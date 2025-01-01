بدائل - Jetpack

ManageWP

ManageWP

managewp.com

تساعد ManageWP في إدارة مواقع WordPress المتعددة من لوحة تحكم واحدة، وتوفر خصائص مثل النسخ الاحتياطي، التحديثات، والفحص الأمني.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.

Modular DS

Modular DS

modulards.com

تطبيق Modular DS يتيح إدارة مواقع WordPress بشكل مركزي، مما يسهل الصيانة والمراقبة والتقارير.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.

CommandWP

CommandWP

commandwp.com

CommandWP هو تطبيق لإدارة مواقع WordPress بشكل مركزي، يستخدم واجهات سطر الأوامر لأتمتة المهام وتسهيل تحديث المواقع وحمايتها.

WP Remote

WP Remote

wpremote.com

WP Remote هو تطبيق ويب لإدارة مواقع WordPress، يوفر تحديثات، نسخ احتياطية، ومراقبة الأداء من منصة واحدة.

WP Umbrella

WP Umbrella

wp-umbrella.com

WP Umbrella هو تطبيق لإدارة مواقع WordPress المتعددة بسهولة، يوفر أدوات للتحديث والمراقبة والنسخ الاحتياطي مع واجهة مستخدم مناسبة للوكالات والمستقلين.

mySites.guru

mySites.guru

mysites.guru

تطبيق mySites.guru يتيح إدارة مواقع WordPress و Joomla متعددة من لوحة تحكم واحدة مع تدقيق أمان ومراقبة للصحة.

PrettyWP

PrettyWP

prettywp.com

PrettyWP هي منصة شاملة لمستخدمي WordPress تتضمن أدوات لتحسين وإدارة المواقع بكفاءة، وتسهيل عملية إنشاء المحتوى.

FlyWP

FlyWP

flywp.com

FlyWP هو لوحة تحكم خادم حديثة تعتمد على Docker، تتيح إدارة سيرفرات ووردبريس على منصات سحابية متعددة بسهولة، مع ميزات للأمان والأداء.

SolidWP

SolidWP

solidwp.com

SolidWP هو الحل الشامل لإدارة وأمان مواقع WordPress، يشمل أدوات للحماية، النسخ الاحتياطي، وتحديثات الإضافات. يوفر واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين.

Glow

Glow

getglow.io

تطبيق Glow يساعدك على تحسين إدارة خدمات صيانة ووردبريس من خلال نظام تذاكر دعم، تقارير واضحة، وميزات تلقائية لزيادة الربحية.

Raidboxes

Raidboxes

raidboxes.io

Raidboxes هو حل استضافة WordPress سريع وآمن، يوفر تحديثات تلقائية، نسخ احتياطية، ودعم دائم، مع قابلية للتوسع لمواقع التجارة الإلكترونية.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة سريعة وآمنة وقابلة للتوسع، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وميزات حماية ونسخ احتياطي متقدمة.

Siterack

Siterack

siterack.app

Siterack هو تطبيق لإدارة مواقع WordPress، يتيح للمستخدمين التحكم في جميع مواقعهم من لوحة واحدة، مع ميزات للإدارة عن بُعد.

Rocon

Rocon

roconpaas.com

روكون هو تطبيق يدير مواقع ووردبريس بأمان وأداء موثوق، يتيح سهولة التوسع ودعم فني متواصل على مدار الساعة.

SpinupWP

SpinupWP

spinupwp.com

SpinupWP هي لوحة تحكم سحابية لإدارة مواقع WordPress، تسهل نشرها وتحسين أدائها على خوادم مختلفة.

Blazers

Blazers

blazers.io

تطبيق Blazers يوفر منصة شاملة لإدارة الأنشطة الرقمية والخدمات عبر الإنترنت، مما يسهل التنظيم والوصول ويعزز الإنتاجية والراحة.

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