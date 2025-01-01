بدائل - RXNT

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.

Whereby

Whereby

whereby.com

حيث هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة من المتصفح دون تنزيلات، ويقدم ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.me هو تطبيق يتيح الاستشارات عن بُعد للمتخصصين في الرعاية الصحية، مع تكامل مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

تطبيق Doctolib يسهل حجز المواعيد مع الأطباء والمهنيين الصحيين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum هو تطبيق يوفر خط هاتف منفصل للمحترفين مع ميزات الاتصال النصي والأمان، ويتوافق مع معايير HIPAA للأطباء وموظفي القطاعات المالية والقانونية.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD هو تطبيق لإدارة الممارسات الطبية، يوفر سجلات صحية إلكترونية، جدولة، تذكيرات، وتواصل مع المرضى في سحابة موحدة.

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQ تطبيق لإدارة نماذج دخول المرضى وجدولة المواعيد، بالإضافة إلى توفير منصات آمنة لتخزين البيانات والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية.

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

تطبيق Spruce Health يسهل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويشمل ميزات مثل الرسائل الآمنة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

Valant

Valant

valant.io

Valant هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية مصمم لتحسين رعاية الصحة السلوكية، يسهل توثيق المعلومات وإدارة الممارسات وتأمين المدفوعات.

Tebra

Tebra

tebra.com

تطبيق Tebra هو منصة لإدارة الممارسات الطبية المستقلة، توفر سجلات صحية إلكترونية، إدارة الفواتير، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

Practo

Practo

practo.com

تطبيق Practo يوفر استشارات طبية عبر الفيديو، وصفات طبية رقمية، حجز مواعيد الأطباء، طلب الأدوية، وإجراء اختبارات مختبرية.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

تطبيق Practice Fusion هو منصة سجلات صحية إلكترونية سحابية تتيح للأطباء والمرضى إدارة الرعاية الصحية بفعالية وتوفير بيانات آمنة.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

تساعد تطبيق CollaborateMD مقدمي الرعاية الصحية في إدارة الفواتير، وتحسين سير العمل، وتتبع المطالبات، وجدولة المواعيد، وتقديم مطالبات إلكترونية.

Weave

Weave

getweave.com

تجمع تطبيق Weave بين نظام هاتف متقدم ومجموعة من أدوات النمو على منصة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المرضى الجدد وزيادة الإيرادات.

OhMD

OhMD

ohmd.com

OHMD هو تطبيق يتيح التواصل السهل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى عبر الرسائل النصية، مع ميزات مثل تذكيرات المواعيد والتحديثات.

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

تطبيق الممارسة الأفضل يُسهّل إدارة ممارسات الصحة والعافية من خلال أدوات لإدارة العملاء، الجدولة، والتواصل، مما يُحسن الكفاءة والدعم للعملاء.

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

تطبيق DrChrono يقدم سجلات صحية إلكترونية وفوترة طبية، مع ميزات للمرضى مثل الجدولة والتواصل، ويتيح لمقدمي الرعاية الصحية إدارة المعلومات بكفاءة.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

Deepscribe هو كاتب طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل الزيارات الطبية ويولد وثائق طبية بدقة في الوقت الحقيقي ويدمج مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.

Jane

Jane

jane.app

جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach هو نظام إدارة سجلات طبية إلكترونية وشؤون ممارسة يساعد مقدمي الرعاية في إدارة البيانات والجدولة والفواتير لرعاية المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة.

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

تطبيق Psych Scribe يسهل توثيق ملاحظات جلسات العلاج عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الأعمال الإدارية ويساعد المعالجين في التركيز على رعاية المرضى.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

تطبيق Wellscribe هو منصة سجلات طبية إلكترونية مصممة لمساعدة العيادات الصغيرة والممارسين الطبيين، حيث تسهل تخزين البيانات وإدارة المواعيد والوصفات الرقمية.

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk هو برنامج سحابي لإدارة العيادات، يسهل جدولة المواعيد، الفوترة، والتطبيب عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

تطبيق Clinicea هو منصة إدارة عيادات متطورة تُستخدم في أكثر من 20 تخصصًا، تهدف لتسهيل إدارة العيادات والمستشفيات.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

تطبيق Rectangle Health يبسط إدارة العمليات المالية والإدارية للرعاية الصحية، مما يساعد الممارسات على تحسين الكفاءة وزيادة مدفوعات المرضى.

Inovalon

Inovalon

inovalon.com

تطبيق Inovalon يمكن المؤسسات الصحية من تحسين نتائج الرعاية الصحية والاقتصاد من خلال حلول قائمة على البيانات وتحليلات متقدمة.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie هو تطبيق إدارة الرعاية الصحية يقدم نظام سجلات طبية إلكترونية، جدولة، تواصل آمن، وتحليلات لتحسين رعاية المرضى.

Maple

Maple

getmaple.ca

تقدم تطبيق مابل رعاية صحية افتراضية على مدار الساعة، حيث يمكن للمرضى الوصول إلى أطباء مرخصين كنديين بكل سهولة ودون انتظار طويل.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

تطبيق ICLINIC هو نظام إدارة شامل لمقدمي الرعاية الصحية يمكّن من إدارة سجلات المرضى والتواصل الداخلي بكفاءة.

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