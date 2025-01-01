替代项 - RXNT

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice是一款全方位的医疗记录软件与实践管理解决方案，专为健康和治疗提供者设计，支持预约、账单和远程医疗等功能。

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby是一个视频会议平台，允许用户通过浏览器进行高质量视频通话，无需下载或登录，支持多种集成功能和自定义选项。

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

doxy.me是一个符合HIPAA标准的远程医疗平台，支持医疗专业人员进行远程咨询和患者教育。

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib是一款在线预约医生和医疗专业人员的平台，帮助用户根据位置和专业快速找到并预约医疗服务。

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum是一款为商业专业人士提供的移动通讯应用，支持独立的电话和短信功能，保证安全性及合规性。

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD是一款云端医疗管理应用，整合业务和临床流程，支持患者沟通和远程医疗服务，优化医疗保健管理。

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

IntakeQ是一款在线 intake 表单和实践管理软件，旨在优化患者信息收集和工作流程管理，提高医疗效率。

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Health是一款医疗应用，简化患者与医疗提供者之间的沟通，支持安全消息、远程医疗及管理任务。

Valant

Valant

valant.io

Valant是为行为健康专业人员设计的电子健康记录系统，旨在简化管理流程和改善患者护理。

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebra是一个综合医疗平台，提供电子健康记录、远程医疗、计费管理等工具，旨在简化独立医疗实践的运营。

Practo

Practo

practo.com

实践是一款医疗应用，提供视频咨询、数字处方、药品订购、预约医生和实验室测试等服务，帮助用户管理健康。

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

实践融合是美国医生和患者首选的云端电子健康记录平台，简化医疗工作流，提高患者护理。

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD是一款医疗计费和实践管理应用，提供索赔跟踪、预约安排、实时患者合规性等功能，以简化行政流程，提高效率。

Weave

Weave

getweave.com

Weave是一款综合电话系统和增长工具的平台，帮助医疗机构更容易获取新患者、加快收款、提高收入和生产力。

OhMD

OhMD

ohmd.com

OhMD是一款患者沟通平台，通过合规的短信和聊天，简化医疗机构与患者之间的交流，提升患者参与度。

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Practice Better是一款全方位的实践管理软件，帮助健康和保健专业人士有效管理客户、预约和业务运营。

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChrono是一款基于云的电子健康记录和医疗计费软件，帮助医疗人员管理患者记录和提高护理效率。

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest是一款针对心理健康专业人士的EHR软件，简化管理任务，支持多提供者预约、远程医疗和临床文档管理。

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

DeepScribe是一款AI医学抄写员，实时记录医生与患者的对话并生成医疗文档，帮助提高工作效率和患者护理。

Jane

Jane

jane.app

Jane是一款综合健康和福利管理平台，提供在线预约、调度、保险管理、患者记录和远程医疗等功能，适用于多种医疗领域。

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach是一款为应用行为分析（ABA）及其他智力和发展障碍护理提供电子病历、实践管理和临床平台的应用。

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

Psych Scribe是一款符合HIPAA标准的应用，通过AI实时转录治疗会话，简化心理健康专业人员的文档流程和管理。

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe 是一个电子病历平台，助力小型诊所和个人医生管理患者信息、预约和数字处方，且与阿尤什曼·巴拉特数字使命集成。

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk是基于云的医疗实践管理软件，简化行政任务，提升患者护理，有远程医疗和电子健康记录集成功能。

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Clinicea是一款全球知名的诊所管理平台，适用于多个专业，提供便捷的电子病历及管理软件，适合诊所、连锁诊所和医院门诊。

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Rectangle Health应用程序是一种医疗实践管理解决方案，旨在简化财务和运营管理，提高患者护理效率。

Inovalon

Inovalon

inovalon.com

Inovalon是一个云平台，提供数据驱动的医疗解决方案，帮助客户改善医疗结果和经济效益，支持实时数据分析和高效的用户体验。

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie是一个综合医疗管理平台，提供电子健康记录、调度、远程医疗和财务工具，支持医疗护理和沟通。

Maple

Maple

getmaple.ca

Maple是一个加拿大虚拟医疗平台，提供全天候医生咨询服务，等待时间少于五分钟，涵盖多种专科医疗服务。

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

iClinic是一款医疗管理软件，帮助诊所管理患者记录、内部沟通和临床数据，支持远程访问与数据安全。

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