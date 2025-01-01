بدائل - Knoetic

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

مايكروسوفت فيزيو أداة لإنشاء المخططات الانسيابية، والرسوم البيانية التنظيمية، ومخططات الشبكة، مع قوالب وأشكال قابلة للتخصيص.

Lucid

Lucid

lucid.co

تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw هو تطبيق موحد لإنشاء الرسوم البيانية، والتعاون، ورؤية البيانات، يوفر أدوات وقوالب لتسهيل إنشاء وتوصيل الأفكار بشكل مرئي.

Creately

Creately

creately.com

Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

تقدم تطبيق Chartloop معلومات تنظيمية رئيسية للفرق لدعم استراتيجيات المبيعات والتوظيف والأعمال، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مخططات تنظيمية.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

تطبيق GlassFrog يدعم إدارة الأدوار والمسؤوليات في المؤسسات من خلال نظام Holacracy، مما يعزز الشفافية والتعاون بين الفرق.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon هو منصة تخطيط تنظيمي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحليل البيانات وفهم الهياكل التنظيمية.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية يلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويشمل أدوات مثل الرواتب، الحضور، الإجازات، والتوظيف.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

تطبيق "Tasks in a Box" يسمح للأشخاص ذوي الأهداف المشتركة بالتعاون معاً وتسهيل العمليات داخل الشركة بمرونة. يمكن التكيف مع الوضع الحالي.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

تطبيق Names & Faces يسهل تحويل بيانات الموظفين إلى دليل مصور ومخطط تنظيمي، مما يساعد الجميع على التعرف على أعضاء الفريق وفهم أدوارهم.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

The Org

The Org

theorg.com

تطبيق The Org يتيح للمستخدمين إنشاء مخططات تنظيمية عامة، مما يساعد في التعرف على الزملاء واستقطاب المواهب الجديدة وزيادة الظهور.

Worknice

Worknice

worknice.com

تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HR هو حل سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر أدوات لإدارة الحضور والأداء والتوظيف والمالية في المؤسسات التي تضم 100 موظف أو أكثر.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات على أتمتة وإدارة بيانات الموظفين والتوظيف والأداء بسهولة.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi هو تطبيق سحابي لإنشاء مخططات تنظيمية مخصصة، يدعم استيراد البيانات، الطباعة، والمشاركة، ويدمج مع أدوات أخرى.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.