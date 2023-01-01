MBS Live
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الموقع الإلكتروني: mbslive.net
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MBS Live على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تنبيهات إعادة الأسعار المباشرة والبث المباشر لـ MBS وأسعار الخزانة والوصول عبر الهاتف المحمول.
الموقع الإلكتروني: mbslive.net
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