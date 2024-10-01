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برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية - النيجر
هل المنتج متعاون فعال في العمليات التجارية؟ تشمل المحركات الرئيسية لرضا المستخدم في منتجات اختبار A/B "التقارير والتحليلات"، و"إمكانات الاختبار متعدد المتغيرات"، و"الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تختار السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك....
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
Unbounce
unbounce.com
سواء كنت محترفًا في التسويق أو بدأت للتو، فإن صفحات Unbounce المقصودة تحول المزيد من زوار موقعك إلى عملاء محتملين ومبيعات واشتراكات. مع أدوات إنشاء سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارات - بالإضافة إلى ميزات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تساعدك Unbounce على إنشاء صفحات جميلة وعالية الأداء ونشره...
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا يوجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) وا...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدم...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® هو موقع ويب بدون تعليمات برمجية ومنشئ صفحات مقصودة مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة. تعمل المنصة، المجهزة بمجموعة أدوات تحويل كاملة، على تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك عبر الإنترنت وتنميتها. سواء كنت مسوقًا ماهرًا في مجال ال...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختب...
UserWise
userwise.io
يعد UserWise هو محرك البث المباشر الأكثر تقدمًا المتاح للألعاب، مما يسمح للاستوديوهات بالاحتفاظ بلاعبيها مدى الحياة. يضع برنامج UserWise القوة بين يديك من خلال أدوات التجزئة المتقدمة، وتقويم Liveops البديهي، ومنشئ الحملات المرئية، والأطر القابلة للتخصيص.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق ل...
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد ...
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق و...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
AutoOptimize
autooptimize.ai
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك من خلال اختبارات A/B الآلية. يوفر لك AutoOptimize 50 نموذجًا من اختبارات A/B عالية الأداء والتي ثبت أنها تزيد معدل التحويل بنسبة تصل إلى 30% خلال 90 يومًا.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات تساعد العلامات التجارية على تعزيز مبيعاتها والاحتفاظ بالعملاء وتحسين القيمة الدائمة للعملاء. تتضمن أبرز الميزات أداة إنشاء البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام مع خيارات السحب والإفلات، وأدوات التقسيم لتخصيص رسائلك للمستخدمين، وإنشاء نم...
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمي...
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو ال...
Convert.com
convert.com
برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج اختبار متعدد المتغيرات أو برنامج اختبار مقسم.
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرع...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هي شركة سريعة النمو تقدم حلول التجريب والتخصيص وإدارة الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على زيادة الإيرادات بسرعة.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Flagsmith
flagsmith.com
ميزة العلم وخدمة التكوين عن بعد. أطلق الميزات بثقة؛ إدارة علامات الميزات عبر تطبيقات الويب والجوال والخادم. استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستضافة لدينا، أو انشرها على السحابة الخاصة بك، أو قم بتشغيلها محليًا.
Landingi
landingi.com
تقدم المنصة حلولاً متعددة لدعم المسوقين في كل خطوة من خطوات إنشاء الحملة التسويقية باستخدام الصفحات المقصودة: بدءًا من التصميم ومرورًا بإطلاق الحملة والتكامل والتحسين وحتى التحويل. تحتوي منصة Landingi على محرر سحب وإسقاط بديهي بشكل لا يصدق ومثالي للبكسل حيث يمكنك تصميم صفحات مقصودة جميلة وصفحات جوال...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ الم...
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل السلوك يساعد الشركات الناشئة على الحصول على تعليقات ورؤى قيمة للعملاء من خلال خرائط الحرارة واختبار AB والاستطلاعات. فهو يساعد المسوقين في قياس سلوك العملاء من خلال التمثيل المرئي للمكان الذي يقومون فيه بالنقر والتمرير على موقع الويب. يتيح اختبار A/B للفرق تحسين التفاعل مع المحتو...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.
Splitbee
splitbee.io
تتبع وتحسين عملك عبر الإنترنت مع Splitbee. التحليلات، ومسارات التحويل، والأتمتة، واختبار أ/ب والمزيد.
Testeum
testeum.com
تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام من تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. احصل على اختبار المستخدم من شبكة عالمية من المتحمسين المتحمسين. قم بتحسين تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك للحصول على أداء لا تشوبه شائبة.
Apptimize
apptimize.com
تساعد شركة Apptimize، إحدى شركات Airship، العلامات التجارية على التكرار السريع لتقديم تجارب مستخدم مذهلة عبر جميع قنواتها الرقمية من خلال اختبار A/B وإدارة إصدار الميزات باستخدام عدسة الهاتف المحمول أولاً. نظرًا لأن Apptimize يأتي من الهاتف المحمول، فإننا في وضع يسمح لنا بالتحرك بسرعة والتغلب على ال...
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Upflowy
upflowy.com
Upflowy عبارة عن أداة سحب وإسقاط بدون تعليمات برمجية لإنشاء تجارب الويب وتحسينها. تدفقات الاشتراك في اختبار A/B بسهولة، ومسارات العملاء المحتملين، وتأهيل العملاء، والمزيد. يمنحك Upflowy كل ما تحتاجه لبناء قصة تستحق التفاعل معها ببضع نقرات فقط.
Eppo
geteppo.com
تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) عبارة عن منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وت...
Squeezely
squeezely.tech
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها من خلال تحويل تفاعلات العملاء إلى تجارب مخصصة، بطريقة يمكن للجميع القيام بها. يساعد برنامج Squeezely CDP الشركات على تعزيز التخصيص على نطاق واسع في ثلاث خطوات بسيطة: جمع - جمع البيانات من جميع المصادر في مكان واحد. تحويل - تحويل البيانات إلى شرائح وإجراءات، على ...
Optibase
optibase.io
Optibase هو تطبيق اختبار A/B النهائي لـ Webflow. يسمح لك بتحسين معدلات التحويل على موقع Webflow الخاص بك من خلال اختبار A/B الدقيق. يمكنك اختبار إصدارات مختلفة من موقع الويب الخاص بك، بدءًا من النسخ وحتى التصميم وحتى الصفحات بأكملها، والعثور على الإصدارات الأفضل أداءً. فهو يوفر إمكانات اختبار مقسمة...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
AdOptics
adoptics.com
توفر AdOptics خدمة تحسين التحويل التي تعمل على مستوى الإعلان. المكون الرئيسي للخدمة هو اختبار A/B التلقائي لبرنامج إعلانات Google.
Nosto
nosto.com
تجربة التجارة الذكية Nosto هي منصة تجربة التجارة الذكية (CXP) التي توفر للعلامات التجارية وتجار التجزئة أدوات مصممة بشكل بديهي لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت من خلال إدارة تجربة التجارة الشاملة. من خلال experience.AI، تساعد Nosto العلامات التجارية على إثراء وتنشيط بيانات العملاء والمنتجات والمحتوى ...
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم وال...
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية ...
DevCycle
devcycle.com
يعمل DevCycle على تمكين فرق التطوير من خلال الإدارة السلسة لنشر التعليمات البرمجية وإصدارات الميزات. يمنح حل إدارة الميزات المرن والمتكامل الخاص بنا، والمصمم خصيصًا للمطورين، الفرق التحكم الكامل في علامات الميزات الخاصة بهم مع منع تراكم الديون التقنية. من خلال منصتنا القابلة للتطوير والفعالة من حيث ...
Statsig
statsig.com
Statsig هي المنصة الرائدة لتجربة المنتجات التي تساعد الشركات على استخدام البيانات لشحن المنتجات بسرعة وبناء منتجات أفضل. تستخدم شركات مثل Microsoft وFigma وNotion وFlipkart وEventbrite وAncestry وHeadspace وUnivision Statsig لإدارة عمليات طرح الميزات وأتمتة التجارب واتخاذ القرارات بناءً على مقاييس ا...
GrowthBook
growthbook.io
يعد GrowthBook هو النظام الأساسي الأكثر شيوعًا للتجريب مفتوح المصدر وميزة الإبلاغ عن الميزات. تم إنشاء GrowthBook في عام 2021، وهو عبارة عن منصة حديثة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تعمل مع احتياجاتك الفريدة وهياكل البيانات الخاصة بك. احصل على كل قوة النظام الأساسي الداخلي المخصص دون الحاجة إلى إنشائه ب...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect هو حل اختبار أ/ب وتحسينه حيث يمكنك اختبار أ/ب لأفكارك واكتشاف الرؤى وتخصيص رحلة العميل بأكملها.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely عبارة عن منصة مبتكرة موجهة نحو الاكتشاف لتطبيقات الهاتف المحمول والويب التي تجمع بين تحليلات البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية. باستخدام Maxymizely، ستتمكن من تحسين عائد الاستثمار لتطبيقك، وزيادة مشاركة المستخدم والقيمة الدائمة، وتحديد شرائح الاستهداف الأكثر نجاحًا لحملاتك التسويقية، وتقل...
Personyze
personyze.com
Personyze عبارة عن مجموعة أدوات تخصيص شاملة توفر كل ما تحتاجه لإنشاء تجارب جذابة على موقع الويب الخاص بك وعبر القنوات، باستخدام مزيج قوي من الاستهداف السلوكي والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والبث المخصص عبر البريد الإلكتروني. يعمل Personyze على أي موقع ويب بغض النظر عن النظام الأساسي ويمكنه ...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft عبارة عن منصة اختبار A/B مصممة للمطورين. تم تصميم الوظائف خصيصًا للمستخدمين والوكالات ذوي الخبرة - بسرعة صاروخية ومرونة فائقة. إذا كنت معتادًا على إجراء اختبار A/B في JavaScript وCSS، فهذه هي أداتك! يعرف أي شخص تعامل بالفعل مع تجارب الويب أنه لا يمكن إنشاء معظم التجارب ذات الصلة باستخدام