أو اللافتات ، مستهدفة باستخدام أي سلوك أو متغير مستخدم متاح تقنيًا، بما في ذلك السلوكيات على الموقع، ومصدر الإحالة، والصفحة المقصودة، وبيانات إدارة علاقات العملاء المتكاملة، والاهتمامات المعروفة، والمزيد. المكون الثاني هو توصيات المنتج/المحتوى الديناميكية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يتم عرضها في أي مكان على موقعك أو في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، باستخدام أدوات العرض القابلة للتخصيص بالكامل. باستخدام خوارزمية تناسب أي موقف، يمكنك الجمع بين البيانات الفردية والجماعية لتقديم توصيات مثل الأكثر شيوعًا من اهتمامات المستخدم، وعرضه مرة أخرى، وشرائه مرة أخرى، وعربة التسوق المهجورة (البريد الإلكتروني أو في الموقع)، وتجديد مخزونك، وأحدث محتوى بواسطة المؤلفون المفضلون، والمزيد. اجمع هذا مع القدرة على إرسال قطرات بريد إلكتروني مستهدفة مع توصيات المحتوى/المنتج، والتحليلات الداخلية التفصيلية، وإعداد التقارير، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، واختبار A/B، وسيكون لديك حل كامل للتخصيص.