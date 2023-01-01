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POPS Thailand

POPS Thailand

pops.tv

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من POPS Thailand على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

POPS، موقع لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت يتضمن ترفيهًا بعدة نكهات. لجميع الأعمار، بما في ذلك الأنمي والمسلسلات الكورية والأفلام الغربية المدبلجة التايلاندية. المشاهدة مجانا تحت حقوق الطبع والنشر لا حاجة لبطاقة ائتمان، تقدم بطلبك الآن.

الموقع الإلكتروني: pops.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ POPS Thailand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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