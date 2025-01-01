بدائل - Jetpack

ManageWP
managewp.com
تساعد ManageWP في إدارة مواقع WordPress المتعددة من لوحة تحكم واحدة، وتوفر خصائص مثل النسخ الاحتياطي، التحديثات، والفحص الأمني.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.
Modular DS
modulards.com
تطبيق Modular DS يتيح إدارة مواقع WordPress بشكل مركزي، مما يسهل الصيانة والمراقبة والتقارير.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
CommandWP
commandwp.com
CommandWP هو تطبيق لإدارة مواقع WordPress بشكل مركزي، يستخدم واجهات سطر الأوامر لأتمتة المهام وتسهيل تحديث المواقع وحمايتها.
WP Remote
wpremote.com
WP Remote هو تطبيق ويب لإدارة مواقع WordPress، يوفر تحديثات، نسخ احتياطية، ومراقبة الأداء من منصة واحدة.
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrella هو تطبيق لإدارة مواقع WordPress المتعددة بسهولة، يوفر أدوات للتحديث والمراقبة والنسخ الاحتياطي مع واجهة مستخدم مناسبة للوكالات والمستقلين.
mySites.guru
mysites.guru
تطبيق mySites.guru يتيح إدارة مواقع WordPress و Joomla متعددة من لوحة تحكم واحدة مع تدقيق أمان ومراقبة للصحة.
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWP هي منصة شاملة لمستخدمي WordPress تتضمن أدوات لتحسين وإدارة المواقع بكفاءة، وتسهيل عملية إنشاء المحتوى.
FlyWP
flywp.com
FlyWP هو لوحة تحكم خادم حديثة تعتمد على Docker، تتيح إدارة سيرفرات ووردبريس على منصات سحابية متعددة بسهولة، مع ميزات للأمان والأداء.
SolidWP
solidwp.com
SolidWP هو الحل الشامل لإدارة وأمان مواقع WordPress، يشمل أدوات للحماية، النسخ الاحتياطي، وتحديثات الإضافات. يوفر واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين.
Glow
getglow.io
تطبيق Glow يساعدك على تحسين إدارة خدمات صيانة ووردبريس من خلال نظام تذاكر دعم، تقارير واضحة، وميزات تلقائية لزيادة الربحية.
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxes هو حل استضافة WordPress سريع وآمن، يوفر تحديثات تلقائية، نسخ احتياطية، ودعم دائم، مع قابلية للتوسع لمواقع التجارة الإلكترونية.
Pressidium
pressidium.com
تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة سريعة وآمنة وقابلة للتوسع، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وميزات حماية ونسخ احتياطي متقدمة.
Siterack
siterack.app
Siterack هو تطبيق لإدارة مواقع WordPress، يتيح للمستخدمين التحكم في جميع مواقعهم من لوحة واحدة، مع ميزات للإدارة عن بُعد.
Rocon
roconpaas.com
روكون هو تطبيق يدير مواقع ووردبريس بأمان وأداء موثوق، يتيح سهولة التوسع ودعم فني متواصل على مدار الساعة.
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWP هي لوحة تحكم سحابية لإدارة مواقع WordPress، تسهل نشرها وتحسين أدائها على خوادم مختلفة.
Blazers
blazers.io
تطبيق Blazers يوفر منصة شاملة لإدارة الأنشطة الرقمية والخدمات عبر الإنترنت، مما يسهل التنظيم والوصول ويعزز الإنتاجية والراحة.
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