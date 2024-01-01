بدائل - Ocavu
Vectary
vectary.com
أنشئ تجارب تفاعلية ثلاثية الأبعاد لتوصيل أفكارك. تعرف على Vectary، وهي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة تصميمات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا يوجد تنزيلات، لا رمز - كل ذلك في المتصفح.
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wi...
PlugXR
plugxr.com
PlugXR عبارة عن منصة سحابية تمكن المستخدمين من إنشاء حلول الواقع المعزز وتصور المنتجات وتجارب الحوسبة المكانية دون مهارات البرمجة. تعمل المنصة على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير واجهة السحب والإفلات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تجارب غامرة باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والصور ...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture عبارة عن منصة للواقع المعزز للتعاون في التصميم تتيح عرض النماذج ثلاثية الأبعاد بتنسيق AR.
EasyAR SDK
easyar.com
توفر EasyAR Mega حلاً سحابيًا للواقع المعزز على مستوى المدينة، وتعمل على تمكين الثقافة والسياحة ومنطقة الأعمال والتعليم والصناعة والعديد من الشركات الأخرى من خلال مخطط استحواذ مرن وقدرة رائدة على رسم الخرائط والتوطين وسلسلة أدوات سهلة الاستخدام.
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ ...
Vossle
vossle.ai
Vossle عبارة عن منصة SaaS لتطوير WebAR بدون كود والتي يمكن للشركات من خلالها إنشاء واقع معزز في أقل من دقيقة واحدة. يتطلب الأمر تنزيلات بدون تطبيق لتجربة الهدف العالمي أو الحملات المستندة إلى هدف الصورة أو الألعاب أو المحاولات القائمة على اكتشاف الوجه باستخدام محرك AR + AI الأساسي من Vossle.
ViewAR
viewar.com
سيتيح لك ViewAR SDK الاستفادة من جميع أنظمة التتبع المتاحة مثل Wikitude وvisionLib وVuforia وPlacenote و6d.ai وغيرها الكثير. يمكنك إما إنشاء تطبيقات باستخدام أداة إنشاء التطبيقات فقط عن طريق تصميم التطبيق وملؤه، أو يمكنك إنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام viewar-api. التحقق من ذلك في: www.viewar.com
Variant Launch
launchar.app
WebAR على iOS وAndroid - بدون تطبيق، قم بتشغيل تجربة الواقع المعزز الخاصة بك في المتصفح من أي رابط أو رمز QR باستخدام Javascript SDK البسيط الخاص بنا. تتبع الجودة الأصلية بدون تكلفة لكل مشاهدة. بعد إنشاء ما يقرب من 100 تجربة للواقع المعزز، ألقينا نظرة طويلة ودقيقة على نقاط الضعف التي شعرنا بها مع خد...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK هي أداة لتطوير تطبيقات الواقع المعزز. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات الواقع المعزز الخاصة بك باستخدام MAXST AR SDK. فيما يلي الميزات المضمنة في MAXST AR SDK. - متعقب الفضاء - متتبع الكائنات (الهدف: كائنات ثلاثية الأبعاد يتراوح حجمها بين 0.3 م إلى 1.5 م) - متعقب الصور (الهدف: صور ثنائية الأب...
Vidinoti
vidinoti.com
يقدم Vidinoti منصة سهلة الاستخدام لإنشاء ونشر وإدارة محتويات الواقع المعزز المحلية.
Onirix
onirix.com
منصة الواقع المعزز بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو SDK التي تساعدك على إنشاء محتوى AR على الويب واستضافته ونشره ومشاركته. يمكن الوصول إليه لأكثر من 4.5 مليار مستخدم عالمي لنظامي IOS وAndroid وتوافق 92.94% من الأجهزة في جميع أنحاء العالم. Web AR ليس تطبيقًا مطلوبًا، وهو الطريقة الأسرع...
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...
ARGear
argear.io
ARGear هو برنامج الواقع المعزز القائم على SaaS لمساعدة مطوري التطبيقات على تنفيذ ميزات ومحتويات Snapchat مثل AR لتطبيقاتهم الخاصة. تختلف منصة ARGEAR عن حلول الواقع المعزز الأخرى، فهي لا توفر فقط AR SDK الكل في واحد، بل توفر أكثر من 6000 محتوى AR متنوعًا من ملصقات الواقع المعزز إلى الصور الرمزية. سيو...
Augment
augment.com
Augment عبارة عن منصة للواقع المعزز تتيح للمستخدم تصور المنتجات ثلاثية الأبعاد في بيئة حقيقية وفي الوقت الفعلي من خلال الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...