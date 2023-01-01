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Hakai Magazine

Hakai Magazine

hakaimagazine.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تستكشف مجلة هاكاي العلوم والمجتمع والبيئة في روايات مقنعة تسلط الضوء على الحياة والظواهر الساحلية.

الموقع الإلكتروني: hakaimagazine.com

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