بدائل - OpenSpace

Matterport
matterport.com
تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.
CompanyCam
companycam.com
تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.
DroneDeploy
dronedeploy.com
DronedePloy هو تطبيق لالتقاط البيانات من الطائرات بدون طيار والروبوتات وكاميرات 360، يدمج البيانات للتحليل ويساعد في مجالات البناء والطاقة.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.
EarthCam
earthcam.com
تطبيق EarthCam يتيح عرض الفيديو المباشر والتوثيق لمواقع البناء، مع أدوات لإنشاء مقاطع زمنية ومشاركة الصور، مما يعزز المراقبة والتعاون.
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
تطبيق إدارة بناء يسهل التواصل والتوثيق لفرق البناء، مع الوصول إلى المخططات والمعلومات من أي مكان.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase هو منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى معرفة برمجية، مما يساعد المؤسسات في إدارة البيانات وتحسين العمليات.
Kraaft
kraaft.co
تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.
Raken
rakenapp.com
Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io هو منصة لتخطيط اللوجستيات بمواقع البناء، تسمح بمحاكاة 4D، دمج الجداول الزمنية والنماذج، وتسهيل التعاون بين الفرق.
Revizto
revizto.com
ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
SiteCapture
sitecapture.com
تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeam هو تطبيق لإدارة المستندات يمكّن المهنيين في البناء والهندسة من إنشاء وتحرير والتعاون على ملفات PDF بسلاسة.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
GoFormz
goformz.com
GoFormz هو تطبيق لإنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات بسهولة. يمكنه العمل بدون اتصال ويتيح دمج النماذج مع أنظمة متكاملة متعددة.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.
Reconstruct
reconstructinc.com
Reconstruct تطبيق يستخدم لتقنية رسم الخرائط الواقعية لتحسين السيطرة على الجودة ومراقبة التقدم وتقييم المنشآت عن بُعد باستخدام بيانات متعددة.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite هو تطبيق لالتقاط وتوثيق صور مواقع البناء بزاوية 360 درجة، وتنظيمها تلقائيًا حسب التاريخ وموقع خطة الطابق.
Fonn
fonn.com
برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.
Sitedrive
sitedrive.com
تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.
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