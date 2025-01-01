بدائل - Supplyit

MarketMan

MarketMan

marketman.com

تطبيق Marketman يساعد المطاعم في إدارة الطلبات والمخزون والفواتير بطريقة مركزية وفعالة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية يساعد الشركات على الالتزام بمعايير سلامة مثل HACCP وISO 22000 من خلال نظام رقمي شامل.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

تطبيق GrubMarket يهدف لتحويل قطاع سلسلة الإمداد الغذائي الأمريكي من العمل اليدوي إلى العمل الرقمي باستخدام تكنولوجيا البرمجيات.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify هو منصة لإدارة المطاعم والفنادق، توفر تحكمًا في العمليات، طلب المنتجات، إدارة الوصفات، وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتقليل الفاقد.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable هو برنامج إدارة الربح في قطاع الضيافة، يجمع بين المشتريات، والعمالة، والوصفات، والمبيعات لتحسين الكفاءة وزيادة الأرباح.

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrdering هو تطبيق يربط المشترين بالموردين، ويبسط عملية الطلبات في صناعة المواد الغذائية من خلال واجهة موحدة للتواصل وإدارة الطلبات.

Procurant

Procurant

procurant.com

تطبيق Procurant يساعد في تبسيط إدارة سلامة الأغذية من خلال أدوات تقنية تعزز الكفاءة والامتثال في سلسلة إمدادات الطعام.

Recipal

Recipal

recipal.com

ريسيبال هو برنامج لتحليل التغذية يساعد في إنشاء ملصقات حقائق التغذية، وحساب تكلفة الوصفات، وإدارة المخزون.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

تطبيق Nutrislice يوفر معلومات عن القوائم الغذائية والمواد المثيرة للحساسية للمدارس، مما يسهل على الطلاب والآباء اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

يتيح تطبيق Eclarion إدارة الوصفات بسهولة، كما يقدم مواصفات المنتجات عند الطلب.

Meal Ticket

Meal Ticket

mealticket.com

تطبيق Meal Ticket يقدم حلولاً لإدارة خدمات الطعام تشمل تتبع المخزون والتكاليف وإدارة قوائم الطعام وتقارير مبيعات، بالإضافة إلى أدوات ذكاء الأعمال.

Klarys

Klarys

klarys.io

تطبيق كلاريس يساعد في مواجهة تحديات قطاع الأغذية الطازجة من خلال تحسين العمليات، وزيادة الشفافية، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.

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