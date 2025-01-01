بدائل - Supplyit

MarketMan
marketman.com
تطبيق Marketman يساعد المطاعم في إدارة الطلبات والمخزون والفواتير بطريقة مركزية وفعالة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs هو تطبيق لإدارة سلامة الأغذية يساعد الشركات على الالتزام بمعايير سلامة مثل HACCP وISO 22000 من خلال نظام رقمي شامل.
GrubMarket
grubmarket.com
تطبيق GrubMarket يهدف لتحويل قطاع سلسلة الإمداد الغذائي الأمريكي من العمل اليدوي إلى العمل الرقمي باستخدام تكنولوجيا البرمجيات.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify هو منصة لإدارة المطاعم والفنادق، توفر تحكمًا في العمليات، طلب المنتجات، إدارة الوصفات، وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتقليل الفاقد.
Craftable
craftable.com
Craftable هو برنامج إدارة الربح في قطاع الضيافة، يجمع بين المشتريات، والعمالة، والوصفات، والمبيعات لتحسين الكفاءة وزيادة الأرباح.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering هو تطبيق يربط المشترين بالموردين، ويبسط عملية الطلبات في صناعة المواد الغذائية من خلال واجهة موحدة للتواصل وإدارة الطلبات.
Procurant
procurant.com
تطبيق Procurant يساعد في تبسيط إدارة سلامة الأغذية من خلال أدوات تقنية تعزز الكفاءة والامتثال في سلسلة إمدادات الطعام.
Recipal
recipal.com
ريسيبال هو برنامج لتحليل التغذية يساعد في إنشاء ملصقات حقائق التغذية، وحساب تكلفة الوصفات، وإدارة المخزون.
Nutrislice
nutrislice.com
تطبيق Nutrislice يوفر معلومات عن القوائم الغذائية والمواد المثيرة للحساسية للمدارس، مما يسهل على الطلاب والآباء اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.
Eclarion
eclarion.com
يتيح تطبيق Eclarion إدارة الوصفات بسهولة، كما يقدم مواصفات المنتجات عند الطلب.
Meal Ticket
mealticket.com
تطبيق Meal Ticket يقدم حلولاً لإدارة خدمات الطعام تشمل تتبع المخزون والتكاليف وإدارة قوائم الطعام وتقارير مبيعات، بالإضافة إلى أدوات ذكاء الأعمال.
Klarys
klarys.io
تطبيق كلاريس يساعد في مواجهة تحديات قطاع الأغذية الطازجة من خلال تحسين العمليات، وزيادة الشفافية، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.
© 2025 WebCatalog, Inc.