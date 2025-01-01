بدائل - LightPDF

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.

PDFescape

PDFescape

pdfescape.com

PDFescape تطبيق لتحرير مستندات PDF وملء النماذج وعرض الملفات عبر الإنترنت مجانًا، يوفر أدوات متعددة لتعديل وإدارة ملفات PDF.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

DocHub

DocHub

dochub.com

تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

تتيح تطبيق PDF Candy تحويل الملفات لأكثر من 20 تنسيقًا إلى PDF والعكس، مع أدوات لتحرير وتقسيم ودمج وضغط الملفات.

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

Xodo PDF.Online هو تطبيق مجاني لتحرير وإدارة ملفات PDF، يتيح للمستخدمين دمج، تحويل، وتوقيع الملفات بسهولة وأمان.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.

PDF Agile

PDF Agile

pdfagile.com

PDF Agile هو محرر ومحول PDF شامل يدعم التحرير، التحويل بين صيغ الملفات، وتنظيم المستندات، بالإضافة لميزة التعرف الضوئي على الحروف.

PDFBEAR

PDFBEAR

pdfbear.com

PDFBear هو تطبيق مجاني عبر الإنترنت لتحويل وتحرير وضغط ودمج وتقسيم ملفات PDF بسهولة، مع ميزات لحماية المستندات وتوقيعها.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda هو تطبيق عبر الإنترنت لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، بما في ذلك الدمج، التقسيم، والتوقيع.

DeftPDF

DeftPDF

deftpdf.com

أداة مجانية لتحرير وتحويل ملفات PDF عبر الإنترنت، تشمل ميزات مثل التحرير، الدمج، التوقيع، الترجمة، وضغط الملفات دون الحاجة للتثبيت.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.

PDF.co

PDF.co

pdf.co

PDF.co هو تطبيق لتحويل وتحرير واستخراج PDF، مع واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتكامل مع منصات مثل Zapier وAirtable.

Hipdf

Hipdf

hipdf.com

هي حل PDF عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، مع واجهة مستخدم بسيطة.

Macro

Macro

macro.com

ماكرو هو مساحة عمل شاملة للمستندات للمحترفين، يوفر معالج نصوص، محرر PDF، أدوات مقارنة، أدوات أتمتة، وتحرير كتابي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable هي أداة سحابية لتنقيح المستندات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة المعلومات الحساسة من ملفات PDF وغيرها، مما يضمن حماية البيانات والامتثال.

FoxyUtils

FoxyUtils

foxyutils.com

تطبيق FoxyUtils يقوم بتحويل الملفات ويزرع شجرة مقابل كل 5000 تحويل على موقعه.

CraftMyPDF

CraftMyPDF

craftmypdf.com

CraftMyPDF هو تطبيق ويب لإنشاء مستندات PDF بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع دعم تكامل الأتمتة عبر Zapier وواجهات برمجة التطبيقات.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc هو محرر مستندات عبر الإنترنت يتيح تحرير PDF وتوقيع المستندات ومشاركتها، مع واجهة سهلة الاستخدام لضمان الكفاءة والأمان.

pdfRest

pdfRest

pdfrest.com

Pdftools

Pdftools

pdf-tools.com

تطبيق PDFTOOLS لإدارة وتحرير ملفات PDF، يسمح بالتعليقات، التحرير، تحويل الملفات، وتبسيط العمل مع المستندات الرقمية.

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