بدائل - OpenSpace

Matterport

Matterport

matterport.com

تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DronedePloy هو تطبيق لالتقاط البيانات من الطائرات بدون طيار والروبوتات وكاميرات 360، يدمج البيانات للتحليل ويساعد في مجالات البناء والطاقة.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

EarthCam

EarthCam

earthcam.com

تطبيق EarthCam يتيح عرض الفيديو المباشر والتوثيق لمواقع البناء، مع أدوات لإنشاء مقاطع زمنية ومشاركة الصور، مما يعزز المراقبة والتعاون.

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

construction.autodesk.com

تطبيق إدارة بناء يسهل التواصل والتوثيق لفرق البناء، مع الوصول إلى المخططات والمعلومات من أي مكان.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase هو منصة لإنشاء تطبيقات مخصصة وأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى معرفة برمجية، مما يساعد المؤسسات في إدارة البيانات وتحسين العمليات.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io هو منصة لتخطيط اللوجستيات بمواقع البناء، تسمح بمحاكاة 4D، دمج الجداول الزمنية والنماذج، وتسهيل التعاون بين الفرق.

Revizto

Revizto

revizto.com

ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Bluebeam

Bluebeam

bluebeam.com

Bluebeam هو تطبيق لإدارة المستندات يمكّن المهنيين في البناء والهندسة من إنشاء وتحرير والتعاون على ملفات PDF بسلاسة.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz هو تطبيق لإنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات بسهولة. يمكنه العمل بدون اتصال ويتيح دمج النماذج مع أنظمة متكاملة متعددة.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.

Reconstruct

Reconstruct

reconstructinc.com

Reconstruct تطبيق يستخدم لتقنية رسم الخرائط الواقعية لتحسين السيطرة على الجودة ومراقبة التقدم وتقييم المنشآت عن بُعد باستخدام بيانات متعددة.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite هو تطبيق لالتقاط وتوثيق صور مواقع البناء بزاوية 360 درجة، وتنظيمها تلقائيًا حسب التاريخ وموقع خطة الطابق.

Fonn

Fonn

fonn.com

برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.

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