بدائل - OnCourse Systems

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom هو خدمة ويب مجانية من جوجل تسهل إنشاء وتوزيع وتصحيح الواجبات بين المعلمين والطلاب، مما يعزز التواصل والتعاون التعليمي.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.

Remind

Remind

remind.com

ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.

its learning

its learning

itslearning.com

تطبيق it’slearning منصة لإدارة التعلم عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من تنظيم المحتوى، وتتبع تقدم الطلاب، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation هو تطبيق تعليمي يجمع جميع احتياجات التعلم في منصة واحدة، ويوفر أدوات للتعلم المشترك وإدارة التعلم بأسلوب سهل وفعال.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard هو تطبيق إدارة تعليمية يُسهل العمليات المدرسية ويعزز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

تطبيق Pearson Online Classroom هو منصة رقمية لدعم المعلمين والطلاب في إدارة الأنشطة التعليمية والموارد وتسهيل تجربة التعلم.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

تطبيق Frontline Education يدعم الإدارة المدرسية من خلال تسهيل التوظيف، وتتبع الوقت، وإدارة الغياب، والتطوير المهني، والبيانات الطلابية.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.

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