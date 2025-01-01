替代項 - LightPDF

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 是一款多功能的工具，允許用戶編輯、合併、拆分、壓縮和轉換 PDF 文檔，適用於各種設備。
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape是一款免費的PDF編輯和填寫工具，支持在線查看、編輯和註釋PDF文檔，適合個人及專業用途。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款在線工具，可簡化PDF文件的管理與編輯，支援轉換、壓縮、編輯和數字簽名等功能。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy 是一個多功能工具，可以將20多種格式的文件轉換為PDF，並提供多達47種PDF處理工具，如編輯、合併、分割和壓縮。
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online 提供免費的PDF編輯和管理工具，支持合併、轉換、註釋和簽名PDF，並允許實時協作。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基於雲的應用程式，可編輯PDF、創建表單、收集數據、簽署文件及交換文件，支持多設備操作。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供安全管理和發送PDF文檔及表單的工具，包括編輯、簽名和共享功能，並支持跨設備訪問。
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile 是一款功能全面的 PDF 編輯和轉換工具，支持 OCR 文本識別及文件組織，方便用戶高效管理 PDF 文檔。
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBEAR是一個免費的線上平台，能夠轉換、編輯、壓縮、合併及分割PDF文件，並提供PDF簽名和保護功能。
Sejda
sejda.com
Sejda是一款在線PDF編輯器，提供編輯、合併、分割、轉換和簽名PDF文件的功能，操作簡便，無需安裝。
DeftPDF
deftpdf.com
DeftPDF 是一款免費的線上 PDF 編輯器和轉換器，具備多種功能，如編輯、轉換、壓縮和加密 PDF 檔案，不需安裝或訂閱。
Lumin
luminpdf.com
Lumin是一款基於雲端的PDF編輯及文檔工作流程軟體，支持注釋、填寫表格、電子簽名及實時協作。
PDF.co
pdf.co
PDF.co是一個低代碼和REST API平台，用於PDF轉換、編輯、提取和自動化，支持與多種在線平台集成。
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF是一款在線PDF工具，提供編輯、轉換、合併等功能，並具備AI自動摘要和重寫技術，操作簡單。
Macro
macro.com
Macro是一個為專業人士設計的集文檔工作區，提供文字處理、PDF編輯、比較工具、自動化工具和AI輔助寫作等功能。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一款雲端文件修訂工具，能快速、安全地移除PDF及其他文件中的敏感資訊，適合各類需處理機密文件的組織。
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils 是一款文件轉換應用，每進行 5000 次轉換就會為環境種一棵樹。
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF是一個簡化PDF文檔創建的Web平台，提供拖放編輯器和與Zapier等工具的整合，方便用戶自動生成PDF。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc是一款在線PDF編輯器，提供文檔編輯、簽名和共享功能，並確保文檔安全。
pdfRest
pdfrest.com
Pdftools
pdf-tools.com
PDFTools是一款綜合的PDF管理解決方案，提供註釋、編輯、轉換及表單填寫功能，旨在簡化文檔工作流程。
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