بدائل - OnCourse Systems

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
its learning
itslearning.com
تطبيق it’slearning منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم الطلاب، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.
LearnDash
learndash.com
LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
edunation
edu-nation.net
Edunation هو تطبيق تعليمي يجمع جميع احتياجات التعلم في منصة واحدة، ويوفر أدوات للتعلم المشترك وإدارة التعلم بأسلوب سهل وفعال.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.
Pearson Online Classroom
pearson.com
تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.
Classroomscreen
classroomscreen.com
تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.
Classe365
classe365.com
Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.
Frontline Education
frontlineeducation.com
تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.
Skyward
skyward.com
Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
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