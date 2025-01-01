بدائل - LightPDF

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
iLovePDF
ilovepdf.com
تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape تطبيق لتحرير مستندات PDF وملء النماذج وعرض الملفات عبر الإنترنت مجانًا، يوفر أدوات متعددة لتعديل وإدارة ملفات PDF.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
DocHub
dochub.com
تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.
PDF Candy
pdfcandy.com
تتيح تطبيق PDF Candy تحويل الملفات لأكثر من 20 تنسيقًا إلى PDF والعكس، مع أدوات لتحرير وتقسيم ودمج وضغط الملفات.
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online هو تطبيق مجاني لتحرير وإدارة ملفات PDF، يتيح للمستخدمين دمج، تحويل، وتوقيع الملفات بسهولة وأمان.
pdfFiller
pdffiller.com
يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.
Nitro
gonitro.com
Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile هو محرر ومحول PDF شامل يدعم التحرير، التحويل بين صيغ الملفات، وتنظيم المستندات، بالإضافة لميزة التعرف الضوئي على الحروف.
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBear هو تطبيق مجاني عبر الإنترنت لتحويل وتحرير وضغط ودمج وتقسيم ملفات PDF بسهولة، مع ميزات لحماية المستندات وتوقيعها.
Sejda
sejda.com
Sejda هو تطبيق عبر الإنترنت لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، بما في ذلك الدمج، التقسيم، والتوقيع.
DeftPDF
deftpdf.com
أداة مجانية لتحرير وتحويل ملفات PDF عبر الإنترنت، تشمل ميزات مثل التحرير، الدمج، التوقيع، الترجمة، وضغط الملفات دون الحاجة للتثبيت.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.
PDF.co
pdf.co
PDF.co هو تطبيق لتحويل وتحرير واستخراج PDF، مع واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتكامل مع منصات مثل Zapier وAirtable.
Hipdf
hipdf.com
هي حل PDF عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، مع واجهة مستخدم بسيطة.
Macro
macro.com
ماكرو هو مساحة عمل شاملة للمستندات للمحترفين، يوفر معالج نصوص، محرر PDF، أدوات مقارنة، أدوات أتمتة، وتحرير كتابي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Redactable
redactable.com
Redactable هي أداة سحابية لتنقيح المستندات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة المعلومات الحساسة من ملفات PDF وغيرها، مما يضمن حماية البيانات والامتثال.
FoxyUtils
foxyutils.com
تطبيق FoxyUtils يقوم بتحويل الملفات ويزرع شجرة مقابل كل 5000 تحويل على موقعه.
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF هو تطبيق ويب لإنشاء مستندات PDF بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع دعم تكامل الأتمتة عبر Zapier وواجهات برمجة التطبيقات.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc هو محرر مستندات عبر الإنترنت يتيح تحرير PDF وتوقيع المستندات ومشاركتها، مع واجهة سهلة الاستخدام لضمان الكفاءة والأمان.
pdfRest
pdfrest.com
Pdftools
pdf-tools.com
تطبيق PDFTOOLS لإدارة وتحرير ملفات PDF، يسمح بالتعليقات، التحرير، تحويل الملفات، وتبسيط العمل مع المستندات الرقمية.
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