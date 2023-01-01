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Javelo

Javelo

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الموقع الإلكتروني: javelo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Javelo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إعادة اختراع مراقبة فرقك! تساعدك Javelo على رقمنة عمليات الموارد البشرية لديك وهيكلتها، وتطوير ثقافة ردود فعل قوية لبناء فرق ملتزمة.

الموقع الإلكتروني: javelo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Javelo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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