إنشاء فيديو متعدد اللغات بتقنية الذكاء الاصطناعي ما عليك سوى إدخال نص أو كلمات رئيسية لإنشاء مقاطع فيديو شفهية متعددة اللغات لشخصيات حقيقية/افتراضية، مما يوفر للمبدعين إمكانية تمكين الذكاء الاصطناعي.

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