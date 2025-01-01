بدائل - Knoetic

Microsoft Visio
microsoft.com
مايكروسوفت فيزيو أداة لإنشاء المخططات الانسيابية، والرسوم البيانية التنظيمية، ومخططات الشبكة، مع قوالب وأشكال قابلة للتخصيص.
Lucid
lucid.co
تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق موحد لإنشاء الرسوم البيانية، والتعاون، ورؤية البيانات، يوفر أدوات وقوالب لتسهيل إنشاء وتوصيل الأفكار بشكل مرئي.
Creately
creately.com
Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
People.ai
people.ai
People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.
Chartloop
chartloop.com
تقدم تطبيق Chartloop معلومات تنظيمية رئيسية للفرق لدعم استراتيجيات المبيعات والتوظيف والأعمال، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مخططات تنظيمية.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
GlassFrog
glassfrog.com
تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon هو منصة تخطيط تنظيمي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحليل البيانات وفهم الهياكل التنظيمية.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية يلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويشمل أدوات مثل الرواتب، الحضور، الإجازات، والتوظيف.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
Names & Faces
namesandfaces.com
تطبيق Names & Faces يسهل تحويل بيانات الموظفين إلى دليل مصور ومخطط تنظيمي، مما يساعد الجميع على التعرف على أعضاء الفريق وفهم أدوارهم.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
The Org
theorg.com
تطبيق The Org يتيح للمستخدمين إنشاء مخططات تنظيمية عامة، مما يساعد في التعرف على الزملاء واستقطاب المواهب الجديدة وزيادة الظهور.
Worknice
worknice.com
تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR هو حل سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر أدوات لإدارة الحضور والأداء والتوظيف والمالية في المؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر.
Sympa
sympa.com
Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.
Organimi
organimi.com
Organimi هو تطبيق سحابي لإنشاء مخططات تنظيمية مخصصة، يدعم استيراد البيانات، الطباعة، والمشاركة، ويدمج مع أدوات أخرى.
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