تتخصص Relay Payments في تكنولوجيا الدفع الرقمي للأساطيل والوسطاء والسائقين والتجار. استفد من خدمات الدفع بدون نقد، وخصومات الوقود، والمزيد.

الموقع الإلكتروني: relaypayments.com

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